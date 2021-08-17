5 необычных рецептов с огурцом, которые могут вас удивить

Огурец — освежающий летний овощ. Многие знают о его полезных свойствах. Но мало кто может себе представить, какие необычные, даже странные блюда можно из него приготовить. Если вы думаете, что огурцы можно лишь нарезать в салат или засолить на зиму, мы подготовили несколько оригинальных рецептов.

Алёна Степанова нутрициолог Огурцы хорошо увлажняют кожу, выводят токсины, облегчают работу почек за счёт большого количества воды и клетчатки. Также благодаря этому очищается кишечник, улучшается самочувствие.



Кроме того, свежие плоды обладают другими ценными свойствами: снижают уровень сахара в крови, выводят вредный холестерин, нейтрализуют повышенную кислотность, помогают нормализовать сердечный ритм, снижают отёчность.



Но злоупотреблять этим овощем не стоит при заболеваниях печени, почек в острой фазе, а также гастрите, язве, колите и диарее.

Закуска с огурцом и грушей

Вам понадобятся:

цельнозерновая лепешка — 1 шт.;

оливковое масло — 2 ст. л.;

огурцы — 2 шт.;

спелые груши — 2 шт.;

поджаренные кедровые орехи — 1/2 стакана;

сыр шевр (мягкий козий сыр) — 1/2 стакана;

морская соль по вкусу.

В этом рецепте довольно смелое сочетание вкусов, которое себя полностью оправдывает. Для начала обжарьте лепёшку на гриле или подогрейте в духовке. Затем смажьте её оливковым маслом и обжарьте на этой стороне. После добавьте начинку: положите слоями ломтики огурца и груши, добавьте кусочки сыра шевр, посыпьте поджаренными кедровыми орехами. В завершение полейте начинку оливковым маслом и посолите.

Рулеты из огурца с омлетом карри

Вам понадобятся:

огурец — 2 шт.;

куриное яйцо — 2 шт.;

молоко — 1/2 стакана;

паста карри;

зелёный лук — 1 шт.

Эта закуска — оригинальное блюдо, которое легко готовить. Приготовьте омлет карри. Для этого отдельно сделайте омлетную смесь, смешав яйца с молоком. Затем добавьте пасту карри, специи по вкусу и запеките в духовке. После тонко порежьте огурец, скрутите огуречными ломтиками омлет и завяжите рулет зелёным луком.

Огуречное гаспачо

Вам понадобятся:

сырые кешью, замоченные на ночь, — 1 стакан (~50 г);

огурец — 2 шт.;

кокосовое молоко — 1/4 стакана;

песто из базилика — 2 ст. л.;

лимонный сок — 2 с. л.;

паста мисо — 1 с. л,;

чеснок — 2 зубчика;

соль по вкусу;

чёрный перец по вкус;

листья мяты — 4 шт.;

для начинки:

дольки огурца;

поджаренные кедровые орехи;

листья базилика.

Зеленая альтернатива для тех, кто любит гаспачо. Чтобы приготовить это блюдо, вымойте огурцы, разрежьте их пополам и вычистите семена. После измельчите огурцы и поместите в блендер. Затем добавьте в блендер все остальные ингредиенты: кешью, кокосовое молоко, соус песто, лимонный сок, мисо, чеснок, соль, молотый перец и листья мяты. Взбивайте на высокой скорости 1-2 минуты или до однородной массы. В завершение переложите всё в большую миску или кастрюлю, накройте крышкой и охладите в холодильнике. Подождите не менее 2 часов перед подачей на стол

Огуречно-лимонный торт с глазурью

Вам понадобятся:

огурец — 1 шт.;

цедра и сок половинки лимона;

сливочное масло — 115 г;

сахарный песок — 150 г;

ванильный экстракт — 1,5 ч. л.;

яйцо — 2 шт.;

мука — 150 г;

разрыхлитель — 2 ч. л.;

для глазури:

сливочное масло — 75 г;

сахарная пудра (кондитерская) — 150 г;

сироп из бузины — 1 с. л.

Освежающий летний торт для тех, кто любит огурцы во всех блюдах. Чтобы приготовить необычный десерт, разогрейте духовку до 170 градусов. Слегка смажьте круглую форму для выпечки диаметром 20 см. После разрежьте огурец пополам вдоль, очистите от семян. Нарежьте кусочками, измельчите до однородной массы и добавьте лимонный сок.

Затем взбейте сливочное масло, цедру лимона, сахар и ваниль, пока они не станут лёгкими и воздушными. Добавьте яйца по одному, тщательно взбивая каждое. То же самое проделайте с мукой и огурцом. Наконец выпекайте в разогретой духовке 35 минут. После дайте остыть.

Чтобы приготовить глазурь, взбейте масло, сахарную пудру и сироп до получения однородной пышной массы, храните в холодильнике.

Сливочный смузи с ананасом и огурцом

Вам понадобятся:

нарезанный кубиками огурец — 1/2 стакана;

нарезанный кубиками ананас — 1 стакан;

банан — половина;

светлое кокосовое молоко — 1/4 стакана;

вода — 1/2 стакана;

лайм — 1 шт.;

горсть зелени (шпинат или капуста);

лёд — 2-4 кубика.

Освежающий смузи, который разнообразит завтрак или перекус после тренировки. Готовится крайне просто: добавьте в блендер огурец, ананас, замороженный банан, кокосовое молоко, воду, цедру лайма, сок лайма, зелень и кубики льда. Взбивайте на высокой скорости до однородной кремовой консистенции.

Чтобы смузи получился более густым, добавьте больше льда. Желательно подавать сразу и не хранить больше 23 часов.