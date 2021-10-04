Кто такой Dr. Martens и почему его обувь стала такой популярной?

Один из трендов последнего времени – ношение «рабочих» ботинок. Сейчас их можно встретить практически везде. Они удобны и практичны в носке. Законодателем такой моды по праву можно считать бренд Dr. Martens. Стоит заметить, что мало кто знает историю компании, а ведь там много интересных моментов. Поэтому мы решили рассказать об этом вместе со стилистом и имиджмейкером.

На пути из армии в гражданское общество

История ботинок Dr. Martens, выделяющихся из общей массы своей жёлтой строчкой и ярким язычком, началась в 1945 году. Доктор Клаус Мартенс придумал и создал свой первый прототип ботинок сразу после окончания Второй мировой войны. Идея сделать обувь, которая отличалась бы от армейской, была удобнее и с менее жёсткой подошвой, зародилась ещё во время его службы в армии.

Катализатором стало то, что доктор попал в госпиталь с переломом лодыжки уже после завершения боевых действий. В момент своей реабилитации он был озабочен вопросом обуви настолько, что ему в голову пришла идея использовать в качестве материалов списанную из армии резину Люфтваффе, кожаные штаны и эполеты (погоны). По сути, самое простое сырьё, которого было в избытке.

Первое производство

Свой прототип модели ботинок доктор показал другу по Мюнхенскому университету — Герберту Функу. Перспективы настолько увлекли друзей, что они решили объединить свои силы и попробовать наладить выпуск обуви.

В 1947 году в городке Зеесхаупт, который находился недалеко от Мюнхена, запустилось производство. Время для старта компании оказалось самым удачным, поскольку люди искали в тот период хорошую и удобную обувь на каждый день. Интересно, что особым спросом ботинки пользовались у женщин старше 40 лет, имеющих проблемы с суставами.

Жёлтая английская строчка

В 1959 году компания развилась настолько, что выход на международный рынок был стратегически важным шагом. Для решения этой задачи Dr. Martens выбрали интернациональные каталоги товаров. И не прогадали. Одним из таких был британский Shoe & Leather News. Так вышло, что в Великобритании на тот момент была высокая конкуренция на рынке товаров, и англичанин Билл Григгс, управляющий R. Griggs & Co, всячески старался найти что-то новое, что помогло бы заинтересовать английских покупателей. Он увидел «мартинсы» в каталоге и сразу связался с доктором Клаусом.

Обувной бренд Мартенса и Функа обязан Григгсу за то, что англичанин сначала приобрёл лицензию на создание подошвы по уникальному рецепту, а затем и вообще изменил дизайн ботинок, округлив их, прошив по канту жёлтой нитью и добавив протектор на подошву. Новый облик прижился настолько, что до сих пор считается отличительной особенностью компании Dr. Martens.

Восемь колец культовой модели

В 1960-м мир увидел модель, ставшую культовой — Dr. Martens 1460, и её стали отшивать на территории Англии. Материалы, из которых шились ботинки, были легкодоступными, износостойкими и практичными, что положительно повлияло на растущую к обуви лояльность в обществе.

Ботинки стали покупать солдаты, полиция и работники различных фабрик. Почтовая служба Великобритании пошла ещё дальше и заказала специальную модель, которая отличалась от восьмиколечных «1460» наличием всего трёх колец для шнурков. Новым ботинкам дали порядковый номер «1461». В один момент ботинки доктора Мартенса стали даже политическим символом, после случая, когда в знак солидарности рабочему классу их стал носить член британского парламента Тони Бен.

Игорь Ерин fashion-стилист, имиджмейкер Ботинки очень полюбились представителям рабочих профессий, которым нужно было проводить много времени «на ногах» и просто людям, которые хотели носить качественную и удобную обувь на каждый день. Вообще, мне кажется, главная фишка «мартинсов» в их лаконичном дизайне, ничего лишнего, просто обувь, но при этом их сразу видно.

Символ молодости и протеста

Значимым периодом в истории обувной компании и мира в целом является период 60-70-х годов прошлого века. Особого развития достигли молодёжные субкультуры. Течение Hard Mods отличалось своим броским внешним видом: короткие волосы, бакенбарды, провокации в одежде и обязательно красные Dr. Martens. Впоследствии первые скинхеды вышли именно из Hard Mods.

Одним из громких резонансов, связанных со скинхедами как провокаторами, был протестный марш против военных действий во Вьетнаме в марте 1968 года. Скины были одеты в цвета футбольного клуба Миллуолл и ботинки Dr. Martens. Они мешали проведению марша криками и провоцировали других участников мероприятия на стычки. Большинство молодёжи того времени выделялось излишней агрессией и жестокостью, а ботинки доктора Клауса со стальными носами были опасным оружием на их ногах. Полиция достаточно часто конфисковала обувь.

Фото: unsplash.com/@kilianfoto

В это же время синие «мартинсы» стали неотъемлемой частью футбольного клуба «Челси», а затем и характерным элементом одежды футбольных фанатов. В период с 1998-го по 2003 год компания спонсировала футбольный клуб «Вест Хэм». Dr. Martens финансировали строительство многотысячной трибуны, которая увеличила вместимость стадиона «Аптон Парк» с 26 до 35 тысяч. На момент открытия в 2001 году трибуна стала крупнейшей в Лондоне настолько, что её открывала королева Елизавета II и принц Филипп.

Игорь Ерин fashion-стилист, имиджмейкер Лично я ношу английские 1460 — это нестареющая классика и они отличаются от современных моделей, сделанных в Азии, качеством кожи и вниманием к деталям. В качестве первой пары я всегда советую именно эту модель. Также могу посоветовать модель Jadon — это те же 1460, но на более толстой двойной подошве, они выглядят массивно и круто и с ними можно создавать очень актуальные и смелые образы.

На грани банкротства

В начале нулевых обувной гигант доктора продавал десятки различных по стилю и фасону изделий: классические модели ботинок, туфли и сандалии. К сожалению, кризис, который коснулся бренда, сократил доходы с $ 412 млн до $ 127 млн.

2003 год запомнился в Dr. Martens как перспектива банкротства. Антикризисные меры, принятые руководством, заключались в снижении объёмов продаж, переносе производства из Великобритании в Китай и Таиланд и сокращении рабочего штата. Это помогло.

Обувь Dr. Martens сейчас

После череды изменений в производстве, финансовой политике и маркетинговой стратегии компания смогла не только вернуть объёмы продаж, но и увеличить их. В 2018 году произвели 10 млн пар обуви, причём только один процент был пошит на территории Великобритании. «Мартинсы» уверяют, что в планах есть увеличение производства обуви на территории Англии до 165 тыс. пар в год.

Игорь Ерин fashion-стилист, имиджмейкер «Мартинсы» — чрезвычайно надёжные, одна из их фишек — это подошва, которая выдерживает контакт с нефтепродуктами, кислотами и щёлочами. Они сделаны из довольно грубой кожи, покрытой сверху чем-то вроде полиуретана. Но это не значит, что нужно издеваться над своей парой и проверять её на прочность.

Во-первых, мартинсы не любят мороз. Подошва дубеет и теряет эластичность, что в конечном итоге приводит к разрывам в местах сгиба. То же самое касается и кожи. Не стоит брать мартинсы на вырост на размер больше, нужно брать почти впритык и мучительно разнашивать, каждый раз обрабатывая специальным средством для этой обуви.

При таком раскладе они разносятся и сядут точно по ноге, что убережёт вашу пару от неприятных заломов и трещин в районе сгибов. Если взять «мартинсы» чуть больше, то, скорее всего, они разносятся неправильно и потрескаются.