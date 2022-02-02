Кимчи вместо хлеба: один из секретов молодости и стройности кореянок

Елена Доронкина специалист по питанию, основательница сервиса по доставке правильного питания GetVegetable В чём польза кимчи? За что его так любят корейцы?

Корейский аналог квашеной капусты — корейское блюдо кимчи. Его изготавливают из пекинской капусты, иногда добавляя ломтики редьки, баклажаны, огурцы и другие овощи. Блюдо немного острое на вкус со сладковатыми оттенками. В его состав входит множество ценных веществ, таких как клетчатка, пробиотики, антиоксиданты и витамины. Кимчи укрепляет иммунитет, снижает артериальное давление, улучшает состояние при диабете и способствует расщеплению жировых отложений (за что его отдельно любят корейцы).

Фото: istockphoto.com

Кимчи сегодня можно встретить во многих супермаркетах, особенно в азиатских. На рынках его продают на развес. Но вкуснее и натуральнее будет кимчи, приготовленный дома. В Корее есть традиция, когда женщины собираются вместе и готовят кимчи в большом количестве на полгода или даже год вперёд.

В Корее кимчи считается народным символом. А в Сеуле даже есть музей кимчи — его коллекция насчитывает около 200 вариаций этого блюда.

В чём польза кимчи?

Блюдо богато витаминами А, С, клетчаткой и пробиотиками. В день рекомендуется съедать не более одной порции кимчи, так как на вкус он достаточно солёный. В нём совсем нет белков и жира.

Снижает вес

В кимчи практически нет калорий, но много клетчатки. Она улучшает метаболизм и способствует регулированию веса. Употребление корейской квашеной капусты снижает желание есть сладкое и на длительное время утоляет чувство голода.

Улучшает пищеварение

В кимчи содержатся полезные бактерии, улучшающие работу желудочно-кишечного тракта и нормализующие деятельность кишечника. Они оздоравливают кишечную микрофлору, а также избавляют от запоров. В комплексе это способно влиять на состояние головного мозга и ментального здоровья.

Фото: istockphoto.com

Снижает холестерин

Употребление кимчи на регулярной основе улучшает деятельность сердечно-сосудистой системы, очищает кровь и снижает уровень плохого холестерина.

Замедляет старение

Многие задаются вопросом, почему корейские женщины так молодо выглядят. Один из секретов их красоты кроется в питании. Кимчи содержит вещества, оказывающие противовоспалительное и омолаживающее воздействие на организм.

Как приготовить кимчи?

Вам понадобятся:

салат айсберг— 1 шт.;

чеснок — 3-4 зубчика;

морковь — 2 шт.;

болгарский перец — 1/2 красного и 1/2 жёлтого;

имбирь свежий — 3-5 см;

перец в хлопьях гочугару — 4 ст. л. (можно заменить на острую паприку чили);

соевый соус — 2 ст. л.;

томатная паста — 2 ст. л. или вяленые помидоры — 6 шт.;

соль — 2 ст. л.

Если каких-то ингредиентов нет, их всегда можно заменить различными овощами.

Фото: istockphoto.com

Сначала подготовьте посуду — необходимо, чтобы она была практически стерильной. Возьмите большую стеклянную банку, вскипятите воду и держите над ней банку пять минут. Так ёмкость простерилизуется и будет безопасной для хранения. Не забудьте надеть резиновые перчатки, чтобы не занести бактерии в блюдо.

Порежьте перцы и морковь на четвертинки, а салат айсберг — крупными пластинами. Очистите имбирь. Нарежьте его тонкими пластинами. Возьмите миску и смешайте все ингредиенты вместе. Добавьте соль и перемешайте всё руками. Оставьте миску с овощами на час в прохладном месте.

В это время сделайте заправку: в блендере смешайте перец (или паприку) с томатной пастой (или вялеными помидорами), соевым соусом и чесноком. Заправку вылейте на овощи и аккуратно (руками в перчатках) перемешайте блюдо.

Утрамбуйте овощи в банку, не оставляя место для воздуха. Следите, чтобы жидкость полностью покрывала овощи и они не были сухими. Если жидкости окажется мало, добавьте немного воды. Накройте получившееся блюдо крышкой, но не закручивайте до конца.

Фото: istockphoto.com

Оставьте на три дня при комнатной температуре. После попробуйте блюдо — оно должно быть остро-сладким и вкусно пахнуть. После этого поставьте банку с кимчи в холодильник и храните её там.