Во время напряжённого матча без перекуса не обойтись.

Под футбол — самое то: как приготовить вкусные закуски к пиву?

Евро по футболу в самом разгаре, и внимание всех болельщиков приковано к экранам. От волнения и переживаний за игру так и хочется что-нибудь пожевать. Если покупных вредностей не хочется, можно приготовить закуски и самому. Вот несколько идей для несложных рецептов.

Сырные шарики

Калорийность: 361,7 ккал / 100 г.

Вам понадобятся:

сыр твёрдый — 200 г;

яйца — 2 шт.;

мука — 2 ст. л.;

панировочные сухари — 50 г;

соль по вкусу;

растительно масло для жарки.

Сыр натереть на мелкой тёрке и добавить к нему белок одного яйца. Получившуюся массу тщательно перемешать. В отдельную миску вылить один желток, одно яйцо и затем всыпать муку. Перемешать до однородности и посолить по вкусу. Из сыра сформировать маленькие шарики, несколько раз обвалять в яйце с мукой и в панировочных сухарях. Далее обжарить в растительном масле до золотистости.

Картофель по-деревенски

Калорийность: 117,1 ккал / 100 г.

Вам понадобятся:

картошка;

соль по вкусу;

чёрный перец по вкусу;

паприка;

сухой чеснок;

растительное масло.

Картошку очистить и нарезать ломтиками. Залить кипятком, накрыть крышкой и варить ровно три минуты. Затем слить воду и остудить.

В специи влить масло, перемешать и добавить к картошке. Затем выложить её на противень, застеленный фольгой. Поставить в разогретую до 220 градусов духовку на 20 минут. Запекать до золотистости.

Чесночные гренки

Калорийность: 200 ккал / 100 г.

Вам понадобятся:

хлеб ржаной — 200 г;

чеснок — 2 головки;

майонез — 1 ст. л.;

лимон — 1 шт.;

укроп по вкусу;

подсолнечное масло для жарки.

Чеснок выдавить, посолить и добавить масло. Нарезать хлеб и смазать получившейся смесью. Затем обжарить по 20 минут с каждой стороны.

Луковые кольца в кляре

Вам понадобятся:

крупный репчатый лук — 2 шт.;

мука — 4 ст. л.;

разрыхлитель — 1/3 ч. л.;

яйцо — 1 шт.;

молоко — 2 ст. л.;

масло для фритюра — 0,5 л;

соль, перец, копчёная паприка, сушёный чеснок по вкусу.

Очистить репчатый лук. Нарезать каждую луковицу кружками толщиной в один сантиметр, осторожно разобрать на кольца. Затем смешать яйцо, соль, сушёный чеснок и копчёную паприку. Добавить муку и перемешать. Далее влить молоко и всыпать разрыхлитель.

Масло для фритюра хорошо нагреть в кастрюле. Обжарить кольца до золотистости — с обеих сторон примерно по 2-3 минуты.

Готовые кольца выложить на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир.

Картофельные чипсы

Вам понадобятся:

картофель — 300 г;

соль, перец, сладкая паприка по вкусу;

масло растительное — 3 ст. л.

Нарезать очищенный картофель ломтиками. Добавить к нему соль, перец и сладкую паприку. Тщательно перемешать. Выложить картофель на противень, застеленный фольгой. Разогреть духовку на 190 градусов. Чипсы выпекать около восьми минут, но нужно быть аккуратнее, чтобы не пригорели.