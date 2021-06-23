Под футбол — самое то: как приготовить вкусные закуски к пиву?
Во время напряжённого матча без перекуса не обойтись.
Евро по футболу в самом разгаре, и внимание всех болельщиков приковано к экранам. От волнения и переживаний за игру так и хочется что-нибудь пожевать. Если покупных вредностей не хочется, можно приготовить закуски и самому. Вот несколько идей для несложных рецептов.
Сырные шарики
Калорийность: 361,7 ккал / 100 г.
Вам понадобятся:
- сыр твёрдый — 200 г;
- яйца — 2 шт.;
- мука — 2 ст. л.;
- панировочные сухари — 50 г;
- соль по вкусу;
- растительно масло для жарки.
Сыр натереть на мелкой тёрке и добавить к нему белок одного яйца. Получившуюся массу тщательно перемешать. В отдельную миску вылить один желток, одно яйцо и затем всыпать муку. Перемешать до однородности и посолить по вкусу. Из сыра сформировать маленькие шарики, несколько раз обвалять в яйце с мукой и в панировочных сухарях. Далее обжарить в растительном масле до золотистости.
Картофель по-деревенски
Калорийность: 117,1 ккал / 100 г.
Вам понадобятся:
- картошка;
- соль по вкусу;
- чёрный перец по вкусу;
- паприка;
- сухой чеснок;
- растительное масло.
Картошку очистить и нарезать ломтиками. Залить кипятком, накрыть крышкой и варить ровно три минуты. Затем слить воду и остудить.
В специи влить масло, перемешать и добавить к картошке. Затем выложить её на противень, застеленный фольгой. Поставить в разогретую до 220 градусов духовку на 20 минут. Запекать до золотистости.
Чесночные гренки
Калорийность: 200 ккал / 100 г.
Вам понадобятся:
- хлеб ржаной — 200 г;
- чеснок — 2 головки;
- майонез — 1 ст. л.;
- лимон — 1 шт.;
- укроп по вкусу;
- подсолнечное масло для жарки.
Чеснок выдавить, посолить и добавить масло. Нарезать хлеб и смазать получившейся смесью. Затем обжарить по 20 минут с каждой стороны.
Луковые кольца в кляре
Вам понадобятся:
- крупный репчатый лук — 2 шт.;
- мука — 4 ст. л.;
- разрыхлитель — 1/3 ч. л.;
- яйцо — 1 шт.;
- молоко — 2 ст. л.;
- масло для фритюра — 0,5 л;
- соль, перец, копчёная паприка, сушёный чеснок по вкусу.
Очистить репчатый лук. Нарезать каждую луковицу кружками толщиной в один сантиметр, осторожно разобрать на кольца. Затем смешать яйцо, соль, сушёный чеснок и копчёную паприку. Добавить муку и перемешать. Далее влить молоко и всыпать разрыхлитель.
Масло для фритюра хорошо нагреть в кастрюле. Обжарить кольца до золотистости — с обеих сторон примерно по 2-3 минуты.
Готовые кольца выложить на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир.
Картофельные чипсы
Вам понадобятся:
- картофель — 300 г;
- соль, перец, сладкая паприка по вкусу;
- масло растительное — 3 ст. л.
Нарезать очищенный картофель ломтиками. Добавить к нему соль, перец и сладкую паприку. Тщательно перемешать. Выложить картофель на противень, застеленный фольгой. Разогреть духовку на 190 градусов. Чипсы выпекать около восьми минут, но нужно быть аккуратнее, чтобы не пригорели.