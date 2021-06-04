Что будет, если терпеть боль во время растяжки?

Многие девушки мечтают об идеальном шпагате: и продольном, и поперечном. В достижении этой цели стретчинг – их верный друг и помощник.
Но зачастую человек видит перед собой только результат, но не путь. А зря. Ведь дорога к желаемому может быть болезненной и травмоопасной. Обычно занятия по растяжке проходят в группах, где у кого-то получается лучше, а у кого-то хуже. И вот ученица смотрит на своих пластичных сокурсниц, терпит боль в мышцах, не говоря тренеру. А потом бац — и травма.
Мы с Марией Андриановой разобрались, почему нельзя терпеть боль во время стретчинга и как научиться не гнаться за другими.
Фото: istockphoto.com
Что происходит с мышцами при растяжке?
В ходе такой тренировки мышцы удлиняются и сокращаются, развивая и улучшая свою эластичность.
Боль – это тревожный сигнал, который нам поступает от нервной системы и оповещает об опасности. Чаще всего больно в местах прикрепления мышц к костям, в сухожилиях. Это звоночек — мышцы достигли своего лимита и больше не в силах выдерживать напряжение. После мышц нагрузка переходит на сухожилия: та самая боль под коленом, которая знакома практически каждому. Боль может появиться и из-за неправильной техники выполнения упражнения.
Если двигаться в диапазоне своих возможностей, поэтапно обучая нервную систему амплитудам (как раз таки она сидит во главе стола) то, как таковых болевых ощущений не будет.
Допустимы только приятные, иногда тянущие ощущения в диапазоне до 6 баллов по 10-балльной шкале. Но никак не острая, стреляющая или жгучая боль. Конечно, если вы новичок, то мышцы могут немного болеть на утро, ведь тренировка для них – стресс. Но эти ощущения должны пройти на первый-второй день после занятия.
Можно ли игнорировать боль?
На любую боль и необычные ощущения стоит обращать внимание и ни в коем случае не игнорировать. Вообще, на занятиях нужно погружаться в свои ощущения и настроить диалог с телом. Все сигналы подаются с целью обезопасить его от возможных травм.
От того какая это боль, при каких движениях происходит, зависит решение проблемы. В любом случае стоит сказать о своих ощущениях тренеру, и он подскажет, что делать.
Что будет, если продолжать тянуть болящую часть тела?
Будет травма, а далее длительное восстановление. Это тоже самое, что растягивать жгут, преодолевая его допустимый порог эластичности. Он просто лопнет. Также стоит отметить, что боль ещё бывает суставная. И на это тоже очень важно обращать внимание. Особенно тем, кто стремится сесть на шпагаты.
Распознать её очень просто. Обычно она появляется в тазобедренном суставе и коленных. Это могут быть перещёлкивания при круговых движениях бедра или ощущение ограничения движения, будто одна кость упирается в другую. Или боль в колене, когда сидите в поперечном шпагате.
Фото: istockphoto.com
Не гонитесь за другими
Помните, что растяжка не любит спешки, это не забег. Здесь нет победителей и проигравших.
Чтобы отключиться от стремления успеть за другими, задайте себе вопрос, для кого вы это делаете. Здесь допустим только ответ «для себя», любые другие варианты не приведут вас ни к чему хорошему.
Развитие гибкости зависит от многих факторов: свойство мышц и связок, межмышечный баланс, пол, эмоциональное состояние, наличие/отсутствие травмы и многое другое. Кому-то потребуется неделя для достижения результата, а у кого-то уйдут месяцы, и это нормально.
Мы сравниваем себя с теми, про кого не знаем абсолютно ничего. Просто стоит понять, что если гнаться за кем-то, то высока вероятность получить травму, упустить возможность сосредоточиться на себе и просто потратить время впустую. И удовольствия от занятия никакого не получите. Если и соревноваться, то только с собой, чтобы стать лучшей версией себя.
Фото: istockphoto.com
Не стесняйтесь обратиться к тренеру
Помните, что в этом нет ничего такого. Так и говорите: мне больно и дискомфортно. Тренер никогда не подумает, что вы глупые и неталантливые. Совсем напротив: это говорит о том, что вы ответственный человек и беспокоитесь о своем здоровье. Ведь главное правило – не навредить.
К моему огромному сожалению, многие стесняются вообще о чём-либо спрашивать тренера или говорить о том, что их беспокоит. Боятся показаться неудобными и глупыми. Тренеру важно проговорить такие моменты с учениками перед началом занятия, чтобы заранее наладить с ними контакт.