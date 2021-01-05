Олимпиада-2021: есть ли шанс на неё попасть и как это сделать

16 ноября Томас Бах, глава Международного олимпийского комитета, и премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга договорились о том, что Олимпиада-2021 больше не будет переноситься. Премьер Японии уверяет, что праздник спорта станет символом солидарности в посткоронавирусную эпоху. Но смогут ли болельщики присутствовать на Олимпиаде? Несмотря на то что власти Японии отвечают на этот вопрос утвердительно, какой будет организация процесса, пока неясно.

Обеспечение вакциной

Организаторы летних Олимпийских игр говорят о том, что главным приоритетом будет обеспечение безопасности участников. Томас Бах надеется, что к лету 2021 года вакцина от коронавируса будет доступна всем. Планируется вакцинировать спортсменов ещё на родине, чтобы жители Японии чувствовали себя в безопасности.

Глава олимпийского комитета не исключил и возможности вакцинации болельщиков, которые планируют приехать в Японию. Однако чиновник подчеркнул, что это не будет обязательно. Для въезда на территорию страны никаких справок о проведённой вакцинации не потребуется.

Фото: istockphoto.com

Попадут ли болельщики на Олимпиаду?

Японский олимпийский комитет ещё не до конца уверен в том, смогут ли болельщики присутствовать на Олимпиаде. И всё это из-за требования местных властей, от которых зависят спортивные федерации. Например, в Италии, Испании, Англии сейчас футбольные матчи проходят без зрителей. В Германии на стадионы пускают болельщиков, но процент заполненности трибун местные власти определяют по-разному. В России ситуация тоже обстоит по-разному: в Подмосковье зрителей не допускают на соревнования. В Москве и Санкт-Петербурге арены разрешено заполнять только на 25%.

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В Японии проводятся чемпионаты по футболу. Недавно в Токио прошёл международный чемпионат по гимнастике. Соревнования проходили с ограниченным количеством зрителей. Однако на Олимпиаде-2021 организаторы хотят добиться максимальной посещаемости. Причина — денежный поток, ведь Олимпиада всегда влечёт за собой большой приток туристов.

Фото: istockphoto.com

Условия въезда

Японское правительство хочет освободить иностранных спортсменов и зрителей от необходимости сидеть на двухнедельном карантине. Однако генеральный секретарь оргкомитета Токио-2021 уточнил: «От этого будут избавлены только спортсмены, зрители и туристы из стран с благоприятной эпидемиологической обстановкой». Эту информацию подтвердил и премьер-министр Японии. Томас Бах же отмечает, что пока слишком рано делать выводы, так как пока непонятно, какая ситуация с коронавирусом сложится в следующем году. Однако он положительно оценивает действия японских властей при проведении международных соревнований: «Здесь даже в нынешних условиях можно совершенно безопасно проводить спортивные мероприятия… Мы убеждены, что в будущем в нашем арсенале будет ещё больше мер против коронавируса».

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Некоторые СМИ опубликовали информацию о том, что для посещения Олимпиады болельщикам необходимо будет установить приложение на телефон. В нём будет храниться информация о персональных данных и об отрицательном тесте на коронавирус. Однако подтверждения подобной меры со стороны правительства Японии или МОКа пока не было.



Уверенности в том, что зрители смогут присутствовать на Олимпиаде в Токио, пока нет. У граждан Японии уже есть право сдать билеты на соревнования и вернуть потраченные деньги. Возможность посещения мероприятия российскими болельщиками будет зависеть не только от решения МОКа и правительства Японии, но и от эпидемиологической ситуации в России.