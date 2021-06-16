Новый русский. Как не потеряться среди кринжей, крашей и не выйти из чата

Если вы тоже не совсем понимаете современную молодёжь, то вам нужно как можно скорее ознакомиться с нашим списком самых популярных молодёжных слов. Новые реалии показывают огромный процент заимствования англицизмов в русскую речь у сегодняшних подростков. Объясняем самые популярные выражения.

Ты мой краш

Ты — мой краш Фото: istockphoto.com

В переводе с английского слово crush означает «треснуть, разбить». В сленге подростков оно также схоже со значением слова «любимый». Зачастую речь идёт о невзаимной и тайной влюблённости, о которой девушка рассказывает своей подружке. Крашами часто называют известных личностей, по которым сходят с ума миллионы.

Полный кринж

По смыслу слово «кринж» близко к выражению «испанский стыд». Соответственно, это чувство стыда за действие другого человека, которое преувеличено в несколько раз. Появилось даже производное прилагательное, образованное от слова «кринж», — кринжовый. Если вы услышите, что у вас что-то кринжовое, это означает — вашему собеседнику что-то совсем не нравится.

Вот это вайб

Лови летний вайб Фото: istockphoto.com

Дословно слово переводится как «вибрация», но подразумевает под собой особенную атмосферу от конкретного места, события или человека. Своими особыми вайбами часто запоминаются концерты разных музыкантов. Грубо говоря, разнообразная атмосфера, которая присуща конкретному исполнителю: душевная, скованная, расслабленная и т.д.

Сколько можно рофлить

И тут мы снова возвращаемся к английскому языку. Слово ROFL является аббревиатурой Rolling On the Floor Laughing («Катаюсь по полу от смеха»). Несложно догадаться, что слово «рофл» связано с чем-то смешным. Сейчас им называют любой прикол, смешную ситуацию или просто шутку. Также есть образованный от него глагол «рофлить» — «шутить».

Факап или фейл

Полный факап Фото: istockphoto.com

По сути это два слова синонима. Fail дословно означает «ошибка, неудача». Fuck up произошло от более нецензурного английского выражения с похожим смыслом. Буквально это означает колоссальный провал, мощнейший промах, неудачу. Также можно что-то «зафакапить», то есть испортить.

Бэнгер

Таким словом часто называют текст или мелодию песни, заедающую в голове. Рекламные видео часто прибегают к созданию бэнгеров, чтобы в мыслях потенциальных покупателей постоянно был их продукт. Само слово произошло от английского глагола bang («ударить, хит»). Современная музыка кишит бэнгерами, но не стоит забывать, что бессмертные хиты, которые знают миллионы, тоже входят в эту категорию. Получается, Моргенштерн и Фреди Меркьюри где-то всё же встретились…

Чем отличаются поп-ит и симпл-димпл

Самый популярный вопрос сегодня: что такое поп-ит и симпл-димпл? Отвечаем — это новые антистресс-игрушки, как в своё время были спиннер и лизуны.

Поп-ит — настоящий аналог пупырчатой плёнки, в которую запаковывают хрупкие предметы. Это силиконовая панель, в которой выпирает много шариков. На них можно нажимать, чтобы вдавить, потом перевернуть и сделать то же самое. Поп-ит бывает разных форм, цветов и размеров. Получается бесконечная плёнка-антистресс, которой многим не хватает для счастья в жизни.

Тот самый поп-ит Фото: istockphoto.com

Симпл-димпл работает по такому же принципу. Дословно переводится как «простая ямка». Чаще всего он состоит из двух-трёх частей или нескольких пузыриков, что делает его более доступным для перемещения.

Симпл-димпл Фото: istockphoto.com

Разница между поп-ит и симпл-димпл заключается лишь в размере. Поп-ит может быть настолько большим, что его можно лопать двумя руками одновременно. Что касается симпл-димпл, то он легко может уместиться в карман и быть незаменимым помощником в любой стрессовой ситуации в абсолютно любом месте.