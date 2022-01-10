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Как восстановить режим сна после Нового года — советы и рекомендации

Как восстановить режим сна после праздников?
Гоша Семёнов
Как восстановить режим сна после праздников?
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Сбитый режим может стать причиной сахарного диабета и депрессии.
<a href="https://www.championat.com/authors/4967/1.html">Гоша Семёнов</a>
Гоша Семёнов
CEO компании по производству товаров для сна Blue Sleep

Как правильно восстановить режим сна?

Новогодние праздники здорово сбивают режим: сначала мы, увлечённые салатами и алкогольными напитками, недосыпаем, а потом стараемся отоспаться не только за новогоднюю ночь, но и за весь прошедший год. Почему опасно сбивать режим и как его восстанавливать?

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Почему опасно сбивать режим?

Сбитый режим негативно влияет на весь организм, который уже привык к определённому распорядку и запускает процессы по намеченному плану. Когда мы изменяем режим, организм впадает в шоковое состояние и неспособен справиться со своей работой. Даже несколько бессонных ночей изменяют работу сотни белков и способны поменять физиологию человека. В исследовании учёных из Университета Боулдера сбитый режим привёл к изменению в 129 соединениях организма. Если постоянно не соблюдать распорядок сна и бодрствования, повышается риск заработать серьёзные заболевания, такие как диабет, депрессия, гипертония и ожирение. Помимо этого, ослабленный организм будет неспособен давать отпор вирусным инфекциям и стрессу.

Фото: istockphoto.com

Также вместе с режимом сбивается гормональный фон. Например, гормон кортизол, отвечающий за плавное пробуждение по утрам, начинает вырабатываться в излишке и не в то время. Это и есть причина, по которой мы вялые и уставшие в течение дня, хотя, казалось бы, проспали до обеда и должны были выспаться или легли всего лишь на час позже привычного.

Как восстановить режим?

Не сбивайте режим окончательно
Новогодняя бессонная ночь не значит, что нужно отсыпаться весь следующий день. Вставайте в привычное время, даже если легли позже или практически под утро. Так вы не собьёте свой последующий отход ко сну, и постепенно загладите вину перед организмом за весёлую ночь.

Занимайтесь спортом
Длинные выходные — это отличный повод провести побольше времени на свежем воздухе, научиться кататься на сноуборде или устроить лыжный забег. Спорт высвобождает гормоны счастья, укрепляет нервную систему и улучшает настроение. Тренировки и любые активности лучше проводить с утра. Так вы с большей вероятностью проснётесь, научитесь дисциплине и будете чувствовать себя бодрее в течение всего дня. А вот вечерний спорт перевозбуждает нервную систему и провоцирует проблемы с засыпанием.

Фото: unsplash.com/@bradleycdunn

Исключите гаджеты и спите в темноте
Спать важно в темноте, а вот просыпаться, наоборот, при свете. Во время сна в полной темноте вырабатывается важный для всего организма гормон мелатонин. Используйте маску для сна или повесьте плотные шторы. А вот кортизол, помогающий проснуться по утрам, вырабатывается при свете. Поэтому в момент пробуждения в спальне должно быть светло. В зимний сезон это почти невозможно. Но могут помочь гаджеты. Например, умная лампочка умеет включать свет синхронно с будильником или в любое указанное вами время.

Листать ленту в «Инстаграме» и смотреть кино перед сном — плохая привычка. При просмотре новой серии любимого сериала можно запросто потерять счёт времени, а свет экрана в темноте негативно влияет на нервную систему. Поэтому перед сном лучше выбирать развлечения спокойнее и безвреднее, например, почитать книгу.

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Не злоупотребляйте вредным
В преддверии новогодних праздников вопрос питания встаёт ребром: жирная пища, майонезные салаты и алкоголь. Постарайтесь не засиживаться за праздничным столом до конца каникул, иначе есть вероятность впасть в депрессию, здорово испортить режим и подорвать здоровье. Не забывайте выпивать норму воды и не переедайте. Качество сна очень зависит от питания.

Приучите себя правильно спать и высыпаться
Четыре главных правила спальни: темно, тихо, влажно и прохладно. Соблюдая их, вы станете на шаг ближе к полноценному сну. А главное — начнёте высыпаться. Не забывайте про то, что спать должно быть обязательно удобно. Матрас и подушку выбирайте вместе со специалистом ортопедического отдела, а постельное и нижнее бельё не должны быть из синтетических материалов.

Фото: istockphoto.com

Полюбите процесс подготовки ко сну и сам сон
Придумайте особенный ритуал перед сном, например, тёплый душ и ароматерапия — запахи лаванды и мелиссы помогут успокоиться и настроиться на сон. Заварите чай с травами, откройте любимую книгу и избегайте сложных разговоров перед сном.

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