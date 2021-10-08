Не только кроссовки: что ещё коллекционируют спортсмены?

Спортсмены охотятся не только за медалями. часто многомиллионные гонорары они тратят на необычные коллекции. Их непросто удивить, поэтому порой стремления бывают достаточно изощрённы, а иногда это отголоски детства или простые мелочи, которые радуют и умиротворяют. Мы узнали, что вдохновляет чемпионов.

Семён Елистратов — модели машин

Олимпийскому чемпиону и чемпиону мира по шорт-треку с детства было интересно всё, что связано с автомобилями. С первой зарплаты Семён купил первую модельку машины — Ford Shelbey. Сейчас в коллекции их больше 50. Больше всего он дорожит спорткарами. У каждой модели своя история, своя философия. Такие модельки продаются только в специальных магазинах, в основном в Европе.

Елистратов балует себя одной, максимум двумя машинками в год. В команде об увлечении тоже знают. Ребята как-то скинулись и на день рождения подарили коллеге довольно редкую модель. Семён уже собрал всю линейку Ferrari и собирается взяться за Porsche.

Юрий Жирков — военные трофеи

Футболист подходит со всей ответственностью и трепетом к военной тематике. Он постоянно публикует в «Инстаграме» отрывки фильмов, фотографии с экскурсий и видео, на которых его дети читают патриотические стихотворения.

Таким образом, уже несколько лет Юрий коллекционирует трофеи Великой Отечественной войны, технику и другие предметы, так или иначе связанные с военной историей страны.

Анжелика Тиманина — винтажные платья

Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию давно сменила бассейн на красную ковровую дорожку. И в новом амплуа тоже умудряется выглядеть идеально.

Анжелика признаётся, что обожает вечерние платья и никогда не думает об удобстве, смело надевая самые высокие каблуки и шикарный наряд. Из любимых винтажных приобретений она выделяет платье Escada Сouture — одно из первых появившихся кутюрных платьев этой марки.

Александр Кокорин — кроссовки и суперкары

Коллекционировать кроссовки сейчас привычнее, чем марки, однако именно о собрании нападающего «Фиорентины» буквально слагают легенды. За долгое сотрудничество с различными спортивными брендами у Александра накопилось внушительное количество пар, сосчитать которые не в силах даже сам футболист.

Кроме обуви, Кокорин является большим поклонником старинных автомобилей, в особенности спорткаров. Самым первым приобретением был мощный немецкий внедорожник Mercedes Benz G 65 Mansory с матовым покрытием «тёмный металлик». Стоимость модифицированного образца составляла 75 млн. рублей.

Затем стали появляться и другие марки:

чёрный глянцевый Mercedes-Benz S600;

быстрая эффектная Bugatti Veyron;

двухдверный жёлтый Lamborghini Aventador;

белый спортивный Lamborghini Aventador;

белоснежный Bentley Continental.

Ирина Винер-Усманова — шляпы

Главный тренер страны по художественной гимнастике привыкла воспитывать в себе и учениках жёсткий стержень, но головные уборы — её слабость. Пополняется коллекция чаще всего непосредственно благодаря подопечным Ирины Александровны. Они всегда стараются порадовать любимого педагога чем-то изящным.

Мария Шарапова — современное искусство

Подписчики знаменитой теннисистки точно знают об этом пристрастии, ведь она часто делится интересными находками. Мария говорит, что любит всё современное, в её доме нет ничего лишнего, она терпеть не может сувениры.

О путешествиях напоминают только фотографии и предметы из коллекции современного искусства. Больше всего Шарапова гордится литографией Пикассо, которую купила в Лондоне. Также ей нравятся Крис Гуолтни, с которым она дружит, и Эд Мозес.

Татьяна Тарасова — черепашки

Черепахи в доме Татьяны Анатольевны практически везде: в ванной — в виде мыльниц, на кухне — в качестве подставок под горячее. Больше тысячи экземпляров всех видов и размеров.

А началось всё в 1970-м, когда тренер Йохан Линднер вручил Тарасовой первую черепашку на удачу. Татьяна Анатольевна может часами разглядывать коллекцию, потому что уверена — они её талисманы.