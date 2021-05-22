Ложка дёгтя в бочке мёда: чем опасны сахарозаменители

Сам по себе сахар считается достаточно вредным, и многие стараются исключить его из рациона. Поэтому в составе некоторых продуктов, в том числе считающихся ПП, можно увидеть не сахар, а разные сахарозаменители. Какие они бывают, зачем нужны и действительно ли полезны, разбираемся вместе с нутрициологом Анной Глумовой.

Зачем отказываться от сахара?

Наиболее распространённые причины:

желание снизить вес и для этого снизить калорийность и количество простых углеводов;

показания эндокринолога (например, заболевания инсулинорезистентности);

элиминационная диета (чаще всего при аллергических реакциях).

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Цели могут быть разными, и от них зависит, какой именно сахарозаменитель вам подойдёт. Рекомендуется сначала проконсультироваться с врачом, так как в некоторых случаях от сахара отказываться необязательно. При условии, что вы употребляете самый обычный белый сахар (не кокосовый, коричневый или какой-то другой) и в небольшом количестве.

Какие бывают сахарозаменители и чем они отличаются?

Эритрит, по мнению эксперта, — наиболее здоровая и удобная альтернатива сахару. Он имеет натуральное растительное происхождение, и технология изготовления вполне чистая (нетоксичная). Более того, он практически такой же сладкий, как сахар (70% сладости сахара), не имеет посторонних привкусов и термостабилен — подходит для готовки. В эритрите 0 ккал и 0 г углеводов. Но он не рекомендован людям с синдромом раздражённого кишечника и при избыточном бактериальном росте.

Стевия занимает второе место по полезности. Это также природный сахарозаменитель, изготовленный из растения. Он слаще сахара, то есть его потребуется меньше. В составе стевии тоже 0 ккал и 0 г углеводов. Из минусов: имеет специфический привкус и «холодит», как ментол. Этот сахарозаменитель противопоказан людям с заболеваниями щитовидной железы, так как при регулярном употреблении в больших объёмах способен влиять на гормональный фон.

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Фруктоза — это не совсем сахарозаменитель. Хотя её гликемический индекс ниже, чем у сахара (30 против 70), но, попадая сразу в печень, она оказывает очень высокую нагрузку на организм и в результате приводит к ожирению.

Мальтодекстрин эксперт не рекомендует. Хотя у него натуральное происхождение, гликемический индекс в два раза выше, чем у сахара. Он также дешевле сахара, поэтому повсеместно используется в пищевом производстве. Не рекомендован людям с избыточным весом, а также тем, кто болеет диабетом, имеет инсулинорезистентность и повышенный уровень сахара в крови.

Чем могут быть опасны сахарозаменители?

Эксперт считает, что синтетические (ненатуральные) сахарозаменители однозначно вредны. Они нарушают микрофлору кишечника, кислотное равновесие крови и провоцируют воспаления. В их число входит аспартам (сукралоза), ксилит, сорбит. Если в составе продуктов видите эти сахарозаменители, знайте, что вместо желаемой пользы, скорее всего, нанесёте только вред организму.

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Разнообразные виды сиропов (финиковый, сироп топинамбура) и мёда многие ошибочно употребляют вместо сахара, аргументируя этим отказ от него. Но на их диетические свойства рассчитывать не стоит. Они не станут полноценной заменой сахару и зачастую имеют даже более высокий гликемический индекс: поднимают инсулин и способствуют набору веса, так как они калорийны и содержат много углеводов.