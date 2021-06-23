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Что можно поесть с пивом, закуски под футбол, как приготовить закуску к футболу

Под футбол — самое то: как приготовить вкусные закуски к пиву?
Валерия Майорова
Закуски под футбол
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Во время напряжённого матча без перекуса не обойтись.

Евро по футболу в самом разгаре, и внимание всех болельщиков приковано к экранам. От волнения и переживаний за игру так и хочется что-нибудь пожевать. Если покупных вредностей не хочется, можно приготовить закуски и самому. Вот несколько идей для несложных рецептов.

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Сырные шарики

Калорийность: 361,7 ккал / 100 г.

Вам понадобятся:

  • сыр твёрдый — 200 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • мука — 2 ст. л.;
  • панировочные сухари — 50 г;
  • соль по вкусу;
  • растительно масло для жарки.

Сыр натереть на мелкой тёрке и добавить к нему белок одного яйца. Получившуюся массу тщательно перемешать. В отдельную миску вылить один желток, одно яйцо и затем всыпать муку. Перемешать до однородности и посолить по вкусу. Из сыра сформировать маленькие шарики, несколько раз обвалять в яйце с мукой и в панировочных сухарях. Далее обжарить в растительном масле до золотистости.

Картофель по-деревенски

Калорийность: 117,1 ккал / 100 г.

Вам понадобятся:

  • картошка;
  • соль по вкусу;
  • чёрный перец по вкусу;
  • паприка;
  • сухой чеснок;
  • растительное масло.

Картошку очистить и нарезать ломтиками. Залить кипятком, накрыть крышкой и варить ровно три минуты. Затем слить воду и остудить.

В специи влить масло, перемешать и добавить к картошке. Затем выложить её на противень, застеленный фольгой. Поставить в разогретую до 220 градусов духовку на 20 минут. Запекать до золотистости.

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Чесночные гренки

Калорийность: 200 ккал / 100 г.

Вам понадобятся:

  • хлеб ржаной — 200 г;
  • чеснок — 2 головки;
  • майонез — 1 ст. л.;
  • лимон — 1 шт.;
  • укроп по вкусу;
  • подсолнечное масло для жарки.

Чеснок выдавить, посолить и добавить масло. Нарезать хлеб и смазать получившейся смесью. Затем обжарить по 20 минут с каждой стороны.

Луковые кольца в кляре

Вам понадобятся:

  • крупный репчатый лук — 2 шт.;
  • мука — 4 ст. л.;
  • разрыхлитель — 1/3 ч. л.;
  • яйцо — 1 шт.;
  • молоко — 2 ст. л.;
  • масло для фритюра — 0,5 л;
  • соль, перец, копчёная паприка, сушёный чеснок по вкусу.

Очистить репчатый лук. Нарезать каждую луковицу кружками толщиной в один сантиметр, осторожно разобрать на кольца. Затем смешать яйцо, соль, сушёный чеснок и копчёную паприку. Добавить муку и перемешать. Далее влить молоко и всыпать разрыхлитель.

Масло для фритюра хорошо нагреть в кастрюле. Обжарить кольца до золотистости — с обеих сторон примерно по 2-3 минуты.

Готовые кольца выложить на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир.

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Картофельные чипсы

Вам понадобятся:

  • картофель — 300 г;
  • соль, перец, сладкая паприка по вкусу;
  • масло растительное — 3 ст. л.

Нарезать очищенный картофель ломтиками. Добавить к нему соль, перец и сладкую паприку. Тщательно перемешать. Выложить картофель на противень, застеленный фольгой. Разогреть духовку на 190 градусов. Чипсы выпекать около восьми минут, но нужно быть аккуратнее, чтобы не пригорели.

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