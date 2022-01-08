Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Главная Lifestyle Статьи

Как нормализовать питание после новогодних праздников: что делать, чтобы перестать есть

Что делать, если праздничный читмил затянулся?
Римма Дондуковская
Что делать, если праздничный читмил затянулся?
Комментарии
Возвращаться к привычному рациону после «тяжёлых» застолий нужно правильно.
<a href="https://www.championat.com/authors/5367/1.html">Римма Дондуковская</a>
Римма Дондуковская
диетолог и преподаватель Колледжа фитнеса им. Бена Вейдера

Как правильно вернуться к привычному режиму питания? Как восстановить рацион после праздников?

Читмил — как хорошо, что он существует! Он помогает соблюдать режим правильного питания, ведь при всей готовности сорваться мысль о том, что придёт, скажем, «суббота вседозволенности», придаёт сил и избавляет от соблазна.

Овощи во фритюре могут быть полезной закуской, но на это влияет несколько факторов Овощи во фритюре могут быть полезной закуской, но на это влияет несколько факторов
День без запретов. Можно ли устраивать себе читмил и как делать это правильно День без запретов. Можно ли устраивать себе читмил и как делать это правильно

Так и с новогодними застольями. Все мы вписываем их в счёт читмила и со спокойной душой устраиваем себе гастрономическое веселье. Но что делать, если читмил затянулся? Есть много способов безопасно вернуться к привычной жизни без майонеза и тортов. Рассмотрим несколько самых безопасных вариантов.

Устройте разгрузочный день

Совсем жёсткий вариант — на 3-4-й день после празднования Нового года устроить организму разгрузочный день. Есть большое количество вариантов такого дня. Например, кефирный или день отварной гречки с отварным мясом. Или день рыбы с рисом, творожный день и т. д. После этого организуйте себе привычную тренировку и возвращайтесь к стандартному питанию.

Фото: unsplash.com/@micheile

«Правильно» используйте новогоднее меню

Более лёгкий вариант — перейти на 4-5-разовое питание, но в приёмах пищи использовать варианты из новогоднего меню.

Например:

  • завтрак: каша с вариантами сыров или мясных деликатесов;
  • перекус: фрукты без ограничения или десерты с фруктами;
  • обед: салат «Оливье» и салат из свежих овощей, но без хлеба;
  • перекус: фрукты, десерты;
  • ужин: запечённое мясо (буженина) и салат из свежих овощей.

В последующие дни начинаем потихоньку переходить к привычному питанию.

4 мифа о фруктах, которые пора забыть. Как и когда их нужно есть? 4 мифа о фруктах, которые пора забыть. Как и когда их нужно есть?
Яйца полезны при похудении. Как правильно их есть? Яйца полезны при похудении. Как правильно их есть?

Начните корректировку питания с вечера

Ещё один довольно сложный вариант — начинать корректировать питание с вечерних приёмов пищи. То есть до обеда используем варианты праздничных блюд, а на вечерний перекус и ужин — варианты из привычного «доновогоднего» меню.

Например:

  • завтрак: бутерброды с рыбными или мясными деликатесами;
  • перекус: пироги или десерты с фруктами, орехами или шоколадом;
  • обед: салат «Оливье» и салат из свежих овощей, но без хлеба;
  • перекус: фрукты, орехи;
  • ужин: салат с морепродуктами.

Фото: istockphoto.com

Через пару дней, когда с ужинами всё придёт в норму, варим на обед суп, например, овощной с индейкой или крем-суп с сёмгой. А ещё несколько дней спустя на утренний перекус едим творог с ягодами. И постепенно возвращаемся к привычным завтракам.

Начните корректировку питания с утра

Самый простой вариант — когда начинаем переходить на привычное питание с утренних приёмов пищи.

Например:

  • завтрак: каша с кусочком сыра или омлет с овощами и кусочком хлеба;
  • перекус: творог с ягодами или натуральный йогурт;
  • обед: овощной суп с индейкой или крем-суп с сёмгой.

Фото: unsplash.com/@daen_2chinda

А вот к вечеру даём себе немного расслабиться:

  • перекус: пирог с сёмгой;
  • ужин: кура-гриль или пицца.

Так можно продержаться пару-тройку дней. А потом организуйте себе тренировку между вечерним перекусом и ужином. Вы почувствуете, как тяжело заниматься после такой еды, и будет легче вернуться к привычному питанию. После 2-3 вечерних тренировок вам станет гораздо легче перейти к правильному рациону и в вечерние приёмы пищи.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Популярные материалы
Что происходит с организмом, когда сбит режим сна?
Что происходит с организмом, когда сбит режим сна?
Как сжечь 2000 калорий, гуляя по городу? Худеть можно легко и интересно
Как сжечь 2000 калорий, гуляя по городу? Худеть можно легко и интересно
TOP 3
Красивые ягодицы и пресс за 30 минут в день. Тренировка от чемпионки мира по бодифитнесу
Видео
Красивые ягодицы и пресс за 30 минут в день. Тренировка от чемпионки мира по бодифитнесу
Фитнес
Зачем спортивные бренды выпускают кроссовки на каблуках и без задников?
Зачем спортивные бренды выпускают кроссовки на каблуках и без задников?
Тренды
Адель похудела на 45 кг. Спорт помог певице пережить развод
Адель похудела на 45 кг. Спорт помог певице пережить развод
Мотивация
© championat.com 2000–2022