Мужской и женский взгляд: один день из жизни победителей Red Bull PumpTrack

В Казани на минувших выходных было очень жарко. И речь идёт не только о том, что на улице было плюс 30. В Урам-парке прошёл отборочный этап чемпионата мира по памп-трэку. В соревнованиях участвовали райдеры со всей России: всего 32 спортсмена – 25 мальчишек и семь девчонок.



Суть соревнований в том, чтобы преодолеть трэк с кочками как можно скорее, опередив соперников. Здесь счёт идёт не то, что на секунды, а на доли секунд.

Фото: Pavel Sukhorukov / Red Bull Content Pool

Маргарита Иванникова корреспондент «Чемпионата» Из-за того, что соревнования переместили на более позднее время, у меня была возможность прокатиться на детском памп-трэке и прочувствовать всё на себе. Ехать обязательно нужно стоя и как бы «прокачивать» байк с помощью рук и ног. Педали при этом особо не задействованы.



Глядя на профессиональных райдеров, можно подумать, что гонять по кочкам легко. Но это совсем не так. Нужно хорошо уметь маневрировать на трэке на большой скорости, вписываться в повороты, и при всём этом не потерять скорость и не вылететь за пределы площадки.



Чтобы участвовать в соревнованиях, нужно быть с байком единым целым. Он должен быть как бы продолжением спортсмена. Если этот «мэтч» пока не случился, лучше даже не пробовать.

Участвовать в заездах могли ребята и девчонки от 17 лет (подросткам, пришлось бы взять на соревнования родителей, это обязательное условие). Плюс ко всему райдерам нужна была лицензия на участие в велогонках, выданная Национальной федерацией велосипедного спорта.

Фото: Pavel Sukhorukov / Red Bull Content Pool

На каких велосипедах можно участвовать?

Выступать можно на двух видах байков: BMX и MTB – кому как удобно. На результат соревнований и судейство это никак не повлияет.

BMX – небольшой, юркий велик для трюков, придуманный изначально для подготовки детей к соревнованиях по мотофристайлу.

MTB – большой велосипед, предназначенный для катания по бездорожью.

В целом оба варианта могут хорошо прижиться на памп-трэке. В любом случае успех будет зависеть на 80% от спортсмена.

Фото: Pavel Sukhorukov / Red Bull Content Pool

10 июля всё пошло немного не по плану. Из-за очень жаркой погоды и дождя состязания перенесли на вечер. Так что у райдеров было время на всё: и получше подготовиться, и отдохнуть, и понервничать. Ведь соревнования – своего рода экзамен: кто-то любит отстреляться пораньше.

Ребята и девчонки сделали всё, что смогли. Но, естественно, были те, кто выложился чуточку больше. Костя Галямов из Пензы и Саша Коновалова из Ижевска стали победителями заездов по памп-трэку в Казани и осенью отправятся в Португалию на международный этап.

Взгляд на подготовку и соревнования у каждого из них значительно отличался.

Фото: Pavel Sukhorukov / Red Bull Content Pool

Константин Галямов Победитель мужского заезда Red Bull UCI PumpTrack – 2021 Рассказал о своих впечатлениях.

За день до соревнований я отдыхал дома. Решил, что такой вариант будет для меня самым правильным. Только ближе к вечеру захотел прокатиться часика 1,5 по Урам-парку чисто для восстановления.

В день соревнования мне нужно было выехать из квартиры и сразу после этого я приехал уже на памп. Расстроился, что мероприятие перенесли из-за жары и дождя. Пришлось просто сидеть и ждать, когда всё начнется. Но такое иногда случается, в целом на моём состоянии это никак не сказалось. Всё равно же всё провели.

Сама жара на меня никак не повлияла. Я много участвовал в соревнованиях, которые проходили именно в такую погоду, так что я просто попил водички и поехал. Хорошо, что тут есть шатры с кондиционером.

Фото: Pavel Sukhorukov / Red Bull Content Pool

На пампе я не катался ни разу, поэтому за неделю до состязаний я приехал в Казань, чтобы посмотреть, что это такое. Провёл примерно восемь тренировок, кайфанул, мне этого хватило. Для меня это хобби. Поэтому по сути я приехал сюда по фану и выиграл.

А теперь придётся заняться подготовкой всерьёз. Планирую тренироваться здесь, в Урам-парке, потому что тут трэк длинный и скоростной. Буду повышать скорость и выносливость.

Кстати о выносливости: чтобы улучшить этот показатель, перед заездами в Португалии я хочу скинуть 5 килограммов.

Александра Коновалова Победительница женского заезда Red Bull UCI PumpTrack – 2021 Рассказала о своих впечатлениях.

За день до соревнований я была ещё в Ижевске, так что тренировка у меня проходила там, на местном памп-трэке.

Вечером я очень долго думала: ехать мне в Казань или нет. И вот за четыре часа до электрички я решила: надо ставить на кон всё и ехать. Я думала, что самое главное – это приехать и отпахать на максимум. Пока ехала, представляла себе, как это могло быть: я могла выиграть, а могла и проиграть. Готовилась ко всему.

У меня была электричка прямо в день соревнований, так что встала я в 5 утра, ещё пять часов я добиралась. Приехала примерно за пару часов до соревнований, и всё это время я раскатывалась, привыкала к трэку. Он тут очень сложный и непривычный для меня.

Александра Коновалова Фото: Pavel Sukhorukov / Red Bull Content Pool

Жара и ливень, конечно, повлияли на моё самочувствие, но это не помешало мне выиграть. Перенос соревнований тоже пошёл мне только на пользу, потому что иначе я бы просто не успела доехать.

Надо сказать, что конкурентки были довольно сильными. Девочки очень хорошо ездят. Когда я это поняла, по всему телу пошла дрожь, я начала волноваться. Перед каждым заездом я очень сильно переживала, боялась, меня трясло. Чтобы хоть как-то успокоиться и настроиться, я уходила в себя, ни с кем не разговаривала, думала, что нужно делать, чтобы быть быстрее всех.

Непосредственно перед заездами, я била себя по всему телу. Таким образом я пыталась взбодрить мышцы, привести их в тонус и дать себе понять — расслабляться нельзя! Ведь такого шанса, как этот может больше не быть.

Когда я выиграла, у меня была буря эмоций: я сначала кричала от радости, а потом ушла в палатку для спортсменов и начала плакать.

Каждому своё

Фото: Pavel Sukhorukov / Red Bull Content Pool

Оба победителя очень отличаются: подходом к соревнованиям, возрастом, увлечениями. Но от этого становится только интереснее. Никогда не знаешь, когда тебе повезёт и какой именно способ действовать сработает.

В любом случае, нужно всегда искать что-то своё и не бояться рисковать. Иногда именно шаг в неизвестность открывает нужную дверь и прокладывает дорогу новым возможностям.