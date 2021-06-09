Откуда берётся страх перед полётами и как его преодолеть?

Страх полётов заставляет многих избегать путешествий на самолётах. Хотя риск попасть в авиакатастрофу практически минимальный — на 8 миллионов полётов приходится одна смерть. Что тогда мотивирует людей отказываться от одного из самых удобных способов преодолевать большие расстояния и как перестать бояться?

Разберёмся вместе с Ольгой Палехой и Евгением Немтиным.

Почему появляется страх перед полётом?

Ольга Палеха психотерапевт Во-первых, самолёт — это относительно молодой вид транспорта. Во-вторых, новости о страшных катастрофах и трагедиях очень часто мелькают в сети – СМИ охотно освещают подобные темы. Человека эта информация, конечно же, пугает. Но статистика показывает, что самолёт — самый безопасный вид транспорта. Случаев с трагическим концом, связанных с полётом, в 1000 раз меньше, чем случаев с авариями на дороге. И в-третьих, у людей мало опыта перелётов. Редко кто летает каждый день, поэтому всякий раз полёт вызывает у человека опасения. Если бы путешествия на самолётах для всех были обычным делом, например, как вождение авто, страха было бы гораздо меньше. Те, у кого работа связана с постоянным передвижением по миру, относятся к перелётам гораздо проще.

Страх появляется в тот момент, когда человек лишается возможности выбора. Пассажир оказывается в безвыходном положении — ограниченное со всех сторон воздушное судно угнетает и вызывает страх. Конечно, кому хочется быть запертым в «железной коробке» на высоте 10 000 метров.

«Страх полётов – очень распространённое явление. В замкнутом пространстве и тем более на высоте человек теряет контроль над ситуацией. В случае непредвиденных обстоятельств он не может остановить рейс и выйти за пределы самолёта», — говорит психотерапевт Евгений Немтин. Страх потерять контроль над ситуацией пробуждает в нас самые неприятные переживания. «Знание того, что полёт может обернуться трагедией, вызывает панику и тревогу. Сопровождается это учащённым дыханием и сердцебиением, тошнотой и укачиванием в самолёте. Аэрофобия может привести даже к потере сознания», — объясняет психотерапевт Ольга Палеха.

Фото: istockphoto.com

Как справиться со страхом?

1. Сконцентрируйтесь на позитивном будущем



Вопреки выражению «процесс важнее результата», в случае полёта, прежде всего, важен результат — вот на нём и сконцентрируйтесь. Тем более что у многих перелёт чаще всего связан с посещением новых городов и стран. Во время полёта представляйте, сколько интересного вас ждёт впереди — достопримечательности, новые знакомства, опыт, яркие впечатления, успешная реализация проекта, который вас ожидает в пункте назначения.



2. Попытайтесь отвлечься



Обязательно берите с собой на рейс наушники, включайте свой любимый плейлист или приятную музыку — это настроит вас на спокойный лад и поможет отвлечься от того, что происходит на борту. Плюс под любимый трек легче визуализировать позитивное будущее и предвкушать путешествие.



3. Примите удобное положение



Привести мысли в порядок поможет максимально устойчивое положение — в телесной психологии этот способ называется заземлением. С помощью этой техники получится быстро взять эмоции под контроль и восстановить связь с реальностью. Точками опоры сидя должны быть ягодицы и стопы – центры тяжести приходятся именно на эти части тела. Всякий раз, как вес тела смещается вперёд или назад, возвращайтесь в исходное положение. Для устойчивости нужно как бы крепко «врасти» ногами в пол. Снимите обувь и каждой стопой наступайте на пол – это даст ощущение опоры и почвы под ногами — в прямом смысле этого слова.



4. Дышите глубже



Практикуйте осознанное дыхание — практика поможет насытить мозг кислородом и прийти в состояние покоя и равновесия. Особых навыков и условий для этого не потребуется. Практику можно выполнять и в людном месте – никто не узнает, чем вы заняты. Сделайте глубокий вдох, затем медленный выдох. Ни о чем не думайте, просто дышите, как получается. Повторяйте технику каждые 20-30 минут по 30 циклов дыхания.



5. Объединяйтесь с интересными людьми



Приятная компания поможет преодолеть страх. Идеально летать вместе с родными и друзьями — присутствие рядом важных людей даст ощущение спокойствия, опоры и поддержки. Если такой возможности нет, объединяйтесь с другими интересными людьми и попутчиками — например, с соседом в самолёте. Во время общения время пролетит быстро.



6. Подготовьтесь перед полётом



Физиологический аспект тоже очень важен. Пейте много воды и выспитесь перед предстоящим путешествием — в среднем для взрослого человека это 7-9 часов. В этом случае у вас будет достаточно энергии, чтобы выдержать перелёт.

Фото: istockphoto.com

Резюмируем

Чтобы хорошо перенести полёт и перестать паниковать, подготовьтесь морально и физически. В самолёте уводите фокус внимания на приятные мысли о предстоящем путешествии, включайте любимый плейлист и концентрируйтесь на позитивном будущем.

По возможности найдите интересного собеседника или прочтите книгу, например, — «Лёгкий способ перестать бояться летать» от автора Алексея Герваша. И не забывайте рационализировать происходящее — периодически напоминайте себе, что самолёт — самый безопасный транспорт.

В случае если вы не можете даже переступить порог самолёта, обратитесь к психологу. Всякое может быть — возможно, вас в детстве кто-то напугал или вы попадали в аварию. Неудачный опыт с полётом, сильная турбулентность, экстренная посадка тоже могли стать причиной беспокойства. Найти истоки страха очень важно, но с этим поможет разобраться только грамотный специалист.