Как выглядят самые стильные кейсы для спортивных трофеев?

В люкс запаковали призы Кубка Дэвиса, НБА и даже League of Legends.

«Победа путешествует с Louis Vuitton» — именно такой слоган красуется на главном сайте французского бренда. С 2010 года компания традиционно разрабатывает футляры для сопровождения самых важных спортивных трофеев. Рассказываем про самые яркие работы, созданные для спортивных турниров.

Трофеи чемпионата мира по футболу

Дом Louis Vuitton разработал кейсы для трофеев чемпионата мира по футболу 2010, 2014 и 2018 годов. Они были созданы для защиты и транспортировки кубков, состоящих из шести с лишним килограммов золота 18 карат и малахита.

Фото: louisvuitton.com

Версии 2010 и 2014 годов были выполнены в классическом стиле: кожа высочайшего качества с выбитым фирменным узором. «Русская» версия 2018 года существенно отличается: трофей путешествует уже не в коже, а в титане с монограммой, выгравированной лазером.

Награды «Ролан Гаррос» — 2017 и 2018

Чемпионы турнира «Ролан Гаррос» в женском и мужском одиночном разряде выиграли престижный Кубок Сюзанны Ленглен и Кубок мушкетёров. Трофеи были представлены в двух кейсах, разработанных французским брендом и отражающих символику турнира.

Фото: louisvuitton.com

Внутренняя часть кейсов выполнена в терракотовом цвете и напоминает глиняную поверхность, на которой проходят все игры.

Сотрудничество Louis Vuitton и НБА

Дом Louis Vuitton стал глобальным партнёром Национальной баскетбольной лиги и первым официальным поставщиком сундуков для трофея.

Фото: louisvuitton.com

Кейс покрыт знаковым узором Monogram и оснащён традиционными латунными креплениями, а также украшен легендарной буквой V в белом цвете с синими и красными деталями. Внутренняя часть выполнена в официальном цвете NBA – тёмно-синем, который используется для презентации чемпионского трофея Ларри О'Брайена.

Чемпионат мира по регби — 2023

Чемпионат мира по регби — 2023, финальная часть которого пройдёт во Франции, встретит заветный кубок Уэбба Эллиса в дорожном кейсе от французского модного дома. Он был вручную изготовлен опытными мастерами в старинных мастерских Аньера в пригороде Парижа.

Фото: louisvuitton.com

Снаружи чемоданчик покрыт легендарной канвой Monogram и украшен буквой V, выполненной в цветах турнира — синем, белом и красном, и римскими цифрами XV, обозначающими количество игроков в команде регби-юнион.

Первый киберспортивный кейс Louis Vuitton

Стремление к новаторству, которое характеризует продукцию Louis Vuitton, естественным образом подтолкнуло бренд к стремительно развивающемуся миру. В 2019 году модный дом презентовал чемодан с трофеем для чемпионата мира по League of Legends.

Фото: louisvuitton.com

Уникальный кейс сочетает в себе традиционное мастерство и ультрасовременные высокотехнологичные элементы. Он вдохновлён миром League of Legends и состоит из пяти сверхмощных светодиодов.

«Дом» для трофея Кубка Дэвиса

Он помещается на легко узнаваемый огромный постамент кубка и может открываться как сверху, так и с обеих сторон, превращая любое появление трофея на публике в экспозицию.

Фото: louisvuitton.com

Эксклюзивный кейс покрыт культовой канвой Monogram и украшен богатыми кожаными деталями, замками из палладия и латуни, а также логотипом Davis Cup, напечатанным внутри подкладки.