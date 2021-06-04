Что будет, если терпеть боль во время растяжки?

Идеальный шпагат — это результат, но путь к нему не такой лёгкий, как кажется.

Многие девушки мечтают об идеальном шпагате: и продольном, и поперечном. В достижении этой цели стретчинг – их верный друг и помощник.



Но зачастую человек видит перед собой только результат, но не путь. А зря. Ведь дорога к желаемому может быть болезненной и травмоопасной. Обычно занятия по растяжке проходят в группах, где у кого-то получается лучше, а у кого-то хуже. И вот ученица смотрит на своих пластичных сокурсниц, терпит боль в мышцах, не говоря тренеру. А потом бац — и травма.

Мы с Марией Андриановой разобрались, почему нельзя терпеть боль во время стретчинга и как научиться не гнаться за другими.

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Что происходит с мышцами при растяжке?

В ходе такой тренировки мышцы удлиняются и сокращаются, развивая и улучшая свою эластичность.

Боль – это тревожный сигнал, который нам поступает от нервной системы и оповещает об опасности. Чаще всего больно в местах прикрепления мышц к костям, в сухожилиях. Это звоночек — мышцы достигли своего лимита и больше не в силах выдерживать напряжение. После мышц нагрузка переходит на сухожилия: та самая боль под коленом, которая знакома практически каждому. Боль может появиться и из-за неправильной техники выполнения упражнения.

Если двигаться в диапазоне своих возможностей, поэтапно обучая нервную систему амплитудам (как раз таки она сидит во главе стола) то, как таковых болевых ощущений не будет.

Мария Андрианова Тренер по растяжке Допустимы только приятные, иногда тянущие ощущения в диапазоне до 6 баллов по 10-балльной шкале. Но никак не острая, стреляющая или жгучая боль. Конечно, если вы новичок, то мышцы могут немного болеть на утро, ведь тренировка для них – стресс. Но эти ощущения должны пройти на первый-второй день после занятия.

Можно ли игнорировать боль?

На любую боль и необычные ощущения стоит обращать внимание и ни в коем случае не игнорировать. Вообще, на занятиях нужно погружаться в свои ощущения и настроить диалог с телом. Все сигналы подаются с целью обезопасить его от возможных травм.



От того какая это боль, при каких движениях происходит, зависит решение проблемы. В любом случае стоит сказать о своих ощущениях тренеру, и он подскажет, что делать.

Что будет, если продолжать тянуть болящую часть тела?

Будет травма, а далее длительное восстановление. Это тоже самое, что растягивать жгут, преодолевая его допустимый порог эластичности. Он просто лопнет. Также стоит отметить, что боль ещё бывает суставная. И на это тоже очень важно обращать внимание. Особенно тем, кто стремится сесть на шпагаты.



Распознать её очень просто. Обычно она появляется в тазобедренном суставе и коленных. Это могут быть перещёлкивания при круговых движениях бедра или ощущение ограничения движения, будто одна кость упирается в другую. Или боль в колене, когда сидите в поперечном шпагате.

Фото: istockphoto.com

Не гонитесь за другими

Помните, что растяжка не любит спешки, это не забег. Здесь нет победителей и проигравших.



Чтобы отключиться от стремления успеть за другими, задайте себе вопрос, для кого вы это делаете. Здесь допустим только ответ «для себя», любые другие варианты не приведут вас ни к чему хорошему.



Развитие гибкости зависит от многих факторов: свойство мышц и связок, межмышечный баланс, пол, эмоциональное состояние, наличие/отсутствие травмы и многое другое. Кому-то потребуется неделя для достижения результата, а у кого-то уйдут месяцы, и это нормально.

Мария Андрианова Тренер по растяжке Мы сравниваем себя с теми, про кого не знаем абсолютно ничего. Просто стоит понять, что если гнаться за кем-то, то высока вероятность получить травму, упустить возможность сосредоточиться на себе и просто потратить время впустую. И удовольствия от занятия никакого не получите. Если и соревноваться, то только с собой, чтобы стать лучшей версией себя.

Фото: istockphoto.com

Не стесняйтесь обратиться к тренеру

Помните, что в этом нет ничего такого. Так и говорите: мне больно и дискомфортно. Тренер никогда не подумает, что вы глупые и неталантливые. Совсем напротив: это говорит о том, что вы ответственный человек и беспокоитесь о своем здоровье. Ведь главное правило – не навредить.