Хочу туда: экстремальный отель-капсула, который висит прямо на скале

Чтобы подняться в номер, вам придётся пройти над пропастью и преодолеть сотни ступеней.

Перу называют «землёй инков», потому что в древности здесь процветала эта могущественная цивилизация, которая оставила грандиозное наследие — храмы, сеть отличных дорог, водопроводов и мифы о золоте и затерянных городах. По сей день многие приезжают сюда, чтобы уединиться и духовно обогатиться, идеальный вариант для этого — отель, расположенный в Священной долине на пути из города Куско в легендарный Мачу-Пикчу. Гостям предлагается провести ночь в прозрачной капсуле, закреплённой на скале. На высоте 400 м туристов ждут впечатляющие виды природы и звёздного неба.

Об отеле

Отель состоит из трёх эксклюзивных капсульных апартаментов и сервисного модуля. Общая вместимость жилых модулей 12 человек. В каждой капсуле могут разместиться четверо. Здесь есть столовая зона, отдельная ванная комната и сухой экологический туалет.

Альпинисты перуанец Арио Ферри и колумбийка Наталия Родригес всю жизнь мечтали построить такой отель. И спустя некоторое время эта мечта стала реальностью. Туда прибыли первые гости в июне 2013 года, и с тех пор эти экстремальные капсулы на скале завоевали всемирную популярность. Снимки с видом Священной долины из прозрачных кабинок заполонили все соцсети, а отель туристы считают местом, которое нужно посетить хотя бы раз в жизни.

Фото: instagram.com/peru.destinations/

Чертежи капсул Ферри создал сам. Безопасность проверили и подтвердили инженеры, а сотрудники отеля регулярно и внимательно следят за его состоянием. Так что можете быть уверены – на такой высоте вы будете в безопасности.

Капсулы на удивление комфортабельны: человек может встать в них в полный рост, поспать в мягкой и тёплой постели и попить кофе за уютным столиком. Забраться на скалу в свою комнату туристам помогают гиды. С ними можно связаться в любое время дня и ночи.

Как добраться?

Подняться к капсулам непросто: нужно преодолеть сотни ступеней, которые закреплены прямо в скале и пройти над пропастью по подвесному «мосту» из двух стальных канатов.

Владельцы отеля подумали и о тех, у кого физическая подготовка чуть выше среднего. Эти гости могут добраться до отеля по тропе. Но по металлическим ступеням пройти всё равно придётся. Так что если у вас со спортом всё совсем не очень, придётся заняться своим телом перед поездкой.

А вот спуск вниз – настоящее приключение. Гости отеля съезжают по зиплайну, который состоит из семи длинных отрезков.

Гиды-скалолазы стоят на страже безопасности туристов и всегда и везде сопровождают своих гостей. Каждый гид – это серьёзно подготовленный человек, который знает, как оказать первую помощь, и готов к любым ситуациям.

Фото: instagram.com/rossy.rojas01

Сколько это стоит?

Сутки пребывания в Skylodge Adventure Suites стоят около 60 тыс. рублей на двоих, в эту сумму входят завтрак и ужин, также туристам предлагают вино. Итого: три ночи в отеле на двоих вам обойдутся примерно в 170 тыс. рублей. Чем больше дней вы бронируете, тем выгоднее поездка.

Попасть в место, где располагается отель, можно из города Куско на трансфере, который предоставляет отель. Но прежде чем приехать в этот перуанский город, нужно добраться до столицы страны – Лимы. Стоимость билета из Москвы и обратно — около 70 тыс. рублей на человека.