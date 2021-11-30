Почему стоит попробовать беговые лыжи? 3 причины от профессионала

Чем полезны беговые лыжи? Зачем ходить на лыжах?



Разбираемся вместе с лыжником и опытным путешественником.

Многие боятся холодов, но есть много способов согреться, а заодно и похудеть. Например, можно встать на лыжи и умчаться навстречу солнцу — пусть и морозному. А по пути сжечь несколько сотен калорий и привести мышцы в тонус. Вот ещё несколько причин попробовать этот вид спорта.

Сергей Склизков победитель всероссийских соревнований по пешеходному и лыжному туризму, PRO-эксперт Спортмастер PRO Езда на лыжах — это гармоничная кардиотренировка без перегрузки. Если кто-то хочет похудеть, это отличный способ сжечь лишние калории.

Почему стоит попробовать лыжи?

Кардиотренировка и мышечный тонус

Езда на лыжах — это гармоничная кардиотренировка без перегрузки. При этом беговые лыжи дают хорошую нагрузку на все группы мышц. Даже простая лыжная прогулка обеспечивает мышечный тонус, улучшает кровообращение и благоприятно сказывается на сердце. Тут самое главное — определиться с предназначением лыж.

Фото: unsplash.com/@glennclaire

Сергей: Для тренировки стоит выбирать соответствующий стиль катания — коньковый или классический — и соответствующие лыжи. У каждого производителя есть несколько групп моделей: для начинающих, продолжающих и для спортсменов. Выбирать их нужно в первую очередь по весу, а не росту (у большинства есть маркировка диапазона веса). Есть даже такая поговорка: «Лыжи не чувствуют рост, они чувствуют только вес».

Отсутствие ударной нагрузки

В отличие от бега, при катании на лыжах организм не испытывает ударную нагрузку, которая может привести к негативным последствиям. Лыжи ещё хороши тем, что даже при проблемах с позвоночником можно выбрать комфортный стиль катания и насладиться красотой зимнего леса. Подойдут, например, классический или свободный.

Сергей: В классических лыжах активно работают и руки, и ноги, поскольку во время езды есть много движений на скручивания. Если человек совсем не катался на лыжах, то лучше начинать с классических лыж — взять в прокате и несколько раз позаниматься с инструктором. Именно они закладывают базу движений лыжами и палками. После усвоения этой техники можно переходить на коньковые. Они требуют сильной спины и рук, потому что основной толчок при скольжении обеспечивает верхняя часть туловища.

Если выбирать лыжи для долгих прогулок, классические будут наиболее подходящим вариантом — они не требуют серьёзной физической подготовки. В то же время современные модели достаточно быстрые, поэтому классика переживает новое рождение в России и Европе.

Фото: unsplash.com/@alecmmoore

Возможность похудеть

Бег на лыжах — энергоёмкое занятие. Даже если просто гулять по лыжне, можно потратить очень много энергии. Если кто-то хочет похудеть, это отличный способ сжечь лишние калории. За час езды на лыжах сжигается около 300-600 ккал в зависимости от стиля катания и индивидуальных особенностей. Например, профессиональные лыжники сжигают до 1300 ккал в час, катаясь по пересечённой местности. Для любителей будут другие цифры: в среднем 500 ккал в час для мужчин и 400 ккал — для женщин.

Как подготовиться к катанию на лыжах?

Сергей: Начнём с того, что ограничений по погоде практически нет. Можно выходить на лыжню и при -25°C. Главное — правильная экипировка. Начинающие часто перегреваются, потому что используют горнолыжную одежду или очень тепло одеваются. Выходя на лыжную прогулку, вы должны чувствовать лёгкую прохладу. Лишнего тепла быть не должно, но расстёгивать молнию и открывать грудь холодному воздуху не стоит — это приведёт к переохлаждению. Поэтому лучше использовать специальную одежду с вентиляцией на спине и специальными лёгкими вставками на брюках.