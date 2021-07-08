Потерять 100 кг, чтобы найти себя. История похудения блогера

Помните чудо-превращения главных героев сказок или мультфильмов, когда их внешний вид из невзрачных глазу обликов становится неким идеалом красоты? К нечто подобному стремятся люди с избыточным весом, стараясь обрести хорошую фигуру. Для этого они полностью меняют свой образ жизни – регулярно проводят время в спортзале, стараются больше двигаться и следят за рационом питания. Сегодня вместе с экспертом расскажем о Лилии Ниловой, которая похудела практически на 100 килограммов и делится опытом в своём «инстаграме».

Проблемы с весом

Лилия Нилова Фото: instagram.com/liliya.nilova

Лишние килограммы беспокоили Лилю ещё с детства. В юности она старалась похудеть, но достичь нужного результата никак не получалось. Параллельно девушка развивалась, пробовала себя в разных профессиях и в 25 лет заработала первый миллион.

В этот момент, после долгих лет борьбы с излишним весом и бесчисленных серий неудач, Нилова приняла решение вновь взяться за свою внешность, чтобы изменить её в лучшую сторону. Она стала настоящим фанатом тренажёрного зала и полезной еды, уделяя этому большое количество времени. Результат не заставил себя долго ждать – вес девушки перестал быть трёхзначным и составил 90 килограммов.

Однако изнуряющие тренировки отрицательно сказались на здоровье. У Лилии начались проблемы со спиной, из-за чего пришлось оставить регулярные походы в зал. Из-за сидячего образа жизни сброшенные килограммы вернулись к девушке, после чего она впала в депрессию. Как итог — цифра 150 на весах и боль при ходьбе.

Правильный подход – всему голова

Но Лиля не сдалась. Преодолев всевозможные преграды, она вновь взялась за свою фигуру. Только на сей раз она начала не с похода в тренажёрку, а с приёма у психолога, чтобы заглянуть в корень проблемы.

Через какое-то время девушка вновь достигла утраченных показателей. Её вес был около 90 килограммов.

Рецепт успеха оказался максимально прост – уменьшение порции в два раза. На этом этапе Нилова совершает поступок, кардинально изменивший её жизнь. Исполняя давнюю мечту, она переезжает в Лос-Анджелес, где встречает будущего мужа, который является специалистом в области питания. Он помог подобрать девушке нужный для дальнейшего похудения рацион питания. Теперь вес девушки составляет 56 килограммов, что является огромной победой для героини сегодняшней статьи.

В чём же секрет?

Секрет её метода состоит в следующем:

необходимо полюбить себя и своё тело;

основа рациона питания – полезная пища, включающая в себя орехи, яйца, ягоды, овощи, салаты. Смузи, кстати, тоже входит в этот список;

исключить из приёма пищи сладкое, мучное, жирное, молочное, мясо, алкоголь и кофе. Из-за обилия сахаров также придётся убрать из рациона фрукты.