Где в Москве поесть вкусные хот-доги?

Хот-дог — один из самых популярных видов фастфуда. В Соединённых Штатах в 1994 году даже создали «Национальный совет хот-дога», чтобы отслеживать соблюдения стандартов и рецептуры этого блюда. Так сильно американцам полюбился этот шедевр кулинарной мысли. В России же дела обстоят чуть проще и никаких правил нет. Ограничения — лишь фантазия повара.

Если вы окажетесь в столице и захотите перекусить, вот несколько мест, в которые стоит заглянуть.

Underdog

Адрес: ул. Маросейка, д. 6-8, 1

Ближайшее метро: Китай-город.

Атмосферное заведение в центре Москвы предлагает самый разный стритфуд: от сэндвичей и бургеров до хот-догов и рёбрышек барбекю. Здесь можно провести не только пятничный вечер, но и воскресный бранч.

SOS.Café

Адрес: ул. Мясницкая, д. 11.

Ближайшее метро: Лубянка.

В этом заведении в меню только сосиски. Вашему вниманию сосиски белые мюнхенские из свинины или мускатные из курицы. А может, вы захотите пикантные из говядины с сельдереем? Или влюбитесь в сосиски из свинины и говядины, приправленные кардамоном с мускатным орехом?

Beveгly Hills Diner

Адрес: ул. Сретенка, д. 1.

Ближайшее метро: Чистые пруды.

Не были в Америке? А может, ностальгируете по прогулкам в центральном парке Нью-Йорка? Тогда необходимо заглянуть в динер «Беверли-Хиллз». Тут царит настоящая атмосфера США: мебель, детали интерьера, официанты и, конечно же, кухня. Кроме бургеров, здесь есть и вкусные хот-доги.

«Техникум»

Адрес: ул. Большая Дмитровка, д. 7/5 с2.

Ближайшее метро: Театральная.

Этот гастробар рекомендуют к посещению многие фудблогеры. В «Техникуме» среди большого количества блюд можно встретить и 22-сантиметровую домашнюю сосиску из кролика на булочке с кунжутом. Он будет приправлен маринованным луком, солёными огурцами, луком фри и доброй порцией соуса.

Rocky 215 Cheese & Steak

Адрес: Рождественский б-р, д. 1

Ближайшее метро: Трубная.

Здесь можно попробовать, пожалуй, самый популярный стритфуд Филадельфии — чизстейк, а также несколько видов хот-догов. Ингредиенты варьируются от классических до вполне неожиданных.

Откуда взялась «горячая собака»?

Термин «собака» стали использовать в США как синоним слова «колбаса». Всё из-за обвинений в сторону производителей: якобы для производства колбас они брали собачье мясо. Заголовки газет в 1880-х постоянно рассказывали о новых громких разоблачениях продавцов и производителей колбас и сосисок. Хотя в начале XX века в Германии употребление собачьего и лошадиного мяса в пищу было обычным делом.

Существует много разных версий, но по одной из них слово «хот-дог» использовал в своей работе художник-карикатурист Тед Дорган, который нарисовал в мультфильме, как продавали закуски во время бейсбольного матча.

А в 1904 году Томас Эдисон снял короткометражный фильм под названием Dog Factory, в котором он высмеял ситуацию, связанную с собаками и сосисками.