Фридайвинг — для всех: почему вам стоит попробовать этот вид спорта?

Фридайвинг — один из самых впечатляющих видов спорта. Спортсмены покоряют большие глубины без акваланга и рискуют жизнью при каждом погружении в тёмные воды. Для вас такой экстрим звучит как заманчивое предложение?

Мы уже рассказывали, в чём особенности фридайвинга и как начать им заниматься в статье на «Чемпионате».

В продолжение хотим поделиться с вами историями людей, которые удивили нас своей целеустремлённостью. Саша, Оля и, так уж и быть, я расскажем о своём опыте во фридайвинге. Надеюсь, наши слова убедят вас в том, что попробовать может каждый. Маленький спойлер — эти впечатления того стоят.

В июле в Кабардино-Балкарии на оз. Черикел прошёл Глубинный чемпионат России по фридайвингу, организованный Федерацией фридайвинга . Там мы и пообщались с атлетами, а также попробовали этот вид спорта на себе.

Александр Кусакин парафридайвер Начал заниматься фридайвингом в 2013 году.

Я начал заниматься задолго до происшествия. Выбрал фридайвинг как вид деятельности, который мог бы мне помочь немного остановиться, притормозить, гармонизироваться, взглянуть на себя и в то же время побороть некоторые свои страхи. В тот момент в жизни у меня оставался один страх — это когда вода, темно, нет кислорода — и всё это одновременно, бррр.

Мне очень повезло, я попал к Наташе Молчановой. И это человек, который влюблял в себя с первых секунд общения. Она та, за кем хотелось идти и пробовать. На курсе у меня всё получалось, Наталья была очень чуткой и помогала всем вокруг и познать фридайвинг, и познать себя, и просто получить удовольствие от того, чем ты занимаешься, поэтому у меня просто не было выбора не пойти дальше.

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

Наверное, это была чуть ли не единственная деятельность, в которую я очень хотел вернуться после случившегося год назад. Ну, помимо работы… Я IT-руководитель в Москомспорте. И мне повезло с коллегами и руководством, они тоже очень чуткие, добрые, сильные люди, которые помогли мне остаться на своей должности и продолжить заниматься своим делом.

Я безумно хотел снова нырять, пойти в МЧС — это пока единственное глубокое место для тренировок в Москве. Сначала просто в бассейне пытался почувствовать, что такое вода, после всего случившегося. Понадобилось две тренировки, чтобы привыкнуть к себе новому и к воде, как она сейчас со мной взаимодействует и как я с ней. На третьей тренировке я получил непередаваемое удовольствие.

Сегодня, например, почувствовал новую степень свободы с ластами. Мне не хотелось выходить, я нырял, плавал, и было безумно приятно, потому что я почувствовал, как управлять ластами. Сегодня был второй раз, когда я нырял в них — и сразу на чемпионате.

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

С похожими травмами очень важно и здорово — это почувствовать самостоятельность и свободу. Только их немного ограничивает инвалидность. Всё остальное — в голове.

До происшествия я даже не думал о чемпионатах, занимался фридайвингом для себя, получал удовольствие, нырял всё глубже и глубже. Появились мысли разныряться до сотки уже. Но я спокойно к этому относился, не как к соревнованиям. Мои учителя, Наталья Молчанова и Гас Крейвенас, научили меня не рваться, научили осознанности и чуткости. А здесь получилось, что моя первая возможность выехать куда-то глубоко понырять совпала c Cherekel Challenge. Я подумал, почему бы не поучаствовать в нём, и затянуло. На чемпионат России — 2021 решил ехать снова. То же самое место, уже известное. Пока что в «Аиде» (AIDA) нет отдельной дисциплины для парафридайверов, а в «Кмасе» (CMAS) уже есть, но эти состязания были по правилам «Аиды», поэтому я участвовал на общих условиях. Тем не менее получилось четвёртое место занять. В планах установление мирового рекорда на чемпионате мира.

Для меня занятие фридайвингом и выступление на соревнованиях — это возможность показать людям с подобными проблемами или с любыми другими, что ничего не потеряно, возможно всё, нужно просто верить, делать и стараться получать от жизни всё. Совместно с Федерацией фридайвинга России планируем развивать парафридайвинг в России и тем самым попробовать предложить людям с инвалидностью ещё один способ вернуться к жизни.

Ольга Давыдова фридайвер, чемпионка России, обладательница трёх мировых рекордов по нырянию в пресной воде Начала заниматься фридайвингом в 2010 году.

Я начала заниматься очень давно. Просто увидела ныряющих людей. Я знала о фридайвинге, но, когда вживую увидела фридайверов на море, меня это очень сильно зацепило. И я начала заниматься. К тому времени я уже практиковала йогу, и для меня было очень естественно на фоне этой практики заняться фридайвингом. Впервые понырять я попробовала в Дахабе, в Египте — это Мекка фридайверская.

Сейчас фридайвинг занимает у меня практически всё время, потому что это моя работа — я инструктор. То есть я либо работаю как инструктор, либо тренируюсь как атлет, либо выступаю, и это всё в одном большом клубке связано.

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

Фридайвинг даёт очень хорошие, правильные нагрузки на организм. Он отлично поддерживает здоровье.

У меня был серьёзный иммунодефицит. И врачи не могли понять, что со мной делать, почему я так часто болею. Болела с октября по май. Но потихоньку я изучала себя, свой организм, и проблемы стали уходить. Когда люди занимаются фридайвингом, они становятся более чувствительны к своему телу, так же как и йоги, — это неизбежно. В противном случае вы просто не сможете прогрессировать, во фридайвинге всегда есть обратная связь. И вот она показывает все слабые места, все ваши напряжения.

Есть неизбежные гендерные различия во фридайвинге. Всё-таки мужчины намного более выносливые, чем женщины. Что касается глубинного фридайвинга, здесь ещё добавляется такой аспект, как объём лёгких. Стоит просто посмотреть на различие в нырянии в глубину без ласт, которое считается максимально требовательным с точки зрения силовой и гипоксической выносливости. В этой дисциплине максимальный разброс между женским и мужским рекордом в процентном соотношении.

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

Я прорабатывала момент моего увлечения фридайвингом с семьёй, объясняла им, что мы стараемся делать всё максимально безопасно. Моей маме очень помогло, когда я её убедила, что фридайвинг намного безопаснее, чем альпинизм. Если заниматься, соблюдая все правила техники безопасности, это действительно безопасный вид спорта. Очень важно серьёзно относиться к организации погружений.

Валерия Баринова редактор «Чемпионата» В первый раз попробовала фридайвинг.

Я была знакома с фридайвингом только через свою ленту в «Инстаграме». Ещё лет пять назад я подписалась на девушку, которая выкладывает впечатляющие фото и видео из глубин. На ней нет баллонов с кислородом и всё выглядит очень органично и естественно. Мне показалось, что это тот самый момент слияния человека с природой, который хотелось бы ощутить на себе.

На деле же слиться с природой на Голубом озере оказалось сложнее. Температура воды в 9 градусов не давала расслабиться даже в гидрокостюме. Через пять минут в воде я стала чувствовать, как сводит ноги.

Фото: Из личного архива

Самое важное в погружении — успокоиться и расслабиться настолько, чтобы можно было практически войти в транс. Уже на этом этапе оказалось непросто. Ещё один сложный момент — нужно научиться постоянно «продуваться» под водой, то есть щёлкать перепонками. Иначе жутко начинает давить на уши, и, даже если чувствуешь, что «дыхалки» хватает ещё надолго, хочется всплыть побыстрее.

Тем не менее у меня получилось опуститься на пару-тройку метров. Теперь рекорд погружения на 131 метр кажется ещё более поразительным. Ладно, можно сделать себе скидку — я ныряла без ласт.

Теперь очень хочу научиться расслабляться в воде и уже нырять на более впечатляющие результаты, чтобы делать такие же красивые фото и видео, как героиня из моего «Инстаграма». Надеюсь, этого запала от первых впечатлений хватит надолго.