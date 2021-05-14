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Почему вес не уходит? Даже при ежедневных тренировках и правильном питании

Для многих, кто решил взяться за своё тело и привести его в форму, неприятными сюрпризами оказываются периоды застоя или даже набора веса. В чём причины таких спадов и можно ли с ними бороться, разбираемся вместе с тренером и нутрициологом Андреем Семешовым.

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Почему вес не уходит даже при регулярных тренировках?

По мнению тренера, главная ошибка некоторых спортсменов — неправильное соотношение съеденных и потраченных калорий. Избежать такой ситуации можно двумя путями. Первый — начать считать калории и отслеживать количество белков, жиров и углеводов. И второй — выкинуть из рациона «калорийные ловушки», то есть мучное и сладкое.

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Влияет ли недосып или стресс на похудение?

Напрямую эти факторы почти никак не влияют на похудение. Однако опосредованно — очень сильно, так как стресс и недосып могут провоцировать переедание, на которое люди не всегда обращают внимание. Организм недополучил сон — будет стараться компенсировать за счёт более плотного приёма пищи. Со стрессом примерно то же самое. Поэтому не следует заедать булочкой плохое настроение, если вы хотите добиться результата.

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Может ли медленное похудение свидетельствовать о проблемах со здоровьем?

Тренер настоятельно не рекомендует заниматься самодиагностикой и тем более самолечением. Если есть ухудшение самочувствия, внешние проявления недостатка витаминов (например, плохое состояние ногтей или волос), то единственный правильный вариант действий — обратиться к врачу, сдать анализы и получить адекватное лечение.

Фото: istockphoto.com

Если вес уходит медленно или иногда и вовсе стоит на месте, ничего страшного в этом нет. Худеть лучше неспешно, но методично. Если резко скинуть килограммы на какой-то радикальной диете или марафоне, они непременно вернутся. А вдобавок может возникнуть и расстройство пищевого поведения.

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Андрей: Оптимальный сброс веса при грамотном распределении физических нагрузок и сбалансированном питании должен составлять примерно минус 1-2% от собственного веса в неделю.