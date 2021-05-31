Друг человека: как сделать прогулку с питомцем активнее и интереснее?

Прогулка с собакой – отличный способ развлечься, отпустить бытовые проблемы и узнать что-то новое. Для человека, да. А задумывались ли вы о том, что чувствует питомец, который следует за вами по пятам? Ему каждый день приходится делать то, что вы скажете. Что это за прогулка, когда один спутник постоянно говорит куда надо или не надо идти, давит на другого и задаёт темп прогулки. Разве это честно?

Разбираемся вместе с Анастасией Изюмовой, как гулять с собакой так, чтобы ей тоже было интересно.

Ради эксперимента, попробуйте пройтись по улице с человеком, который будет двигаться только по своему плану, не оставляя вам и малейшего выбора, и возможности предложить что-то своё. Скорее всего вы очень быстро устанете от такой прогулки. Вокруг происходит столько интересных вещей, а вы не можете остановиться и понаблюдать или изучить их. Согласитесь, что на другую такую же прогулку вы уже не пойдёте.

Домашние любимцы лишены возможности выбрать как, с кем и когда пойти на прогулку. Они всегда со своим хозяином и находятся всего лишь на расстоянии поводка. Их настроение, удовлетворение интересов и разнообразие жизни всегда зависит от человека.

Как показывает практика, люди чаще всего выбирают одни и те же маршруты для прогулок с собаками. Тому виной нехватка времени, лень или отсутствие настроения. Даже мысли не возникает, что животное может начать сходить с ума от однообразия: те же маршруты, пейзажи, люди и даже встречающиеся на пути собаки. Животное начинает скучать, при том, что мир такой огромный и столько всего можно посмотреть и изведать.

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Однообразие — проблема, которую надо решать

Определить, что собаке, возможно, не хватает новых впечатлений не сложно:

Она не может спокойно идти рядом.

Тянет своего хозяина в сторону.

Безучастно плетётся сзади.

Подбирает мусор, несъедобный, в том числе.

Лает по любому поводу.

Есть проблема, есть и решение

Мы с вами уже поняли, что от однообразия и скуки на прогулке необходимо избавиться и как можно скорее. Вот несколько вариантов, как это можно сделать.

Способ 1: Дайте собаке выбрать маршрут

Отняв у питомца возможность самому выбирать, куда он хочет прогуляться сегодня, мы лишаем его новых впечатлений. А ведь он и так много времени проводит дома. Более того, мы и сами отказываемся от возможности увидеть что-то новое и исследовать новый маршрут. В итоге прогулки с собакой превращаются в рутину, такую же как привычный путь от дома до работы.

Есть миф: «Если собака почувствует свободу выбора, она станет неуправляемой».

Мы не согласны. Всё совсем наоборот. Если у питомца получается удовлетворить свои потребности, он становится спокойным и уравновешенным. Правда стоит учесть следующее: чтобы потребности собаки хорошо и правильно сочетались с потребностями хозяина, необходима правильная коммуникация с животным.

Способ 2: Учитесь гуляя

Собака – как ребёнок. Её тоже можно воспитать и обучить новому. Возьмите с собой лакомство для своего питомца и уделите на прогулке немного времени на обучение. К примеру, вы можете предложить своей собаке освоить новые команды: сидеть, дай лапу, служить или танцуй. Если вашему любимцу тяжело сконцентрироваться (а такое на прогулке часто бывает), лучше начать с тех упражнений, которые он любит и которые у него хорошо получаются. Это нужно, чтобы у собаки был опыт побед, а не поражений. Обучение даст вам возможность сблизиться со своим питомцем и отлично провести с ним время. И не забывайте его хвалить и угощать.

Фото: istockphoto.com

Способ 3: Тренируйтесь

Если вы любите заниматься спортом в парке и до сих пор не брали собаку с собой на тренировку – скорее одевайтесь и бегите вместе на улицу. С питомцем можно не только бегать. Можно попробовать и новое: совместите прогулку с собакой с катанием на скейте или велосипеде. Для вас это будет новый прикольный опыт, а для животного — интерактив. Кинолог советует перед такой тренировкой провести с собакой разминку. Отличным вариантом будет сделать комплекс «сидеть-стоять-лежать» несколько раз плюс гимнастические упражнения: потянуться за кусочком в разные стороны, покрутиться и т.д.

ВАЖНО. Долго бегать по асфальту для собаки вредно, лучше проводить тренировки на грунте или траве. И обязательно периодически предлагать своему питомцу попить.

Совместные тренировки — это отличный вариант для активного отдыха, эмоциональной и умственной разгрузки и возможность лишний раз пообщаться подольше со своей собакой.

Способ 4: Играйте

В игрушки животное может играть не только дома. Берите их с собой на прогулку. Мячик, косточку, шнурок – что угодно. Все любят, когда с ними играют, и животные тоже. Собака будет очень рада лишний раз побегать, а вы, наблюдая за тем, как радуется ваш питомец, сможете отвлечься от проблем. И не забывайте, играя с собакой, вы общаетесь и находите друг с другом новые точки соприкосновения.

Несколько слов о поводке

Огромное влияние на качество вашей прогулки и впечатления, которые вы с питомцем от неё получите, оказывает поводок. Он не должен причинять собаке неудобство и давать достаточно свободы действиям. Длину рекомендуется выбирать от 3 метров. Если у вас шлейка — выбирайте помягче. И не забывайте иногда отпускать животное, ведь ему тоже хочется почувствовать себя свободным.