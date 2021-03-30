Вместо тортов и пирожных: необычные рецепты салатов с фруктами

Сам по себе салат — весьма полезное блюдо. А фрукты могут сделать его ещё вкуснее. Если привычные авокадо-боулы уже надоели, попробуйте разнообразить вкусовую палитру с помощью необычных сочетаний. Собрали несколько необычных рецептов из фруктов и не только.
Салат «Цитрусовый заряд»
Вам понадобятся:
- шпинат;
- грейпфрут;
- мандарин;
- киви;
- сок лимона;
- мёд;
- семена кунжута.
Листья шпината промыть и заправить соком лимона и мёдом. Добавить дольки мандарина, нарезанное на дольки киви и очищенные от плёнки кусочки грейпфрута. Сверху посыпать семенами кунжута.
Запечённая свёкла с фисташками, цитрусовыми и сыром рикотта
Вам понадобятся:
- свёкла запечённая — 400 г;
- оливковое масло — 40 мл;
- грейпфрут — 1 шт.;
- апельсин — 1 шт.;
- апельсиновый сок — 1 ст.л.;
- грейпфрутовый сок — 1 ст. л.;
- лимонный сок — 1 ст. л.;
- фисташка зелёная, сырая — 40 г;
- лук шалот или белый репчатый — 25 г;
- петрушка или кинза — горсть рубленой зелени;
- сыр рикотта — 1 упаковка;
- свежемолотый чёрный перец — щепотка;
- мёд — 1 ст. л.;
- соль — по вкусу.
Свёклу помыть. Хвостики можно не обрезать, чтобы во время запекания не вытекал сок. Каждый корнеплод обернуть фольгой в два-три слоя и поместить в огнеупорную форму. Запекать при температуре 200 градусов, от 50 минут до двух часов в зависимости от размера корнеплода. Готовность можно проверить вилкой: если свободно входит при накалывании — готово. После чего почистить свёклу от кожицы, нарезать дольками.
Для соуса фисташки растереть в ступке, слегка раздробить, не перетирая в пасту. Грейпфрут и апельсин почистить ножом так, чтобы срезать кожуру и белые плёнки, соединяющие дольки. Острым ножом сделать продольные разрезы, чтобы, минуя пленки, отделить мякоть. Орехи переложить в миску, добавить лимонный, грейпфрутовый и апельсиновый сок, мелко нарезанный лук и ложку мёда. Помешивая, влить тонкой струйкой оливковое масло, посолить, поперчить.
В отдельной миске перемешать свёклу с цитрусовым соусом, чтобы другие ингредиенты салата не окрасились в свекольный цвет. В миску выложить свёклу, дольки апельсина и грейпфрута. Добавить кусочки рикотты, посыпать зеленью и сбрызнуть соусом. В завершение посыпать дроблёными фисташками.
Лёгкий фруктовый салат в чаше из апельсина
Вам понадобятся:
- апельсины — 4 шт.;
- гранат — 1 шт.;
- киви — 1 шт.;
- мандарины — 1-2 шт.;
- ягоды по вкусу;
- банан — 1 шт.;
- груша — 1 шт.;
- виноград по вкусу;
- ваниль, корица, сахарная пудра по вкусу;
- джем или нежирный йогурт по вкусу;
- зонтики гвоздики для украшения.
Помыть апельсины, срезать верхушки и аккуратно вынуть мякоть, чтобы получились «пиалки». Украсить зонтиками гвоздики.
Фрукты и ягоды, выбранные по вкусу, тщательно помыть, нарезать кубиками, ломтиками или кружочками — как больше нравится. Гранат разделить на зёрнышки, виноград — на отдельные ягоды. Мякоть апельсина также можно использовать в салате.
На дно «пиалок» выложить немного джема или нежирного несладкого йогурта, затем наполнить фруктами. Сверху украсить зёрнышками граната. Салат можно посыпать корицей и измельчёнными орехами.