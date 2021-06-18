Где в Москве поесть вкусные хот-доги?

Хот-дог — один из самых популярных видов фастфуда. В Соединённых Штатах в 1994 году даже создали «Национальный совет хот-дога», чтобы отслеживать соблюдения стандартов и рецептуры этого блюда. Так сильно американцам полюбился этот шедевр кулинарной мысли. В России же дела обстоят чуть проще и никаких правил нет. Ограничения — лишь фантазия повара.
Если вы окажетесь в столице и захотите перекусить, вот несколько мест, в которые стоит заглянуть.
Underdog
Адрес: ул. Маросейка, д. 6-8, 1
Ближайшее метро: Китай-город.
Атмосферное заведение в центре Москвы предлагает самый разный стритфуд: от сэндвичей и бургеров до хот-догов и рёбрышек барбекю. Здесь можно провести не только пятничный вечер, но и воскресный бранч.
SOS.Café
Адрес: ул. Мясницкая, д. 11.
Ближайшее метро: Лубянка.
В этом заведении в меню только сосиски. Вашему вниманию сосиски белые мюнхенские из свинины или мускатные из курицы. А может, вы захотите пикантные из говядины с сельдереем? Или влюбитесь в сосиски из свинины и говядины, приправленные кардамоном с мускатным орехом?
Beveгly Hills Diner
Адрес: ул. Сретенка, д. 1.
Ближайшее метро: Чистые пруды.
Не были в Америке? А может, ностальгируете по прогулкам в центральном парке Нью-Йорка? Тогда необходимо заглянуть в динер «Беверли-Хиллз». Тут царит настоящая атмосфера США: мебель, детали интерьера, официанты и, конечно же, кухня. Кроме бургеров, здесь есть и вкусные хот-доги.
«Техникум»
Адрес: ул. Большая Дмитровка, д. 7/5 с2.
Ближайшее метро: Театральная.
Этот гастробар рекомендуют к посещению многие фудблогеры. В «Техникуме» среди большого количества блюд можно встретить и 22-сантиметровую домашнюю сосиску из кролика на булочке с кунжутом. Он будет приправлен маринованным луком, солёными огурцами, луком фри и доброй порцией соуса.
Rocky 215 Cheese & Steak
Адрес: Рождественский б-р, д. 1
Ближайшее метро: Трубная.
Здесь можно попробовать, пожалуй, самый популярный стритфуд Филадельфии — чизстейк, а также несколько видов хот-догов. Ингредиенты варьируются от классических до вполне неожиданных.
Откуда взялась «горячая собака»?
Термин «собака» стали использовать в США как синоним слова «колбаса». Всё из-за обвинений в сторону производителей: якобы для производства колбас они брали собачье мясо. Заголовки газет в 1880-х постоянно рассказывали о новых громких разоблачениях продавцов и производителей колбас и сосисок. Хотя в начале XX века в Германии употребление собачьего и лошадиного мяса в пищу было обычным делом.
Существует много разных версий, но по одной из них слово «хот-дог» использовал в своей работе художник-карикатурист Тед Дорган, который нарисовал в мультфильме, как продавали закуски во время бейсбольного матча.
А в 1904 году Томас Эдисон снял короткометражный фильм под названием Dog Factory, в котором он высмеял ситуацию, связанную с собаками и сосисками.