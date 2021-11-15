Планируя похудение, многие напрочь забывают о жидкостях. А ведь калорий нет только в воде.

Что такое жидкие калории? Возможно, именно они мешают избавиться от лишних килограммов

Например, вы приняли решение начать сбрасывать вес, стали заниматься спортом, правильно питаться, отказались от вредных привычек. Но «питьевое поведение» по-прежнему не изменилось: утро не начнётся без горячего капучино, ароматного латте или чая с сахаром. Вечером вы позволяете себе заслуженный бокал вина или стакан магазинного сока. Но знаете ли вы, что нагрузили свой организм дополнительными калориями, сами того не подозревая?

Елена Доронкина специалист по питанию, основательница сервиса по доставке правильного питания GetVegetable До тех пор, пока мы не возьмём в расчёт все факторы, влияющие на похудение, сбросить лишний вес не получится.

В чём особенность жидких калорий?

Жидкие калории быстро «впитываются» и усваиваются. Поэтому вы не чувствуете, что поглощаете намного больше, чем кажется. Кроме того, вы не ощущаете тяжести после употребления напитков, как почувствовали бы после бургера или картошки фри. В этом, пожалуй, и заключается главная опасность.

Так, в одном эксперименте учёные из США давали мужчинам и женщинам содовую или конфеты из жевательного мармелада (примерно 450 ккал). После месяца исследования группы менялись ролями. На протяжении этого времени измеряли общую калорийность рациона за день. Результаты показали, что «конфетная» группа предпочитала есть намного меньше, чем те, кто пил содовую. Люди, употреблявшие жидкие калории, не ограничивали свой рацион и нередко превышали рекомендуемую норму калорий.

Фото: unsplash.com/@photophilic_spook

В другом исследовании испытуемым давали целое яблоко, яблочный сок или яблочный соус одинаковой калорийности. В итоге целое яблоко снижало аппетит, а яблочный сок – нет. Яблочный соус же показал средние результаты.

Ещё в одной работе исследователи из американского университета Пердью сравнивали разные виды питания: жидкой пищей и твёрдой. На этот раз измеряли уровень грелина — гормона голода,. Он контролирует количество пищи, регулирует моторику кишечника и влияет на выработку инсулина и гормона роста. Участники исследования или выпивали напиток, или съедали батончик. Выяснилось, что, в отличие от питьевых смесей, батончики снижали уровень грелина. Другой интересный факт касается инсулина: у тех, кому достался напиток, он оказался выше.

Разумеется, отказываться от напитков нельзя — и не получится при всём желании. Так как организм на 70% состоит из воды, утолять жажду необходимо. Но лучше выбирать для этого обычную питьевую воду, а вместо газировки и сладких соков пить больше травяного чая и свежевыжатых соков без сахара.

А что произойдёт, если пить воду натощак каждый день, можно посмотреть в видео «Чемпионата».

В каких напитках больше всего калорий?

Больше всего калорий содержат энергетические, газированные, кофейные напитки, а также соки в пакетах, йогурты и молоко. Самыми калорийными напитками считаются:

какао со сгущёнкой и сахаром (630 ккал на порцию);

кофе со сгущёнкой и сахаром (535 ккал на порцию);

сладкий питьевой йогурт (213 ккал на порцию);

пакетированный сок (200 ккал на порцию);

кофе с молоком и сахаром (200 ккал на порцию);

4% ряженка (180 ккал на порцию);

молоко (140 ккал на порцию);

кефир 2,5% (120 ккал на порцию);

сладкие газированные напитки (100 ккал на порцию).