Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Главная Lifestyle Статьи

Что коллекционируют спортсмены? Самые необычные увлечения спортсменов

Не только кроссовки: что ещё коллекционируют спортсмены?
Анна Мноян
Самые необычные увлечения спортсменов
Комментарии
Спорткары, статуэтки World of WarCraft, сорта оливок, современное искусство и винтажные платья — лишь часть их коллекций.

Спортсмены охотятся не только за медалями. часто многомиллионные гонорары они тратят на необычные коллекции. Их непросто удивить, поэтому порой стремления бывают достаточно изощрённы, а иногда это отголоски детства или простые мелочи, которые радуют и умиротворяют. Мы узнали, что вдохновляет чемпионов.

Семён Елистратов — модели машин

Олимпийскому чемпиону и чемпиону мира по шорт-треку с детства было интересно всё, что связано с автомобилями. С первой зарплаты Семён купил первую модельку машины — Ford Shelbey. Сейчас в коллекции их больше 50. Больше всего он дорожит спорткарами. У каждой модели своя история, своя философия. Такие модельки продаются только в специальных магазинах, в основном в Европе.

Елистратов балует себя одной, максимум двумя машинками в год. В команде об увлечении тоже знают. Ребята как-то скинулись и на день рождения подарили коллеге довольно редкую модель. Семён уже собрал всю линейку Ferrari и собирается взяться за Porsche.

Юрий Жирков — военные трофеи

Футболист подходит со всей ответственностью и трепетом к военной тематике. Он постоянно публикует в «Инстаграме» отрывки фильмов, фотографии с экскурсий и видео, на которых его дети читают патриотические стихотворения.

Таким образом, уже несколько лет Юрий коллекционирует трофеи Великой Отечественной войны, технику и другие предметы, так или иначе связанные с военной историей страны.

Анжелика Тиманина — винтажные платья

Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию давно сменила бассейн на красную ковровую дорожку. И в новом амплуа тоже умудряется выглядеть идеально.

Анжелика признаётся, что обожает вечерние платья и никогда не думает об удобстве, смело надевая самые высокие каблуки и шикарный наряд. Из любимых винтажных приобретений она выделяет платье Escada Сouture — одно из первых появившихся кутюрных платьев этой марки.

Александр Кокорин — кроссовки и суперкары

Коллекционировать кроссовки сейчас привычнее, чем марки, однако именно о собрании нападающего «Фиорентины» буквально слагают легенды. За долгое сотрудничество с различными спортивными брендами у Александра накопилось внушительное количество пар, сосчитать которые не в силах даже сам футболист.

Кроме обуви, Кокорин является большим поклонником старинных автомобилей, в особенности спорткаров. Самым первым приобретением был мощный немецкий внедорожник Mercedes Benz G 65 Mansory с матовым покрытием «тёмный металлик». Стоимость модифицированного образца составляла 75 млн. рублей.

Затем стали появляться и другие марки:

  • чёрный глянцевый Mercedes-Benz S600;
  • быстрая эффектная Bugatti Veyron;
  • двухдверный жёлтый Lamborghini Aventador;
  • белый спортивный Lamborghini Aventador;
  • белоснежный Bentley Continental.
Тайсон с детства разводит голубей. Чем ещё увлекаются известные спортсмены? Тайсон с детства разводит голубей. Чем ещё увлекаются известные спортсмены?

Ирина Винер-Усманова — шляпы

Главный тренер страны по художественной гимнастике привыкла воспитывать в себе и учениках жёсткий стержень, но головные уборы — её слабость. Пополняется коллекция чаще всего непосредственно благодаря подопечным Ирины Александровны. Они всегда стараются порадовать любимого педагога чем-то изящным.

Мария Шарапова — современное искусство

Подписчики знаменитой теннисистки точно знают об этом пристрастии, ведь она часто делится интересными находками. Мария говорит, что любит всё современное, в её доме нет ничего лишнего, она терпеть не может сувениры.

О путешествиях напоминают только фотографии и предметы из коллекции современного искусства. Больше всего Шарапова гордится литографией Пикассо, которую купила в Лондоне. Также ей нравятся Крис Гуолтни, с которым она дружит, и Эд Мозес.

Рекламные контракты в спорте: зачем они компаниям? Рекламные контракты в спорте: зачем они компаниям?

Татьяна Тарасова — черепашки

Черепахи в доме Татьяны Анатольевны практически везде: в ванной — в виде мыльниц, на кухне — в качестве подставок под горячее. Больше тысячи экземпляров всех видов и размеров.

А началось всё в 1970-м, когда тренер Йохан Линднер вручил Тарасовой первую черепашку на удачу. Татьяна Анатольевна может часами разглядывать коллекцию, потому что уверена — они её талисманы.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Популярные материалы
Учёные придумали новый способ похудения. Что такое «метод 90 минут»?
Учёные придумали новый способ похудения. Что такое «метод 90 минут»?
Какая еда замедляет работу мозга? 4 продукта, которыми не стоит злоупотреблять
Какая еда замедляет работу мозга? 4 продукта, которыми не стоит злоупотреблять
TOP 3
Почему осенью больше хочется есть и как не переедать в холода?
Почему осенью больше хочется есть и как не переедать в холода?
Питание
Игра в кальмара: как корейский сериал повлияет на наш стиль
Игра в кальмара: как корейский сериал повлияет на наш стиль
Тренды
Будущее студенческого футбола — реальность или утопия?
Будущее студенческого футбола — реальность или утопия?
Тренды
© championat.com 2000–2021