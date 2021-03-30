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Какие салаты можно приготовить из фруктов: необычные рецепты фруктовых салатов

Рецепты необычных салатов из фруктов
Тереза Данилова
Вместо тортов и пирожных: необычные рецепты салатов с фруктами
Они могут стать полезным перекусом или дополнить основной приём пищи интересными вкусовыми сочетаниями.
Lifestyle / Питание 0
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Сам по себе салат — весьма полезное блюдо. А фрукты могут сделать его ещё вкуснее. Если привычные авокадо-боулы уже надоели, попробуйте разнообразить вкусовую палитру с помощью необычных сочетаний. Собрали несколько необычных рецептов из фруктов и не только.

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Салат «Цитрусовый заряд»

Вам понадобятся:

  • шпинат;
  • грейпфрут;
  • мандарин;
  • киви;
  • сок лимона;
  • мёд;
  • семена кунжута.

Листья шпината промыть и заправить соком лимона и мёдом. Добавить дольки мандарина, нарезанное на дольки киви и очищенные от плёнки кусочки грейпфрута. Сверху посыпать семенами кунжута.

Запечённая свёкла с фисташками, цитрусовыми и сыром рикотта

Вам понадобятся:

  • свёкла запечённая — 400 г;
  • оливковое масло — 40 мл;
  • грейпфрут — 1 шт.;
  • апельсин — 1 шт.;
  • апельсиновый сок — 1 ст.л.;
  • грейпфрутовый сок — 1 ст. л.;
  • лимонный сок — 1 ст. л.;
  • фисташка зелёная, сырая — 40 г;
  • лук шалот или белый репчатый — 25 г;
  • петрушка или кинза — горсть рубленой зелени;
  • сыр рикотта — 1 упаковка;
  • свежемолотый чёрный перец — щепотка;
  • мёд — 1 ст. л.;
  • соль — по вкусу.

Свёклу помыть. Хвостики можно не обрезать, чтобы во время запекания не вытекал сок. Каждый корнеплод обернуть фольгой в два-три слоя и поместить в огнеупорную форму. Запекать при температуре 200 градусов, от 50 минут до двух часов в зависимости от размера корнеплода. Готовность можно проверить вилкой: если свободно входит при накалывании — готово. После чего почистить свёклу от кожицы, нарезать дольками.

Для соуса фисташки растереть в ступке, слегка раздробить, не перетирая в пасту. Грейпфрут и апельсин почистить ножом так, чтобы срезать кожуру и белые плёнки, соединяющие дольки. Острым ножом сделать продольные разрезы, чтобы, минуя пленки, отделить мякоть. Орехи переложить в миску, добавить лимонный, грейпфрутовый и апельсиновый сок, мелко нарезанный лук и ложку мёда. Помешивая, влить тонкой струйкой оливковое масло, посолить, поперчить.

В отдельной миске перемешать свёклу с цитрусовым соусом, чтобы другие ингредиенты салата не окрасились в свекольный цвет. В миску выложить свёклу, дольки апельсина и грейпфрута. Добавить кусочки рикотты, посыпать зеленью и сбрызнуть соусом. В завершение посыпать дроблёными фисташками.

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Представить боул без него практически невозможно. Но это не единственный рецепт.

Лёгкий фруктовый салат в чаше из апельсина

Вам понадобятся:

  • апельсины — 4 шт.;
  • гранат — 1 шт.;
  • киви — 1 шт.;
  • мандарины — 1-2 шт.;
  • ягоды по вкусу;
  • банан — 1 шт.;
  • груша — 1 шт.;
  • виноград по вкусу;
  • ваниль, корица, сахарная пудра по вкусу;
  • джем или нежирный йогурт по вкусу;
  • зонтики гвоздики для украшения.

Помыть апельсины, срезать верхушки и аккуратно вынуть мякоть, чтобы получились «пиалки». Украсить зонтиками гвоздики.

Фрукты и ягоды, выбранные по вкусу, тщательно помыть, нарезать кубиками, ломтиками или кружочками — как больше нравится. Гранат разделить на зёрнышки, виноград — на отдельные ягоды. Мякоть апельсина также можно использовать в салате.

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На дно «пиалок» выложить немного джема или нежирного несладкого йогурта, затем наполнить фруктами. Сверху украсить зёрнышками граната. Салат можно посыпать корицей и измельчёнными орехами.

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