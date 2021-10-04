Как просыпаться вовремя? 5 советов для любителей переводить будильник

Гоша Семёнов CEO компании по производству товаров для сна Blue Sleep Как вставать вовремя независимо от сезона и будильника? Почему сложно просыпаться по утрам? Чем опасны нарушения сна? И почему образ жизни напрямую влияет на качество сна?

По утрам перспектива понежиться в кровати подольше заставляет отложить все дела и рабочие планы, перевести будильник, а иногда и вовсе его выключить. И «ещё пять минуточек» превращаются в опоздания, сбой режима и проблемы со сном. Особенно это актуально в холодное время года.

Нам тяжело просыпаться и начинать день по нескольким причинам.

Смена сезонов

Нехронические проблемы со сном могут быть связаны со сменой сезонов. Летом удлиняется день и бывает сложнее засыпать и высыпаться, а вот в холодное время года сложнее вставать по утрам. Дело в том, что нам просто не хватает света и тепла. Наши циркадные ритмы связаны со светом, который получает организм.

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Образ жизни

Он напрямую влияет на качество сна. Если вы работаете по ночам и не прочь съесть жирный бургер перед сном, то неудивительно, что встать с утра — миссия не из лёгких.

Проблемы со здоровьем

Ещё одной причиной могут стать болезни и недомогания. Бессонница, апноэ, кошмары по ночам, лунатизм, синдром беспокойных ног, депрессия — все эти заболевания влияют не только на качество сна и лёгкость пробуждения, но и на качество жизни в целом.

Пересмотрите свой режим

Сон, качество жизни, спорт, работа — сферы, которые требуют системности. Без правильного режима вам будет сложно добиться успеха. Независимо от графика работы, выходных, тренировок или праздничных встреч с друзьями ложитесь и вставайте в одно время. Если вы систематически недосыпали, а в воскресенье решили отоспаться за все дни, то это, скорее, усугубит проблему, чем решит её. И не увлекайтесь дневным сном. Если хотите подремать в течение дня, то лучше выбрать время до обеда. Но не спите дольше 30 минут, чтобы не сбить ритмы сна.

Позаботьтесь о гигиене сна

Для здорового сна и лёгкого пробуждения нужно научиться «правильно» спать.

Свет

Гормоны, необходимые для здорового сна или пробуждения, вырабатываются после полученного от зрительных рецепторов сигнала об освещении вокруг. Мелатонин вырабатывается в темноте и обеспечивает спокойный качественный сон. Также гормон отвечает за исправную работу всего организма: иммунной, пищеварительной, нервной и эндокринной систем. А кортизол, гормон стресса, вырабатывается при свете и балансирует уровень энергии, что и помогает просыпаться по утрам. Соответственно, спать нужно в темноте, а вот к моменту пробуждения в комнате должно быть светло.

Используйте маску для сна или специальные шторы блэкаут, которые не пропускают свет.

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Температура воздуха

Также важно поддерживать нормальную температуру воздуха и влажность в спальне. Так, +15...+20℃ — рекомендуемая температура для сна. Природные факторы не всегда позволяют сохранять эту норму, поэтому современная техника станет отличным решением. Но у всего есть своя мера: с кондиционерами нужно быть осторожнее, чтобы избежать простуды. Если за окном прохладно, лучше проветрить комнату перед сном естественным путём. На ночь выключайте кондиционер и закрывайте окно. Если в комнате будет прохладно, то шансы вовремя встать уменьшаются. Кто захочет вылезать из-под тёплого одеяла, когда за его пределами точно прохладнее.

Увлажнитель воздуха будет спасать вас круглый год. Жаркие летние дни — неблагополучный фактор для кожи и дыхательных путей, а зимой врагом становятся батареи.

Гаджеты

Спальня — не место гаджетам. Тем более перед сном или сразу после пробуждения. Откажитесь от привычки механически листать ленту соцсетей. Вечером прогуляйтесь на свежем воздухе, почитайте книгу или примите горячий душ. А утром лучше заняться спортом.

Постельные принадлежности

Замените синтетическое постельное бельё и неудобный матрас — и вы сразу заметите, как начнёте высыпаться. Синтетические ткани нарушают теплообмен тела. А некачественные матрас и подушка нарушают физиологическое положение тела во сне, отсюда головные боли по утрам, дискомфорт в шейном и спинном отделах.

Измените образ жизни

Правильное питание, спорт и отказ от вредных привычек точно пойдут на пользу вашему сну, а значит, и просыпаться станет легче.

Откажитесь от жирной пищи вообще или хотя бы за несколько часов до сна. Следите за тем, выпиваете ли вы свою норму воды. Больше жидкости потреблять не стоит, это обернётся отёками. И от спиртного лучше воздержаться.

Спорт по утрам отлично дисциплинирует и бодрит. Зарядка или пробежка станет полезной привычкой и здорово скажется на качестве сна.

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Не стоит пить кофе литрами. Избыток кофе имеет обратный эффект. Вы можете не высыпаться и с трудом соскребать себя с кровати именно потому, что пьёте много кофе.

Возьмите в привычку вставать сразу со звонком будильника

Если вы переводите будильник в надежде, что 10 минут станут решающими и вы выспитесь, пора отказаться от этой привычки. Вы только затрудняете своё пробуждение. Дело в том, что ваш мозг начинает новый цикл сна, но, разумеется, на полный оборот времени не хватает. Организм не успевает погрузиться в глубокую фазу сна, в которой он высыпается. Также привычка откладывать будильник негативно сказывается на когнитивных функциях.

Если вы не слышите будильник, это может быть следствием неврологических заболеваний и серьёзных проблем со сном, таких как бессонница или апноэ. В этом случае главное — не заниматься самолечением, а обратиться к специалисту.

Не пренебрегайте помощью специалистов

Так или иначе, если вы систематически с трудом встаёте по утрам и чувствуете себя разбитым, то это говорит о проблемах со здоровьем. К ним относятся депрессия, гипертония, диабет, апноэ, бессонница. Но постоянный недосып может также спровоцировать эти же заболевания. Поэтому важно разобраться в причинах недуга и не затягивать с лечением.

Обратитесь к терапевту. Он направит вас к специалистам узкого профиля и назначит все необходимые анализы. Не обесценивайте проблему, так как она может быть симптомом серьёзных заболеваний.