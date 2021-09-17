Заезд на 100 км: как девушки популяризируют велокультуру во всем мире

Длинная дистанция в этом году объединила 130 девушек и женщин со всей Москвы.

В современном мире сложно отрицать значимость развития велосипедного движения как части городской урбанистики. Это огромный снежный ком, который сложно остановить. Велосипед сейчас используется повсеместно, взять хотя бы доставку еды.

Увлечённость таким спортом — это целый клуб единомышленников. Здесь вам обязательно помогут с поломками, составят компанию на прогулке и обязательно поддержат, если вы решитесь бросить себе вызов проехать самое длинное расстояние в жизни.

Существует много соревнований и заездов. У всех разные форматы, посылы и атмосферы. Сегодня мы поговорим о женском заезде Women’s 100, который ежегодно проходит в разных городах страны.

Фото: Денис Щепинов

Историческая справка

В 2013 году при поддержке английского бренда велоодежды Rapha был организован первый заезд на велосипедах для девушек. Это сделали для того, чтобы поспособствовать вовлечению девушек в велоспорт и в велокультуру в целом. Кроме этого, частью миссии стали объединение и поддержка женщинами друг друга во время прохождения дистанции. Можно позвать с собой подруг, которые ещё не катались на велосипеде в подобном формате. Как итог — преодоление 100 км. Заезд проходит без особой спешки и суеты. Мероприятие совсем не про рекорды, как это принято в спорте, а про общение, веселье и удовольствие.

Варвара Гурова соорганизатор велозаезда Women’s 100 Moscow Рассказывает, как всё началось, из чего состоит маршрут, насколько он безопасен и на каком велосипеде лучше отправляться в путь.

Все с чего-то начинают

Шесть лет назад, в 2016 году, мы с подругой Таней решили сделать первый такой заезд: узнали про инициативу английского бренда велоодежды Rapha и хотели её поддержать. Они придумали объединить женщин на велосипедах и устроить заезд во всём мире — в один день. Нам захотелось стать частью этого. В моём окружении тогда многие катались разрозненно, а общих заездов почти не было, были только гонки. Но я не люблю гоняться, мне хотелось просто проехать в хорошей компании, и мы сделали свой заезд.

Первые три заезда были смешанными — были и девчонки, и парни. Нам не хотелось запрещать кому-то поддерживать нас, а в первые разы вообще казалось, что мы не справимся сами. В то же время мы видели, как в других странах на такой же заезд приезжают одни девушки, и решили наконец сделать свой чисто женским. Оказалось, что всё мы можем. Это история про женскую солидарность и поддержку, которую мы видим и чувствуем на каждом заезде Women's 100.

Схема маршрута

В Москве такой заезд мы устраиваем уже шесть лет, и четыре из них проходили за городом. Мы садились на электричку и уезжали в Подмосковье с велосипедами.

Фото: Настя Королёва

Из-за этого участниц было немного, максимум 33 человека: многим сложно и страшно выезжать с велосипедом за город. В прошлом году попробовали сделать старт и финиш в городе, и приехали 67 девушек и женщин. Поэтому в этом году склонились к тому, чтобы тоже делать маршрут в городе.

Траекторию нарисовала Настя Королёва, и она классная. Участок в лесу вдоль Рублёвки особенно запомнился. И привал в парке «У воды Отражение». Идеальное место, чтобы сделать остановку.

Безопасность на первом месте

Мне кажется, самое сложное — придумать безопасный маршрут. Вдвоём и вдесятером в Москве можно проехать практически где угодно. Но когда знаешь, что будет больше 100 человек, – это меняет дело.

Фото: Денис Щепинов

Мы разрываемся на светофорах, уже не такие юркие на сложных переездах шоссе, которых не избежать в городе. Сложно придумать безопасный маршрут для большого количества участниц, но мы стараемся.

Делиться приходится на группы по 20-30 человек, чтобы тоже проехать более безопасно и не мешать другому транспорту. Всё остальное не так сложно — договориться с партнёрами, придумать программу и места старта и финиша.

Нас становится всё больше

Главное, что меняется — это количество участниц. Сначала нас было 13, шесть, потом 27, 33. В прошлом году нас было 67, а в этом — около 130 девушек и женщин. Я каждый раз удивляюсь, как много девушек катаются на велосипеде в нашем городе. Кстати, заезд проходит не только в Москве — в этом году Women's 100 были в Петербурге, Перми, Адлере и наверняка где-то ещё.

Фото: Денис Щепинов

Мы растём примерно в два раза каждый год. Ещё заметно, что в Москве с каждым годом появляется больше велосипедов. Кто-то добавляет катание к бегу, например. Мечтаю, что когда-нибудь велосипед станет таким же популярным, каким стал бег.

Велосипед может быть…

Мы стараемся разрешать участницам приезжать на любом велосипеде. Но сами катаемся на шоссейных и циклокроссах, едем по автомобильным дорогам и прокладываем соответствующий маршрут, о чём сразу говорим в анонсе заезда.

Фото: Денис Щепинов

А дальше каждая девушка сама принимает решение, готова ли она проехать 100 км на своём велосипеде или нет. 80-90% участниц были на велосипедах с шоссейной геометрией.

Ещё в этом году были 32 девушки, которые проехали свои первые 100 км — они молодцы, я так рада, что они поверили в свои силы.

Почему иногда некомфортно ездить с мужчинами?

На мой взгляд, девушкам и женщинам не всегда комфортно ездить вместе с мужчинами. Иногда из-за скорости, а ещё не все сразу едут быстро и успевают за группой. Иногда дискомфорт может быть психологическим.

Вообще, найти свою компанию, с кем комфортно кататься, непросто. На женском заезде можно получить нужную на старте поддержку, а ещё познакомиться с единомышленницами.

И ещё…

Первые четыре года мы были вдвоём с подругой, а теперь нас в команде семь человек. Мы все представляем разные велосообщества и клубы, а кто-то просто катается сам по себе. Раз в год мы объединяемся, чтобы общими усилиями сделать классный заезд, придумать призы для финальной лотереи и интересный маршрут. Без команды у меня не получилось бы сделать такое классное событие.

Фото: Денис Щепинов

Спасибо вам: Ира Щербакова, Тоня Артамонова, Лера Ворник, Настя Королёва, Маша Галанина и Ксюша Комарова.