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Что подарить на Новый год 2022: 6 современных новогодних подарков для девушек и парней

Что подарить на Новый год тому, кто всегда в тренде? 6 идей стильных подарков
Наида Саидова
Что подарить на Новый год тем, кто всегда в тренде
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Эти вещи помогут выглядеть круто в любой ситуации.

Вот и настала пора выбирать подарки для тех, кто знает все последние новинки, следит за релизами и точно в курсе, что сейчас в тренде. Мы собрали шесть идей подарков для самых стильных и модных.

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Балаклава ZASPORT

Этот головной убор ворвался на пьедестал в 2021 году и стал самым горячим трендом у инфлюенсеров. Даже у спортсменов, которые поедут на Олимпиаду-2022 в Пекин, есть такие — из новой коллекции официальной экипировки Российского олимпийского комитета. Можно поиграть с цветом и фактурой вязки, но одно останется неизменно — это не только модно, но и тепло.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

Купить.

Книга «В своём стиле», Раиса Кичигина

Это настоящая энциклопедия для тех, кто много покупает и ничего не носит или, наоборот, не может ничего подобрать, потому что сомневается. Гид Раисы Кичигиной — палочка-выручалочка для современных молодых людей, которые следят за стилем. Книга научит системно и разумно подходить к гардеробу и не делать импульсивных покупок.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

Купить.

Очки ZASPORT

Солнцезащитные очки давно перестали быть исключительно летним аксессуаром. Все, кто планирует выйти на склон в этом году, оценят такой подарок, а городские жители смогут использовать его как ультрамодный аксессуар. Строгая геометрическая форма придаст лицу особую выразительность, а тёмные стекла помогут сохранить комфорт даже при ярком солнце.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

Купить.

Смарт-часы

Например, Apple Watch 7. Новые умные часы имеют все необходимые спортсменам функции: с их помощью можно измерить уровень кислорода в крови, сделать ЭКГ или проверить частоту сокращений сердца. У модели ударопрочный и влагозащитный корпус, что делает часы универсальными для любых занятий и погодных условий.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

Яркое худи с принтом

Помните маленькое чёрное платье? В последние годы худи уверенно притесняет его в рейтинге классических базовых вещей в гардеробе. Это беспроигрышный подарок для человека с любыми интересами. Можете выбрать модель в стиле колорблок или «пустую» минималистичную расцветку, а можете остановиться на таком принте, как наш — эксклюзив из коллаборации «Чемпионата» со студией «Союзмультфильм».

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

«Биохакнутый», Алексей Безымянный, Артём Голдман и «Биохакинг твоего тела», Валихан Тен

Тема биохакинга стала одной из самых обсуждаемых в уходящем году. Такие книги расскажут, как раскрыть возможности собственного тела, как подготовить организм к изменениям, быстрее адаптироваться и выстроить систему, чтобы поддерживать высокий уровень физической и умственной активности всю жизнь.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

Купить «Биохакнутый», Алексей Безымянный, Артём Голдман.

Купить «Биохакинг твоего тела», Валихан Тен.

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