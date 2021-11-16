Чем мюсли отличаются от гранолы и что полезнее? Выбирайте завтрак с умом

Александра Гудимова основатель бренда продукции для здорового питания Bionova В чём разница между гранолой и мюсли? Что лучше есть на завтрак?

Гранола и мюсли на первый взгляд кажутся идентичными продуктами. Их основу составляют цельнозерновые злаки, в которые могут быть добавлены орехи, сухофрукты, ягоды, цукаты и т. д. Оба продукта считаются полезным завтраком, так как злаки — это сложные медленные углеводы. Они долго сохраняют чувство сытости, не вызывают резких колебаний сахара в крови и считаются источником пищевых волокон. В таком завтраке содержится клетчатка, помогающая наладить пищеварение и снизить уровень холестерина. К тому же и гранола, и мюсли содержат множество витаминов и минералов (Е, В, калий, магний и др.)

В чём разница между гранолой и мюсли?

Главное отличие между ними заключается в способе приготовления. Мюсли — это сырые, необработанные злаки. Гранола же, в свою очередь, проходит термическую обработку (чаще всего запекается). Соответственно, время на приготовление вашего завтрака или перекуса будет отличаться в зависимости от продукта. Гранола готова к употреблению сразу же, её можно есть как в сухом виде, так и добавив молоко, йогурт, сок и т. д. А мюсли чаще всего необходимо залить жидкостью и дать настояться, чтобы сырые хлопья разбухли.

Фото: unsplash.com/@ellienelie

Ещё мюсли обычно скудны на составляющие: в них не так много дополнительных ингредиентов (орехов, ягод и т. д.). К тому же в них часто добавляют большое количество белого рафинированного сахара для придания вкуса.

Как правильно выбрать гранолу?

В целом тренд на здоровый образ жизни и правильное питание плотно вошёл в нашу жизнь. И при выборе гранолы стоит обратить внимание на то, в каком порядке перечислены ингредиенты на упаковке. По регламенту компоненты в составе продукции указываются в порядке убывания их массовой доли. Например, если в составе преобладает сахар, это должно вызвать сомнения в пользе продукта.

Предпочтение стоит отдать вариантам без добавления сахара, без пальмового масла, без красителей, без консервантов, но с цельными орехами, ягодами и фруктами сублимационной сушки, а не с цукатами. А дома при вскрытии упаковки обратите внимание на запах: если чувствуете прогорклое масло, продукт употреблять не стоит.

С чем есть гранолу?

Гранола может выступать в качестве самостоятельного завтрака или перекуса. А можно использовать её для приготовления других блюд. Например, лёгкий десерт «Парфе» с добавлением гранолы понравится и детям, и взрослым.

Вам понадобятся:

гранола — 40 г;

любимый йогурт — 150 г;

свежие ягоды или фрукты — 30 г;

сироп без сахара — по вкусу.

Фото: unsplash.com/@daen_2chinda

В стакан или креманку слоями выложите йогурт, затем гранолу, свежие ягоды или фрукты. При необходимости можете подсластить, полив сверху натуральным сиропом без сахара, например, финиковым или сиропом агавы.