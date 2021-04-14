Между западом и востоком: Zasport выпустил олимпийскую коллекцию Tokyo-2020

Из-за пандемии коронавируса 2020 год оказался непростым для всех, в том числе и для спортсменов. Соревнования отменяли и переносили, тренировочные базы закрывали на карантин. А летние Олимпийские игры, которые должны были состоятся в Токио, перенесли на следующий год. Но цифру оставили прежнюю — 2020.
В преддверии крупнейших международных соревнований Zasport выпустил коллекцию спортивной одежды Zasport Tokyo-2020, в которой объединили традиционную символику Сборной России с японскими мотивами.
Фото: Zasport
Благодаря ей каждый болельщик сможет не только поддержать российских атлетов, но и сам стать частью команды России. А это особенно важно, учитывая, что сами Игры пройдут без зрителей. Рассказываем, кто уже присоединился к кампании «Команда России — время побеждать» и как создавалась коллекция Tokyo-2020.
Преодолевать преграды и стремиться к победе вместе
В кампании «Команда России — время побеждать» участвуют не только спортсмены, которым предстоит защищать честь страны на Олимпийских играх, но и ветераны спорта, тренеры, авторитетные инфлюенсеры.
Фото: Zasport
В том числе российских атлетов поддержали единственная женщина в отряде космонавтов Роскосмоса Анна Кикина, легендарный диктор Анна Николаевна Шатилова, президент Федерации тенниса Шамиль Анвярович Тарпищев, 11-летний чемпион России по скейтбордингу Саша Гусев, премьер Большого театра Денис Родькин, борец, двукратный олимпийский чемпион Роман Власов с супругой, фехтовальщицей Виолеттой Колобовой, рекордсменка мира в лазании на скорость Юлия Каплина и многие другие.
Фото: Zasport
Эти люди ежедневно преодолевают не только преграды, но и самих себя, и жизненные обстоятельства. На них хочется равняться, каждый из них — пример для подражания. А вместе они — команда России, которая будет побеждать на Играх, болеть, следя за соревнованиями через экраны телевизоров, и стремиться к новым высотам.
Объединяя восточные и западные мотивы
В своей новой коллекции Zasport объединил мотивы России и Японии. Например, полоски в цветах российского триколора раскрываются в форме веера, принт на чемоданах похож на побеги бамбука, а узоры на футболках и подошве кроссовок отсылают к знаменитой гравюре «Большая волна в Канагаве».
Фото: Zasport
Для всех участников команды России Zasport создал костюм с классическим силуэтом с лучами цвета российского флага, крупной надписью Russia, эмблемой Олимпийского комитета России и национальным гербом.
Фото: Zasport
Кроме того, в коллекцию вошли ветрозащитный костюм на молнии с декоративными лучами-вставками и надписью Tokyo на брюках, костюмы из технологичного влагоотводящего материала, тренировочный костюм из хлопка с принтом Tokyo на груди и тренировочные комплекты: футболки с коротким рукавом, шорты, лонгсливы, майки.
Фото: Zasport
В рамках коллекции выпустили яркие и функциональные аксессуары. Дополнить образ можно бейсболками с объёмной вышивкой, рюкзаком, поясной или спортивной сумкой и солнцезащитными очками. Всю коллекцию Zasport Tokyo-2020 можно посмотреть на официальном сайте бренда.
Специально для новой линейки дизайнеры отрисовали уникальный шрифт и принты, стилизованные под японские иероглифы. Графические элементы и надписи показывают характер российских спортсменов — силу, динамику, гибкость и при этом жёсткий внутренний стержень.