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Идеи подарков на 8 марта, что подарить спортсменке и активной девушке

Идеи подарков спортсменке на 8 марта
Валерия Баринова
Что подарить спортсменке на 8 марта? 6 идей «Чемпионата»
Подарки оценят те, кому не сидится на месте.
Lifestyle / Тренды 0
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Впереди долгожданный (для дам, в первую очередь) женский праздник. Но пока девушки томятся в ожидании череды предстоящих поздравлений и комплиментов, мужчины мечутся в поисках подарков. Мы собрали шесть идей хороших презентов любимым. Они подойдут спортсменкам, любительницам фитнеса, пробежек и просто активного образа жизни и новых увлечений.

Кроссовки Nike Air Zoom SuperRep 2

Самым активным девчонкам точно понадобится качественная обувь. Эта модель Nike предназначена для круговых тренировок, высокоинтенсивных комплексов и других упражнений в быстром темпе.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

Большая дуга сбоку действует как тормоз при резких разворотах из стороны в сторону, а разделение под естественной точкой сгиба позволяет стопе легко гнуться и сохранять устойчивость во время выполнения планки, а также упражнений «скалолаз» и берпи. Нам кажется, для эффективных тренировок большего и не нужно.

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Куртка Termit

Куртка с водонепроницаемой мембраной – хороший подарок для девушек, которым вечно не сидится на месте. Если ваша спутница планирует закрывать сезон катания на сноуборде в горах, а может и вовсе не планирует его закрывать, присмотритесь к этому варианту пуховика. Здесь и стильный принт, и хорошая защита от ветра и снега, и специальные карманы для ски-пасса – сложно не оценить такую заботу.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

Кстати, у бренда вышла коллекция совместно с Федерацией сноуборда России. Посмотреть её полностью можно на сайте «Спортмастера».

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Термокружка Saskatoon

Ещё один подарок «с заботой» – кружка, которая поможет надолго сохранить нужную температуру напитка. В пока ещё прохладную весну с её помощью можно согреться горячим чаем или кофе, летом – охладиться лимонадом или приготовить ice-tea с лимоном.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

Кружка выполнена из прочной нержавеющей стали, плотная крышка – из полипропилена. Материал не содержит вредный бисфенол-А.

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Кроссы adidas для бега Ultraboost 21

Любительницы ежедневных пробежек точно оценят новую модель от adidas. Беговые кроссовки оснащены системой Linear Energy Push, интегрированной в подошву. Она повышает устойчивость передней и средней части стопы для большей амортизации. И, что не менее важно в наше время, модель содержит Primeblue – функциональный переработанный материал с волокнами Parley Ocean Plastic.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

Adidas подтверждает, что удобные и пружинящие Ultraboost ― их первые кроссовки, которые не только вошли в профессиональный спорт, но и стали частью уличного стиля. Так что смело можете сочетать их с кэжуал образами.

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Книга «Умная девушка становится богатой»

Кто не мечтает о собственном жилье, машине, путешествиях, да и вообще, чтобы ни в чём не нуждаться? Автор книги Елена Феоктистова знает, как правильно обращаться с деньгами, чтобы добиться всего этого. Она –руководитель Центра финансовой культуры и автор книг по инвестированию – выделила восемь типов девушек по их отношению к деньгам. В этой книге можно узнать, к какому типу вы относитесь, и научиться грамотно управлять своим денежным потоком.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

Подойдёт в качестве подарка тем, кто мечтает быть финансово независимым и самостоятельно зарабатывать на свои мечты.

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Кpoccoвки Reebok Club C Cardi

Стиль Карди Би неповторим. Именно он отразился в её яркой коллаборации с Reebok. Дизайнеры вдохновлялись высокой модой, уличной культурой и характером исполнительницы — она заявляет о себе смело всегда и везде.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

Верх сделан из глянцевой лакированной кожи, а подошва – полупрозрачная. Такая обувь точно привлечёт к себе внимание, причём в любой из расцветок.

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