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Тренировка на 10 минут в день, комплекс упражнений для красивой фигуры, интенсивная ежедневная тренировка

Фигура как у модели за 10 минут в день. Комплекс упражнений для стройного тела
Виктор Обморнов Юлия Пушкина
,
Джиджи Хадид
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Результат тренировок будет виден уже через пару недель.

Многие девушки хотят стройное тело как у модели или гимнастки. Вытянутое, с красивыми линиями, но в то же время не слишком раскачанное. Разумеется, чтобы фигура была безупречной, нужно заниматься спортом и найти баланс в тренировках, чтобы быть в тонусе, но при этом оставаться миниатюрной. Добиться такого эффекта поможет наш комплекс упражнений.

<a href="https://www.instagram.com/julia_v_pushkina/">Юлия Пушкина</a>
Юлия Пушкина
фитнес-тренер

Комплекс рассчитан на улучшение осанки и удлинение тела. Можно и нужно делать его каждый день по одному кругу. Результат будет заметен уже через 2-3 недели. Ваша спина выпрямится, шея будет длинной, а вы будете стройной.

Вращение руками назад и вперёд

Техника выполнения:

  • Кисти и пальцы тянем на себя.
  • Вращаем руками назад, спину держим прямо, затылком тянемся вверх, копчик подтягиваем, руки прямые и напряжены, живот держим втянутым.
  • Затем вращаем руками вперёд.

Делаем упражнение по 20 раз в каждом направлении.

Фото: istockphoto.com

Отведение рук назад стоя

Техника выполнения:

  • Руки в замок, ладони наружу, таз подтянут, спину держим прямо, не расцепляем руки, ягодицы втянуты, не работаем поясницей.
  • На первые два счёта поднимаем руки, прогибаемся в спине и немного «пружиним».
  • На третий счёт опускаем руки.

Делаем 10 раз.

Махи руками в приседе

Техника выполнения:

  • Руки сцепляем в замок, наклоняемся вперёд и делаем небольшой присед. Прогибаемся в пояснице, сводим лопатки.
  • Шею и голову держим на одной линии, живот втянут.
  • На выдохе взмахиваем руками вверх, на вдохе опускаем руки.

Делаем 15 раз.

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Наклоны в стороны из положения стоя

Техника выполнения:

  • Руки в замке над головой, ноги вместе, таз и живот подтянуты.
  • Стараемся не двигать бёдрами и работать корпусом.
  • На первые два счёта наклоняемся влево, после чего возвращаемся в исходное положение.
  • После этого наклоняемся в другую сторону на два счёта.

Делаем 20 раз.

Фото: istockphoto.com

Распространённая ошибка: работать только руками.

Подъёмы рук в приседе

Техника выполнения:

  • Наклоняем туловище вперёд, делаем неглубокий присед.
  • Прогибаемся в пояснице, живот втягиваем.
  • Руки согнуты на 90 градусов в локтях.
  • На выдохе поднимаем руки вверх, на вдохе опускаем. Работаем лопатками.

Делаем 15 раз.

Наклоны в стороны из приседа

Техника выполнения:

  • Отставляем одну ногу в сторону и чуть сгибаем её в колене. Другая нога прямая.
  • Руки сцепляем в замок, держим их над головой.
  • Медленно наклоняемся вбок к прямой ноге.
  • Меняем стороны.

Делаем по 10 раз в каждую сторону.

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Отведение локтей назад из положения стоя

Техника выполнения:

  • Руки сгибаем в локтях и сцепляем в замок за головой.
  • Ноги на ширине плеч, таз подтянут, живот втянут, грудь немного поднята вверх.
  • Пружинящими движениями максимально отводим локти назад, сводим лопатки.

Делаем 20 раз.

Распространённые ошибки: держать руки в замке на уровне шеи, поднимать плечи наверх.

Фото: istockphoto.com

Махи рукой с поворотом

Техника выполнения:

  • Сгибаем ноги в коленях, немного наклоняемся вперёд, ягодицы отводим назад
  • Одну руку опускаем вниз, напрягаем пальцы.
  • По часовой стрелке на выдохе поднимаем руку, скручивая корпус и пытаясь свести лопатки.

Делаем по 10 раз в каждую сторону.

Отведение рук назад из приседа

Техника выполнения:

  • Руки сцепляем в замок, выворачиваем их ладонями наружу.
  • Делаем небольшой присед, прогибаемся в пояснице, шея и голова – на одной линии.
  • Выполняем пружинящие подъёмы руками, руки вниз не опускаем, спину держим прямой.
  • После завершающего подъёма задерживаемся в верхней точке на пять счётов, напрягаем спину.

Делаем 10-15 раз.

Тренировка окончена.

Это не миф. Добиться хорошей осанки и стройного тела можно меньше чем за месяц. Просто выполняйте эту тренировку ежедневно: 10 минут свободного времени найдётся даже в самом загруженном графике.

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