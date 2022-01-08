Что делать, если праздничный читмил затянулся?

Читмил — как хорошо, что он существует! Он помогает соблюдать режим правильного питания, ведь при всей готовности сорваться мысль о том, что придёт, скажем, «суббота вседозволенности», придаёт сил и избавляет от соблазна.

Так и с новогодними застольями. Все мы вписываем их в счёт читмила и со спокойной душой устраиваем себе гастрономическое веселье. Но что делать, если читмил затянулся? Есть много способов безопасно вернуться к привычной жизни без майонеза и тортов. Рассмотрим несколько самых безопасных вариантов.

Устройте разгрузочный день

Совсем жёсткий вариант — на 3-4-й день после празднования Нового года устроить организму разгрузочный день. Есть большое количество вариантов такого дня. Например, кефирный или день отварной гречки с отварным мясом. Или день рыбы с рисом, творожный день и т. д. После этого организуйте себе привычную тренировку и возвращайтесь к стандартному питанию.

Фото: unsplash.com/@micheile

«Правильно» используйте новогоднее меню

Более лёгкий вариант — перейти на 4-5-разовое питание, но в приёмах пищи использовать варианты из новогоднего меню.

Например:

завтрак: каша с вариантами сыров или мясных деликатесов;

перекус: фрукты без ограничения или десерты с фруктами;

обед: салат «Оливье» и салат из свежих овощей, но без хлеба;

перекус: фрукты, десерты;

ужин: запечённое мясо (буженина) и салат из свежих овощей.

В последующие дни начинаем потихоньку переходить к привычному питанию.

Начните корректировку питания с вечера

Ещё один довольно сложный вариант — начинать корректировать питание с вечерних приёмов пищи. То есть до обеда используем варианты праздничных блюд, а на вечерний перекус и ужин — варианты из привычного «доновогоднего» меню.

Например:

завтрак: бутерброды с рыбными или мясными деликатесами;

перекус: пироги или десерты с фруктами, орехами или шоколадом;

обед: салат «Оливье» и салат из свежих овощей, но без хлеба;

перекус: фрукты, орехи;

ужин: салат с морепродуктами.

Фото: istockphoto.com

Через пару дней, когда с ужинами всё придёт в норму, варим на обед суп, например, овощной с индейкой или крем-суп с сёмгой. А ещё несколько дней спустя на утренний перекус едим творог с ягодами. И постепенно возвращаемся к привычным завтракам.

Начните корректировку питания с утра

Самый простой вариант — когда начинаем переходить на привычное питание с утренних приёмов пищи.

Например:

завтрак: каша с кусочком сыра или омлет с овощами и кусочком хлеба;

перекус: творог с ягодами или натуральный йогурт;

обед: овощной суп с индейкой или крем-суп с сёмгой.

Фото: unsplash.com/@daen_2chinda

А вот к вечеру даём себе немного расслабиться:

перекус: пирог с сёмгой;

ужин: кура-гриль или пицца.

Так можно продержаться пару-тройку дней. А потом организуйте себе тренировку между вечерним перекусом и ужином. Вы почувствуете, как тяжело заниматься после такой еды, и будет легче вернуться к привычному питанию. После 2-3 вечерних тренировок вам станет гораздо легче перейти к правильному рациону и в вечерние приёмы пищи.