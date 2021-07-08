Потерять 100 кг, чтобы найти себя. История похудения блогера

Лилии Ниловой понадобилось несколько попыток, но успех приходит к терпеливым.
Помните чудо-превращения главных героев сказок или мультфильмов, когда их внешний вид из невзрачных глазу обликов становится неким идеалом красоты? К нечто подобному стремятся люди с избыточным весом, стараясь обрести хорошую фигуру. Для этого они полностью меняют свой образ жизни – регулярно проводят время в спортзале, стараются больше двигаться и следят за рационом питания. Сегодня вместе с экспертом расскажем о Лилии Ниловой, которая похудела практически на 100 килограммов и делится опытом в своём «инстаграме».
Проблемы с весом
Лилия Нилова
Фото: instagram.com/liliya.nilova
Лишние килограммы беспокоили Лилю ещё с детства. В юности она старалась похудеть, но достичь нужного результата никак не получалось. Параллельно девушка развивалась, пробовала себя в разных профессиях и в 25 лет заработала первый миллион.
В этот момент, после долгих лет борьбы с излишним весом и бесчисленных серий неудач, Нилова приняла решение вновь взяться за свою внешность, чтобы изменить её в лучшую сторону. Она стала настоящим фанатом тренажёрного зала и полезной еды, уделяя этому большое количество времени. Результат не заставил себя долго ждать – вес девушки перестал быть трёхзначным и составил 90 килограммов.
Однако изнуряющие тренировки отрицательно сказались на здоровье. У Лилии начались проблемы со спиной, из-за чего пришлось оставить регулярные походы в зал. Из-за сидячего образа жизни сброшенные килограммы вернулись к девушке, после чего она впала в депрессию. Как итог — цифра 150 на весах и боль при ходьбе.
Правильный подход – всему голова
Но Лиля не сдалась. Преодолев всевозможные преграды, она вновь взялась за свою фигуру. Только на сей раз она начала не с похода в тренажёрку, а с приёма у психолога, чтобы заглянуть в корень проблемы.
Через какое-то время девушка вновь достигла утраченных показателей. Её вес был около 90 килограммов.
Рецепт успеха оказался максимально прост – уменьшение порции в два раза. На этом этапе Нилова совершает поступок, кардинально изменивший её жизнь. Исполняя давнюю мечту, она переезжает в Лос-Анджелес, где встречает будущего мужа, который является специалистом в области питания. Он помог подобрать девушке нужный для дальнейшего похудения рацион питания. Теперь вес девушки составляет 56 килограммов, что является огромной победой для героини сегодняшней статьи.
основа рациона питания – полезная пища, включающая в себя орехи, яйца, ягоды, овощи, салаты. Смузи, кстати, тоже входит в этот список;
исключить из приёма пищи сладкое, мучное, жирное, молочное, мясо, алкоголь и кофе. Из-за обилия сахаров также придётся убрать из рациона фрукты.
Александр Демидко
тренер-реабилитолог
Отличный пример, который показывает, что для достижения целей — будь это набор мышечной массы, восстановление после травмы или похудение — нам требуется планирование без радикальных мер для безболезненного достижения результата. Каждый человек — набор индивидуальностей, и для достижения успеха требуется широко подходить к вопросу, работая, в первую очередь, с образом жизни и различными стрессовыми факторами. В данном случае мы видим большую проделанную работу не только с физическим здоровьем, но и с психологией и отношением к себе.