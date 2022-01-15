Качаем ягодицы и ноги за 8 минут в день. Интенсивная тренировка дома без инвентаря

Алиса Кузнецова фитнес-инструктор Делится тренировкой на низ тела.

Девушки на тренировках уделяют большое внимание ногам и ягодицам, ведь всегда хочется выглядеть красиво и эстетично. Если вы не ходите в фитнес-клуб или только планируете заниматься спортом, предлагаем начать с нашей тренировки на низ тела. Её можно использовать в качестве ежедневной активности или дополнить свой тренировочный план. В любом случае при регулярных занятиях эффект будет виден. От вас потребуется восемь минут свободного времени и боевой настрой на тренировку. А из инвентаря понадобится только стул.

Отдыхаем после каждых двух упражнений 30 секунд.

Приседания

Техника выполнения:

встаём прямо, ноги на ширине плеч, спину не прогибаем. Руки сцепляем перед собой в замок;

медленно приседаем, стараясь согнуть ноги под углом 90 градусов;

возвращаемся в исходное положение.

Делаем упражнение 30 секунд.

Фото: istockphoto.com

Приседания с прыжком в стороны

Техника выполнения:

встаём прямо, ноги на ширине плеч, руки сцеплены перед грудью в замок;

приседаем так, чтобы ноги были под углом 90 градусов;

прыжком возвращаемся в исходное положение;

из этого положения выполняем ещё один прыжок, соединяя ноги вместе. Затем снова прыгаем, расставляя ноги в стороны;

снова выполняем приседание.

Делаем упражнение 30 секунд.

Ягодичный мостик с махом на обе ноги

Техника выполнения:

ложимся на спину, ноги сгибаем в коленях и кладём пятки на стул. Руки лежат вдоль корпуса;

поднимаем таз вверх и делаем мах согнутой ногой к себе;

возвращаемся в исходное положение и повторяем то же самое с другой ногой.

Делаем упражнение 30 секунд.

Ягодичный мост с опорой на стул

Техника выполнения:

ложимся на спину, ноги согнуты в коленях, пятки лежат на стуле. Руки вдоль туловища;

мощным движением выталкиваем таз вверх. В верхней точке сжимаем ягодицы и задерживаемся в этой позиции на пару секунд;

возвращаемся в исходное положение.

Делаем упражнение 30 секунд.

Приседания с махом прямой ногой в сторону

Техника выполнения:

встаём прямо, ноги на ширине плеч. Руки сцеплены в замок за головой;

делаем неглубокий присед;

тут же возвращаемся в исходное положение и делаем мах в сторону прямой ногой;

снова приседаем и делаем мах другой ногой.

Выполняем упражнение 30 секунд.

Фото: istockphoto.com

Шаги в стороны в полуприседе

Техника выполнения:

сгибаем ноги и делаем присед. Руки сцеплены перед собой в замок;

делаем небольшой шаг в левую сторону, ноги не разгибаем;

возвращаемся в исходное положение и сразу же делаем шаг в правую сторону.

Делаем упражнение 30 секунд.

Выпады с выносом бедра вперёд

Техника выполнения:

встаём так, чтобы правая нога была впереди, а левая – сзади. Руки согнуты в локтях;

делаем неглубокий выпад на правую ногу;

возвращаемся в исходное положение и мощным движением выносим левую ногу перед собой;

меняем стороны и делаем то же самое, но с выпадом на левую ногу.

Выполняем по 30 секунд на каждую ногу.

Фото: istockphoto.com

Динамичные выпады на месте

Техника выполнения:

встаём так, чтобы правая нога была впереди, а левая – сзади. Руки согнуты и сцеплены перед собой в замок;

делаем динамичные выпады на месте на правую ногу;

возвращаемся в исходное положение и меняем ноги.

Делаем по 30 секунд на каждую ногу.

Статика в полуприседе

Техника выполнения:

ноги ставим на ширине плеч, руки сцеплены перед собой в замок;

садимся в полуприсед;

фиксируемся в этом положении.

Делаем упражнение 30 секунд.

Тренировка окончена. Подробное выполнение упражнений смотрите в видео.

Самое главное – это желание и мотивация искать время для тренировок и не лениться. Включайте эти упражнения в свой тренировочный план, и вы точно сможете быстро подтянуть ягодицы.