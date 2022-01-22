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Рецепт кокосового ПП-маршмеллоу — пошаговый рецепт с фото

Как приготовить ПП-маршмеллоу? Пошаговый рецепт
Тереза Данилова
Как приготовить ПП-маршмеллоу? Пошаговый рецепт
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Десерт станет альтернативой обычным сладостям и хорошим дополнением к горячим зимним напиткам.

Что делать, если хочется приготовить что-нибудь сладенькое, но при этом не тратить много времени и кучу продуктов? Сделать кокосовое ПП-маршмеллоу! Всего из нескольких ингредиентов можно приготовить простой и безвредный для фигуры десерт. Что может быть лучше?

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Вам понадобятся:

  • белок — 4 шт.;
  • желатин — 15 г;
  • альтернативное молоко — 70 мл;
  • подсластитель;
  • кокосовая стружка.

Первым делом замачиваем желатин в холодном молоке и оставляем набухать. Далее отделяем желтки от белков. Очень важно, чтобы к белкам не попала ни капля желтка. К белкам добавляем подсластитель и начинаем взбивать до плотной пены. Желатин растапливаем или в микроволновке, или на водяной бане. Необходимо, чтобы все гранулы полностью растворились. Постепенно добавляем его к взбивающимся белкам, пока не образуются плотные пики.

Форму смазываем кокосовым маслом и перекладываем в неё белковую массу. Разравниваем, посыпаем кокосовой стружкой и отправляем в холодильник на пару часов. Затем аккуратно достаём из формы готовое маршмеллоу, разрезаем на кубики, каждый из которых обсыпаем кокосовой стружкой. Готово!

Пошаговый рецепт с фото можно посмотреть в альбоме.

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