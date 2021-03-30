Вместо тортов и пирожных: необычные рецепты салатов с фруктами

Они могут стать полезным перекусом или дополнить основной приём пищи интересными вкусовыми сочетаниями.

Сам по себе салат — весьма полезное блюдо. А фрукты могут сделать его ещё вкуснее. Если привычные авокадо-боулы уже надоели, попробуйте разнообразить вкусовую палитру с помощью необычных сочетаний. Собрали несколько необычных рецептов из фруктов и не только.

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Салат «Цитрусовый заряд»

Вам понадобятся:

шпинат;

грейпфрут;

мандарин;

киви;

сок лимона;

мёд;

семена кунжута.

Листья шпината промыть и заправить соком лимона и мёдом. Добавить дольки мандарина, нарезанное на дольки киви и очищенные от плёнки кусочки грейпфрута. Сверху посыпать семенами кунжута.

Запечённая свёкла с фисташками, цитрусовыми и сыром рикотта

Вам понадобятся:

свёкла запечённая — 400 г;

оливковое масло — 40 мл;

грейпфрут — 1 шт.;

апельсин — 1 шт.;

апельсиновый сок — 1 ст.л.;

грейпфрутовый сок — 1 ст. л.;

лимонный сок — 1 ст. л.;

фисташка зелёная, сырая — 40 г;

лук шалот или белый репчатый — 25 г;

петрушка или кинза — горсть рубленой зелени;

сыр рикотта — 1 упаковка;

свежемолотый чёрный перец — щепотка;

мёд — 1 ст. л.;

соль — по вкусу.

Свёклу помыть. Хвостики можно не обрезать, чтобы во время запекания не вытекал сок. Каждый корнеплод обернуть фольгой в два-три слоя и поместить в огнеупорную форму. Запекать при температуре 200 градусов, от 50 минут до двух часов в зависимости от размера корнеплода. Готовность можно проверить вилкой: если свободно входит при накалывании — готово. После чего почистить свёклу от кожицы, нарезать дольками.

Для соуса фисташки растереть в ступке, слегка раздробить, не перетирая в пасту. Грейпфрут и апельсин почистить ножом так, чтобы срезать кожуру и белые плёнки, соединяющие дольки. Острым ножом сделать продольные разрезы, чтобы, минуя пленки, отделить мякоть. Орехи переложить в миску, добавить лимонный, грейпфрутовый и апельсиновый сок, мелко нарезанный лук и ложку мёда. Помешивая, влить тонкой струйкой оливковое масло, посолить, поперчить.

В отдельной миске перемешать свёклу с цитрусовым соусом, чтобы другие ингредиенты салата не окрасились в свекольный цвет. В миску выложить свёклу, дольки апельсина и грейпфрута. Добавить кусочки рикотты, посыпать зеленью и сбрызнуть соусом. В завершение посыпать дроблёными фисташками.

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Лёгкий фруктовый салат в чаше из апельсина

Вам понадобятся:

апельсины — 4 шт.;

гранат — 1 шт.;

киви — 1 шт.;

мандарины — 1-2 шт.;

ягоды по вкусу;

банан — 1 шт.;

груша — 1 шт.;

виноград по вкусу;

ваниль, корица, сахарная пудра по вкусу;

джем или нежирный йогурт по вкусу;

зонтики гвоздики для украшения.

Помыть апельсины, срезать верхушки и аккуратно вынуть мякоть, чтобы получились «пиалки». Украсить зонтиками гвоздики.

Фрукты и ягоды, выбранные по вкусу, тщательно помыть, нарезать кубиками, ломтиками или кружочками — как больше нравится. Гранат разделить на зёрнышки, виноград — на отдельные ягоды. Мякоть апельсина также можно использовать в салате.

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На дно «пиалок» выложить немного джема или нежирного несладкого йогурта, затем наполнить фруктами. Сверху украсить зёрнышками граната. Салат можно посыпать корицей и измельчёнными орехами.