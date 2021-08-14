Что такое глэмпинг? Привычный уют внутри и дикая реальность снаружи

Век назад путешественники из Америки и Европы покоряли африканский континент. Они любили захватывающие сафари и изучение местной культуры. Во время своего путешествия жить как местные дикари путешественникам не хотелось, поэтому знатные туристы запасались большим количеством вещей, чтобы создать для себя маленький комфортный уголок на лоне природы.

Опыт путешественников прошлого века не забыт. Только сейчас это называется глэмпингом, и огромные походные сумки не нужны.

Ольга Майкопова эксперт в устройстве и развитии глэмпингов Глэмпинг в моём понимании — это бережный и эстетичный отдых на природе с повышенным комфортом.

Что же такое глэмпинг?

Слово «глэмпинг» впервые появилось в Великобритании в начале нулевых. Оно образовалось в результате слияния двух английских слов glamour и camping — что означает гламурный кемпинг.

Глэмпинг относится к направлениям экотуризма и включает в себя организованный и комфортный отдых на лоне дикой природы с элементами «роскоши» отеля: двуспальная кровать, мебель, кухонные принадлежности, душ и туалет.

Глэмпинги предоставляют возможность просыпаться в уютном тепле на кровати с белоснежным бельём под пение птиц, наслаждаться неспешными завтраками. Их владельцы стараются создавать максимально комфортные условия для гостей.

Предназначен такой отдых для тех, кто не прочь пожить в уединении с природой, но при этом не хочет идти в поход и может позволить себе отдых по высшему разряду вдали от высокого ритма большого города.

Ольга Майкопова эксперт в устройстве и развитии глэмпингов Многим будет интересно провести выходные в окружении леса, даже если в глэмпинге нет связи и интернета. В такие места тянутся новаторы, интересующиеся саморазвитием, люди, простые в общении и лёгкие на подъём. Поэтому если вы попробуете «оставить» своего внутреннего интроверта в палатке и познакомиться с кем-нибудь в общем шатре лагеря — велика вероятность остаться там до поздней ночи в разговорах с новыми приятелями.

Какие типы глэмпингов бывают?

Каждый глэмпинг уникален в своём дизайне и по своей подаче.

Bell tent – палатка, которая сделана из натурального хлопка. Основным несущим элементом палатки является центральный шест. Поскольку материал дышащий, в ней нежарко находиться в тёплое время года. При необходимости можно отстегнуть дно палатки, чтобы обеспечить ещё больший поток свежего воздуха.

Сафари-тент – большая палатка, которая состоит из деревянного высокого каркаса и натянутого тента. Преимущество такой конструкции заключается в том, что её возможно установить на любом ландшафте.

A-Frame – деревянные домики в форме буквы А или треугольника. Более стационарные, устанавливаются на подиуме. Отличный вариант для тех, кто не готов к проживанию в палатке.

Юрты, вигвамы, иглу, типи – распространённые жилища кочевых народов. Они обладают уникальной, но в то же время простой конструкцией: каркас состоит из согнутых реек и брусьев, поверх которых натянута циновка. Такое жильё надёжно защищает от условий плохой погоды.

Купола – преимущество этой конструкции в том, что она легко устанавливается на любом ландшафте. Также в ней есть панорамные окна. Нередко такие купола оснащаются ванной на огне, что не вредит окружающей среде и сохраняет природу.

– преимущество этой конструкции в том, что она легко устанавливается на любом ландшафте. Также в ней есть панорамные окна. Нередко такие купола оснащаются ванной на огне, что не вредит окружающей среде и сохраняет природу. Дома на колёсах, винтажные кэмперы, Airstream, цыганские караванчики и вагончики – эти конструкции хороши тем, что могут перемещаться и устанавливаться там, где вам хочется. В них есть всё необходимое для комфортного отдыха: мягкая и удобная постель, шкафы, кухонные принадлежности и многое другое, что обеспечивает уют. В таких конструкциях много места, что позволяет отдыхать в них вместе с семьёй или большой компанией друзей.

Чем занять себя на отдыхе в глэмпинге?

Всем, что подразумевает отдых для души и тела. Главное – старайтесь соблюдать тишину, особенно после 22:00, чтобы ваш отдых не мешал другим.

Ольга Майкопова эксперт в устройстве и развитии глэмпингов Глэмпинги предлагают много развлечений и занятий. Летом доступны водные активности – каякинг, сап-борды, рыбалка, купание в реке или озере, катание на лодке. Также можно взять квадро- и джип-туры, отправиться на барбекю, заняться медитацией, посвятить время велопрогулкам, бадминтону, пойти в трекинг. Вечером устроить песни у костра, опробовать баню.



Зимой можно гулять на лыжах по снежному лесу, прокатиться на снегоходе. А ещё можно вернуться в детство: построить крепость и устроить битву снежками.

Что может испортить отдых?

Не самым приятным «сюрпризом» могут стать насекомые. Всю территорию лагеря, на которой расположены «домики», обработать от насекомых невозможно. Так что будьте готовы к тому, что вам придётся столкнуться с маленькими обитателями дикой природы.

Ольга Майкопова эксперт в устройстве и развитии глэмпингов Не оставить после себя след, не навредить земле, растениям, обитателям – в этом и заключается экологичность глэмпинга. Но средствами защиты от насекомых вас обеспечат точно.

Также небольшим минусом могут стать погодные условия. Во время сильного ливня вы будете ограничены пространством своего «номера» или общего шатра. Но даже в дождь можно найти занятие по душе — почитать книгу, послушать музыку, поиграть с друзьями в настольные игры. Или устроить полный релакс, сделав выбор в пользу сна под шум дождя.

Бывает, что в сильно отдалённых глэмпингах нет связи. К таким направлениям относятся: Камчатка, Алтай, север России. Но назвать это минусом нельзя, ведь многие ради этого туда и едут.



Прежде чем выбрать глэмпинг, внимательно прочитайте отзывы, уточните условия проживания, взвесьте все «за» и «против», чтобы обеспечить себя максимально комфортным отдыхом вне цивилизации.