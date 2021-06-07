Это была любимая процедура Мэрилин Монро и Марлен Дитрих, но косметологи относятся к ней неоднозначно.

Чем могут быть опасны кубики льда для лица?

Сегодня практика «ледяных умываний» стремительно набирает популярность. В Интернете можно найти немало рецептов косметических кубиков льда с разными эффектами. Но действительно ли они безопасны? О том, как работает процедура и о каких противопоказаниях стоит помнить, разбираемся вместе с врачом-косметологом, дерматологом клиники GMT Clinic Ариной Киреевой.

Почему кубики льда могут навредить лицу?

Лёд оказывает холодовое действие. В первую очередь, он влияет на сосуды: они сужаются, за счёт чего наступает шоковый эффект лимфодренажа. А это может привести к лишним отёкам, дряблой коже и её нездоровому цвету.

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Такие регулярные процедуры способствуют спазму сосудов, что приводит к нарушению питания эпидермиса. Лёд «сушит» кожу, из-за чего могут появиться шелушение и красные пятна на лице.

Обладательницам сухой и нормальной кожи лучше воздержаться от частого умывания с ледяными кубиками. Блокирование потовых и сальных желёз после перепада температуры приведёт к потере эластичности кожи.

Кому нельзя использовать кубики льда?

Такой вид домашнего ухода подходит далеко не всем. Для кожи это повреждающий фактор, особенно для чувствительной, когда нарушен липидный барьер. Резкая смена температуры оказывает «холодовой ожог». Это сильный стресс, в особенности для кожи вокруг глаз. Также обращаться к такой процедуре не стоит тем, кто борется с акне и другими воспалениями. Лёд может только усугубить ситуацию.

Холод вызывает отток лимфы. Сосуды сужаются, но мелкие могут просто полопаться, что приводит к куперозу — это патологическое состояние сосудистой сетки. Кровеносные сосуды просвечиваются сквозь кожу и имеют вид «звёздочек» или «паутинки».

Как избавиться от отёков без кубиков льда?

Лучше всего использовать патчи и делать легкий лимфодренажный массаж. Лайфхак: холод усиливает эффект патчей, поэтому перед использованием их можно положить в холодильник.

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Во время массажа происходит локальная активизация лимфотоков, ускоряется обмен веществ, а из клеток кожи выводятся токсины. Процедура возвращает коже свежесть, ровный тон и упругость. Благодаря сочетанию надавливающих и вибрирующих массажных движений лишняя жидкость оперативно выводится из межклеточного пространства, поэтому отёчность в прорабатываемых зонах уходит довольно быстро.