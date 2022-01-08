Что делать, если праздничный читмил затянулся?

Как правильно вернуться к привычному режиму питания? Как восстановить рацион после праздников?
Читмил — как хорошо, что он существует! Он помогает соблюдать режим правильного питания, ведь при всей готовности сорваться мысль о том, что придёт, скажем, «суббота вседозволенности», придаёт сил и избавляет от соблазна.
Так и с новогодними застольями. Все мы вписываем их в счёт читмила и со спокойной душой устраиваем себе гастрономическое веселье. Но что делать, если читмил затянулся? Есть много способов безопасно вернуться к привычной жизни без майонеза и тортов. Рассмотрим несколько самых безопасных вариантов.
Устройте разгрузочный день
Совсем жёсткий вариант — на 3-4-й день после празднования Нового года устроить организму разгрузочный день. Есть большое количество вариантов такого дня. Например, кефирный или день отварной гречки с отварным мясом. Или день рыбы с рисом, творожный день и т. д. После этого организуйте себе привычную тренировку и возвращайтесь к стандартному питанию.
Фото: unsplash.com/@micheile
«Правильно» используйте новогоднее меню
Более лёгкий вариант — перейти на 4-5-разовое питание, но в приёмах пищи использовать варианты из новогоднего меню.
Например:
- завтрак: каша с вариантами сыров или мясных деликатесов;
- перекус: фрукты без ограничения или десерты с фруктами;
- обед: салат «Оливье» и салат из свежих овощей, но без хлеба;
- перекус: фрукты, десерты;
- ужин: запечённое мясо (буженина) и салат из свежих овощей.
В последующие дни начинаем потихоньку переходить к привычному питанию.
Начните корректировку питания с вечера
Ещё один довольно сложный вариант — начинать корректировать питание с вечерних приёмов пищи. То есть до обеда используем варианты праздничных блюд, а на вечерний перекус и ужин — варианты из привычного «доновогоднего» меню.
Например:
- завтрак: бутерброды с рыбными или мясными деликатесами;
- перекус: пироги или десерты с фруктами, орехами или шоколадом;
- обед: салат «Оливье» и салат из свежих овощей, но без хлеба;
- перекус: фрукты, орехи;
- ужин: салат с морепродуктами.
Фото: istockphoto.com
Через пару дней, когда с ужинами всё придёт в норму, варим на обед суп, например, овощной с индейкой или крем-суп с сёмгой. А ещё несколько дней спустя на утренний перекус едим творог с ягодами. И постепенно возвращаемся к привычным завтракам.
Начните корректировку питания с утра
Самый простой вариант — когда начинаем переходить на привычное питание с утренних приёмов пищи.
Например:
- завтрак: каша с кусочком сыра или омлет с овощами и кусочком хлеба;
- перекус: творог с ягодами или натуральный йогурт;
- обед: овощной суп с индейкой или крем-суп с сёмгой.
Фото: unsplash.com/@daen_2chinda
А вот к вечеру даём себе немного расслабиться:
- перекус: пирог с сёмгой;
- ужин: кура-гриль или пицца.
Так можно продержаться пару-тройку дней. А потом организуйте себе тренировку между вечерним перекусом и ужином. Вы почувствуете, как тяжело заниматься после такой еды, и будет легче вернуться к привычному питанию. После 2-3 вечерних тренировок вам станет гораздо легче перейти к правильному рациону и в вечерние приёмы пищи.