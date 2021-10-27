Сколько стоят чемпионские перстни и как они стали символом превосходства в спорте?

Вы наверняка видели на руках знаменитых спортсменов огромные кольца с гравировкой спортивной Лиги, усыпанные драгоценными камнями. Так вот, это чемпионские перстни, которыми клубы выражают благодарность выигравшей команде. О том, как они появились и в чём их особенности, читайте в этой статье.

Как появились чемпионские перстни?

Вручать перстни начали в 1893 году в качестве дополнения к основному трофею. Первый набор золотых колец с гравировкой получили хоккеисты клуба «Монреаль». Но спустя почти 100 лет, в 1972-м, эта традиция была официально закреплена, и чемпионские перстни стали получать обладатели Кубка Стэнли. Возникает вопрос: почему для этого потребовалось так много времени?

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Причина в том, что вручить перстни команде Монреаля предложила Любительская спортивная ассоциация, чтобы поблагодарить хоккеистов за шестую победу подряд. Но они не были основной наградой и к самому Кубку Стэнли не имели никакого отношения, от этого были ещё ценнее. Тогда чемпионам было принято дарить другие памятные подарки (музыкальные инструменты, домашних животных или автомобили). К тому же сам кубок не имел того престижного значения, какое имеет сейчас, и обходился гораздо дешевле перстней.

Вскоре этот спортивный обычай появился и в бейсболе. До этого атлеты также получали в подарок карманные часы, медали и значки, но в 1922-м команда «Нью-Йорк Джайнтс» стала первой, кто получил чемпионские перстни. Игроки выбрали такую награду сами, предварительно проголосовав и отдав предпочтение украшению, а не медалям на цепочке. В центре перстня помещался огромный драгоценный камень, а по бокам — бейсбольные биты, перчатки и название команды.

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Из бейсбола перстни разошлись по остальным американским лигам: НБА, НФЛ и НХЛ. Однако спортсмены могли сами выбрать между массивным кольцом и поощрительным подарком. Например, в НБА Джон Хавличек два раза выбирал в качестве подарка наручные часы, а один раз — и вовсе предпочёл ликёрный поднос. В НХЛ хоккеисты на протяжении 60-х были на стороне пользы, а не роскоши, и выбирали столовые приборы и телевизоры.

В 1970-х со взлётом Лиг в сознание спортсменов проникает мысль об уникальности чемпионских перстней. Они стали ассоциироваться с победой даже больше, чем медали и кубки.

«Как только ты получаешь перстень, понимаешь, что ты — чемпион. Ты можешь показать это всему миру».

Джейсон Терри, американский баскетболист

На сегодняшний день перстни уже разошлись за пределы четырёх американских лиг. Их вручают даже в авто- и мотогонках и в регби, а в самом бейсболе с 1995-го официально закреплено, что перстни должны получать не только чемпионы, но и вторая команда финалистов.

Сколько стоят перстни и кто их производит?

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Чемпионские перстни для всех американских лиг обычно изготавливают две компании, специализирующиеся на производстве мужских золотых колец — L.G. Balfour и Jostens. В последние годы на рынок пытаются пробиться еще и Tiffany & Co. Если в 1893-м на изготовление перстней выделяли $ 10, то в наше время их номинальная стоимость обычно составляет порядка $ 20-25 тыс.

Кто может получить перстень?

Сейчас клубы заказывают около 300-500 перстней после победы, а в американском футболе доходит и до 900 экземпляров. Из-за большого количества массивные кольца принято делить на категорию А: это дорогие модели с драгоценными камнями, которые получают основные игроки и тренерский штаб; а также категории В и С — без драгоценных камней для других работников клуба, друзей и родственников.

Изначально перстни получали те, кто оказался непричастен к победе. Бывшие игроки, тренеры, инвесторы, запасные игроки, чьи имена были не нанесены на кубок, но со временем их стали получать все лица, имеющие отношение к победе.