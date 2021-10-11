Особенно интересен напиток для тех, кто хочет отказаться от кофеина.

Что такое цикорий и чем он полезен? Многие считают его дешёвой альтернативой кофе

Александра Гудимова основатель бренда продукции для здорового питания Bionova Что такое цикорий? Разберёмся.

При слове «цикорий» у многих возникают не самые приятные ассоциации: якобы это бюджетный напиток, отдаленно напоминающий кофейный. В советские времена он действительно был довольно посредственным по вкусу и качеству, часто им пытались компенсировать нехватку хорошего кофе в магазинах. Но времена изменились, и я предлагаю взглянуть на цикорий по-новому.

Чем полезен цикорий?

Производство цикория во многом похоже на производство кофе. Только вместо кофейных зерен используют высушенные и измельчённые корни одноимённого растения. Хороший напиток может получиться исключительно из культурных сортов, которые выводят специально для этого. Также вкус и аромат напрямую зависят от обжарки.

В корне цикория содержится масса различных полезных веществ, витаминов и соединений. В первую очередь, конечно, инулин — пищевое волокно, оказывающее благотворное влияние на обмен веществ и пищеварительную систему.

Фото: unsplash.com/@koolmonty

Также в цикории есть:

витамины группы В (антиоксиданты, участвующие в работе нервной и сердечно-сосудистой системы);

дубильные вещества (обладают антибактериальными свойствами, оказывают противовоспалительное действие, препятствуют размножению вредных бактерий);

множество макро- и микроэлементов.

Мы часто сталкиваемся со стереотипом, что цикорий — это «бабушкин» напиток, который употребляют в основном пожилые. В реальности же из-за высокого содержания инулина он полезен для людей всех возрастов и подходит даже для детского питания. Также у него нет противопоказаний для тех, у кого повышенное артериальное давление (гипертония), ведь цикорий не содержит кофеина.

Распространено мнение, что это невкусный аналог кофе. Такое сравнение пошло с советских времен, когда с прилавков пропал кофе. В страну начали завозить дешёвый индийский цикорий очень низкого качества и продавать его как заменитель кофе. Да, способы приготовления этих напитков идентичны. Растворимый цикорий засыпают в чашку и заливают горячей водой. А вариантов приготовления напитка из молотого растения существует такое же большое количество, как и у молотого кофе: в турке, в кофеварке, во френч-прессе и даже в кофемашине. Но сходство во вкусе в итоге минимально.

Хороший цикорий имеет собственный уникальный вкус и аромат — чуть-чуть сладковатый с мягкой приятной горчинкой. А добавление молока или сливок придаст напитку особую мягкость, ликвидируя горчинку.

Как правильно пить цикорий?

Здесь всё зависит от выбранного варианта. Цикорий может быть жареный молотый, в формате жидкого экстракта или растворимый (в порошке или гранулах).

Жареный молотый подходит для заваривания в кофеварке, френч-прессе или турке. Жидкий экстракт обычно используют для приготовления блюд и соусов, придавая им характерный, слегка сладковатый вкус, или для приготовления напитков, разбавляя его горячей или холодной водой. В растворимом цикории наибольшее содержание инулина. Он хорошо сочетается с пряностями, молоком или сливками.

Фото: unsplash.com/@beccatapert

Растворимый цикорий высокого качества по вкусовым характеристикам превосходит большинство сортов дешёвого растворимого кофе и при этом не содержит кофеина.

Как выбрать цикорий?

Чтобы впоследствии не испортить себе впечатление от напитка, при покупке цикория обязательно обращайте внимание на:

Цену напитка. Качественный цикорий сейчас не может стоить дёшево — лучшие изготовители находятся в Европе. Поэтому его цена сопоставима с ценой кофе.

Качественный цикорий сейчас не может стоить дёшево — лучшие изготовители находятся в Европе. Поэтому его цена сопоставима с ценой кофе. Цвет порошка. Слишком светлый цвет может указывать на наличие добавок, например, мальтодекстрина. Об этом же говорит отсутствие пенки при заваривании, поскольку пенку напитку придаёт именно белок, содержащийся в порошке самого растения.

Слишком светлый цвет может указывать на наличие добавок, например, мальтодекстрина. Об этом же говорит отсутствие пенки при заваривании, поскольку пенку напитку придаёт именно белок, содержащийся в порошке самого растения. Содержание инулина. Это один из главных показателей качества. В хорошем цикории его не менее 30%. А изготовители качественного продукта эту цифру обычно не скрывают.

Страну происхождения продукта. В России культурный цикорий практически не выращивают, а один из основных поставщиков цикория (причём довольно низкого качества) на территорию нашей страны сейчас — Индия. Качественный цикорий, как правило, привозят из Франции и Польши.