Время — деньги. Пять лайфхаков, как сэкономить время на сборы перед поездкой

Сезон отпусков уже вот-вот начнётся, а это означает, что скоро предстоит собирать чемоданы и продумывать весь процесс подготовки к отдыху. Мы собрали для вас пять лайфхаков, как сэкономить своё время, нервы и терпение для дальнейшего путешествия.

Лайфхак 1: Составьте список

Чтобы всё необходимое точно попало в чемодан, выпишите на листке бумаги список нужных вам вещей и следуйте ему при упаковке. Так легко будет отследить, чего не хватает. Не забывайте, что можно составить и список дел, которым нужно уделить внимание перед отъездом. Так вы точно не забудете вовремя передать кошку соседям и выключить утюг.

Лайфхак 2: Заранее соберите чемодан

Хороший способ избежать судорожной упаковки вещей в чемоданы в последний день – это начать собираться примерно за недельку до отъезда. Если вы уже точно знаете, в какие даты вы отправитесь в путешествие, продумайте весь гардероб. Помните, что некоторые вещи придётся постирать, погладить или почистить перед упаковкой их в чемодан, а это может быть не быстро! Каждый день собирая по паре предметов, вы сэкономите время в день отъезда и не будете переживать, что что-то забыли.

Фото: istock.com

Лайфхак 3: Зарегистрируйтесь на рейс онлайн

Этот лайфхак будет полезен любителям полетать. Выезжать в аэропорт за пять часов до рейса совсем неудобно. Для экономии времени пассажиров придумали онлайн-регистрацию. Она открывается на сайте авиакомпании примерно за день до вылета. Не бойтесь пропустить возможность зарегистрироваться таким способом: на вашу электронную почту придёт напоминание. Если у вас нет багажа, а посадочный билет распечатан, то в аэропорту вы сразу можете пройти на досмотр. Для онлайн-регистрации вам потребуется только смартфон. Всё! Теперь вы можете приехать в аэропорт за час до вылета.

Лайфхак 4: Выберите на чём ехать в аэропорт или на вокзал

Есть несколько способов добраться до вокзала или аэропорта: общественный транспорт, такси, каршеринг или личный автомобиль. Рекомендуем просмотреть все варианты, рассчитать самый быстрый способ добраться до пункта назначения и выбрать именно его. На такое исследование вам понадобиться 5-7 минут и карты в телефоне. Благодаря этому вы уже будете понимать заранее, за сколько вам нужно выходить из дома.

Фото: stock.com

Лайфхак 5: Определитесь в чём поедете

Некоторым проблематично выбрать, что надеть в поездку. Ведь нужно, чтобы всё было и стильно, и удобно. А если в семье есть ещё и дети, то процесс подбора лука для поездки затягивается на несколько часов, а то и дней. Задумайтесь о том, в чём вы поедете, примерно за пару недель до отъезда. В этом случае у вас будет возможность не спеша подобрать всем одежду и прошвырнуться по магазинам. Обновки всегда поднимают настроение и приближают время долгожданного отпуска.