Канье Уэсту исполнилось 44! Как реперу удалось победить моду

Сегодня один из самых необычных персонажей современности отмечает своё 44-летие. И если для кого-то он всё ещё остаётся репером с чудаковатым поведением, то мы знаем его как одного из влиятельнейших людей в мире моды.

Кто он – Канье Уэст?

Сейчас Канье Уэста знают все, но мы напомним – это талантливый музыкант, продюсер и дизайнер в одном лице. Он – многодетный отец и пока ещё несостоявшийся претендент на пост президента США. Его меткие фразы можно разложить на цитаты, а всё, за что он берётся, моментально превращается в хайп. Именно благодаря ему рэперам пришлось вылезти из мешковатой одежды размера XXXL и пересмотреть свой взгляд на розовые поло. Да что уж там, Канье сам себя провозгласил Богом. И ведь не придерёшься: он строит футуристические города для бездомных, записывает вечные хиты и диктует моду.

Бэкграунд Канье мало чем отличается от других – он был обычным ребёнком, ходил в школу и увлекался музыкой. В 5 лет он уже сочинял стихи, а когда подрос, стал продюсировать артистов и писать песни для Beyonce. Лейблы не хотели с ним работать – никто не воспринимал его как сольного артиста. Но Уэста это не остановило, и в 2001-м его заметил Джей-Зи. Канье спродюсировал пять треков для альбома The Blueprint, включая Izzo (H.O.V.A) – та самая композиция, которая стала первым, самым востребованным, синглом Джей-Зи в жанре битмейкеров.

Канье Вест Фото: Christopher Polk/Getty Images

Как ему это удалось?

20 лет назад Канье не знал никто – и только в 2004 году о нём стали говорить. Рэпер тогда выпустил свой дебютный альбом The College Dropout, который победил в нескольких номинациях «Грэмми». На свой второй альбом Late registration рэпер потратил ещё год и 2 миллиона долларов – и снова был признан гением. Тогда же он взялся за лекала и выкройки и создал линию одежды Pastelle, над которой работал вместе с Верджилом Абло, художником Kaws и известным брендом Bape.

Но ему этого было мало, и в 2006-м Уэст представил свой первый коллаб с Nike – результатом их сотрудничества стали кроссовки Nike Air Max 180.

Через два года их тандем представил культовые кроссовки The Air Yeezy – они распродались мгновенно. Nike Air Yeezy 1 установили сразу два рекорда: стали первыми кроссовками в истории, которые продали дороже $ 1 млн, и самыми дорогими в мире.

Второй релиз Nike Air Yeezy 2 Red October раскупили ещё быстрее. Сейчас на ресейл-площадках эту пару продают за 5000 долларов, а это почти полмиллиона рублей.

В 2010-м Канье выпустил фильм Runaway – в него вошли самые топовые треки его альбома My Dark Twisted Beautiful Fantasy. Режиссёром и автором идеи будущего тренда на клипы-фильмы стал, конечно, сам музыкант. В 35-минутном видео есть всё – музыка, мода и искусство. Над проектом работала впечатляющая команда – модель Селита Ибэнкс, дизайнер Филипп Лим, хореограф Йеми Акуньмеми и его балетная группа. Вот тогда-то Уэст и начинает завоёвывать высокую моду. Выпускает свою коллекцию Kanye West на подиум Парижской недели моды и заводит связи с большими дизайнерами. В их числе Фиби Файло, Риккардо Тиши и Жан Титу – с последним в лице бренда A.P.С он работает над совместной капсульной коллекцией.

Презентация новой коллекции Yeezy Фото: Brad Barket/Getty Images

В 2013 году Уэст с Титу презентовали коллаборацию, был настолько большой наплыв покупателей, что сайт бренда попросту перестал работать. Ничего особенного в их капсуле не было – джинсы, толстовки, футболки и всё.

Представляете, что было, когда через год вышла их ещё одна совместная коллекция только в расширенном ассортименте? А потом ещё одна – только с аdidas? Релиз Канье и немецкого бренда Yeezy Season 1 был представлен в 2015 году в рамках недели моды в Нью-Йорке. На показе засветились те самые грубые массивные ботинки Yeezy 950, замшевые хайтопы Yeezy Boost 750 и кроссовки Yeezy Boost 350.

Cвободные силуэты, куртки и плащи в стиле милитари, многослойные толстовки в монохромных оттенках – всё это изменило отношение к Канье в мире моды.

Можно не любить его музыку и не носить его кроссовки, но отрицать, что этот парень — гений, глупо. Сам дизайнер входит в список Forbes, а операционный доход компании Yeezy, которая на 100% принадлежит певцу, составил в 2020 году $ 214 млн.

Так кто здесь победитель, если не он?