Об удивительных свойствах этого продукта упоминал ещё Гиппократ.

Чем полезно масло чёрного тмина и можно ли его есть каждый день?

Безопасно ли масло чёрного тмина? Какие могут быть побочные эффекты? Что будет, если употреблять его каждый день, и как использовать в кулинарии?



Разбираемся вместе с нутрициологами.

Масло чёрного тмина было известно ещё в Древнем Египте и использовалось как косметическое средство. Источник этого продукта — сырые семена чёрного тмина. Их обрабатывают путём холодного отжима. Это позволяет сохранить полезные вещества масла. Тогда оно оказывает благотворное влияние на здоровье человека.

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В состав масла входит большое количество ненасыщенных и насыщенных кислот: Омега-3, Омега-6, Омега-9, пальмитиновая кислота. А также витамины: А, В, С, D, Е, фосфор, железо, кальций — и 15 аминокислот, в том числе и незаменимых.

Ирина Козлачкова нутрициолог, член общественного объединения «Нутрициологи России» При всём обилии полезных свойств не стоит забывать, что масло чёрного тмина не лекарственное средство, а добавка к пище. Назначать его в рамках терапии должен только врач.

В чём польза масла чёрного тмина?

Вещество тимохинон, которое содержится в масле чёрного тмина, оказывает терапевтический эффект. Оно обладает противовоспалительным и антиоксидантным действием, снижает уровень глюкозы в крови, борется с микробами, помогает снизить жар.

Тамилла Жане дипломированный нутрициолог Масло чёрного тмина обладает антибактериальным эффектом и воздействует на бактерии, вирусы, паразитов, патогены шистосомы и грибы. Серьёзных побочных эффектов у этого продукта не обнаружено, поэтому его считают относительно безопасным.

Ирина отмечает такие полезные свойства масла чёрного тмина:

улучшает и нормализует пищеварение;

понижает уровень «плохого» холестерина;

повышает иммунитет;

улучшает работу мозга, повышает умственную и физическую активность;

нормализует кислотность в желудке.

Также его используют для профилактики: гастрита, колита, панкреатита, желчекаменной болезни.

Как масло чёрного тмина используют в медицине?

Как и любая активная добавка, масло чёрного тмина требует длительного и регулярного применения. Оно оказывает действие на многие системы организма, обладает противобактериальным, противовоспалительным, иммуностимулирующим, ранозаживляющим, жаропонижающим, противогрибковым действием.

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По словам Тамиллы, при приёме семян и масла тмина в течение полугода у больных сахарным диабетом отмечаются улучшения.

Тамилла: Очень интересный эксперимент: сравнивали обезболивающий эффект наружного нанесения масла чёрного тмина и лекарственной мази. И масло чёрного тмина в контрольной группе показало отличные результаты и отсутствие побочных эффектов.

Масло влияет на основные «триггеры» в развитии аутоиммунного тиреоидита (АИТ): помогает восстановить кишечник, борется с вирусными инфекциями, нормализует сахар в крови.

Тамилла: В 2016 году иранские учёные изучали использование масла чёрного тмина в рационе людей с АИТ. Одна группа участников в возрасте от 22 до 50 лет ежедневно получала по 2 г масла, а другая – по 2 г плацебо в течение восьми недель. В начале испытания между группами не было значительных отличий. В конце же у тех, кто принимал масло чёрного тмина, отметили значительные улучшения: снижение веса, уменьшение объёма талии и бёдер и т. п.

Кроме того, масло чёрного тмина нейтрализует вредную микрофлору. Также, отмечает нутрициолог, этот продукт уничтожает бактерии.

Фото: istockphoto.com

Тминное масло используется и в косметологии. Оно улучшает состояние проблемной кожи, выработку коллагена, способствует разглаживанию морщин. Его часто используют для производства кремов и масок.

Внимание! Употребление этой добавки противопоказано детям и беременным женщинам.

Как масло чёрного тмина используют в кулинарии?

В небольших количествах продукт можно добавлять в салаты и смешивать с другими заправками. Масло тмина используют в кашах, супах и овощных блюдах. Также семена чёрного тмина отлично подходят для десертов, выпечки, основных блюд, маринадов. А вот для жарки и тушения такое масло не годится.

Купить приправу можно в аптеках или в продуктовых магазинах в отделах пряностей. Хранить чёрный тмин нужно при комнатной температуре, в тёмном месте и герметичной таре, чтобы он не растерял аромат и не впитал другие запахи. При соблюдении таких условий семена будут храниться до двух лет.

Масло тмина стоит покупать только в том случае, если оно изготовлено методом холодного отжима. Желательно приобретать в ёмкости небольшого объёма, так как после вскрытия продукт хранится недолго.

Сколько масла чёрного тмина можно добавлять в еду?

Взрослым ежедневно можно употреблять 500 мг тминного масла — 1-2 раза в день в капсулах или 1 чайную ложку.

Сами семена в качестве приправы к блюдам также стоит добавлять в разумных количествах. Взрослым можно до 3 г приправы в сутки, детям 3-15 лет — 2 г.

Фото: istockphoto.com

Масло чёрного тмина, конечно, не может исцелить от всех болезней. Но у него достаточно большой спектр применения. Главное — во всём соблюдать меру.