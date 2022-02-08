Какие 10 групп продуктов помогают зрению. Рассказала офтальмолог

Ирина Шикалович врач-офтальмолог высшей категории, главный врач сети «Счастливый Взгляд» Какие витамины полезны для здоровья глаз? Из каких продуктов их можно получать?

Важно отметить, что главную роль играют не столько продукты, сколько витамины, которые содержатся в них. Для поддержания здоровья глаз, как и любого другого органа, необходимы определённые группы микроэлементов. Но это не значит, что ограничиться можно одной коррекцией рациона.

Образ жизни человека также оказывает большое влияние на здоровье глаз. Например, согласно Всемирному докладу о проблемах зрения ВОЗ, курение влечёт за собой риск возрастных изменений зрения, в то время как недостаток витамина А может способствовать помутнению роговицы.

Витамины нужны для профилактики и поддержания достаточного питания сетчатки. Важно не допускать дефицита жирных кислот Омега-3, лютеина, цинка, витаминов A, B, С и Е. Конечно, значительные ухудшения не получится восстановить на 100% только черникой и морковью. Но сбалансированное питание, отказ от вредных привычек и гимнастика для глаз станут надёжной профилактикой.

Рыба

Поддерживать запас Омега-3 жирных кислот можно с помощью различной рыбы. По данным Роспотребнадзора, помимо лосося, ими богата атлантическая скумбрия, сельдь, сардины, тунец, форель и различные морепродукты.

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Орехи и семена

Люди, которые не употребляют в пищу рыбу, могут получить Омега-3 из продуктов растительного происхождения. У грецкого ореха самый высокий уровень содержания этой жирной кислоты — 9,08 г на 100 г. В нём также есть Омега-6 и Омега-9, комплекс витаминов группы В, Е, РР, К. Также Омега-3 много в льняном масле и семенах чиа.

Тёмный шоколад

Флавоноиды, которые укрепляют кровеносные сосуды и положительно влияют на коллагеновые волокна в роговице, содержатся в тёмном шоколаде. Но доля какао обязательно должна составлять не менее 75%.

Бобовые

Важный микроэлемент в поддержании здоровья глаз — цинк. Он борется с преждевременным старением хрусталика, что может снизить вероятность катаракты. Найти цинк можно во многих привычных нам продуктах: бобовых, кунжуте, яйцах, говядине и орехах.

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Яйца и творог

Селен также обладает антиоксидантными свойствами и может замедлять возрастную дегенерацию сетчатки. Источниками выступают семена подсолнечника, фасоль, тунец, куриные яйца, творог.

Черника и чёрная смородина

Антоцианы — это те самые полезные вещества, которые содержатся в чернике и чёрной смородине. Они выполняют множество функций: выступают в роли антиоксидантов, укрепляют стенки кровеносных сосудов сетчатки, способствуют улучшению зрения в ночное время.

Зелёные салаты

Лютеином богаты такие продукты, как шпинат, кейл и яйца. И так как усваиваемость лютеина повышается при лёгкой тепловой обработке, эти продукты можно пассеровать, отваривать на пару, слегка обжаривать или запекать.

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Морковь и грейпфрут

Витамин A, или ретинол, укрепляет роговицу глаза и положительно влияет на остроту зрения. Если организму его не хватает, могут появиться проблемы с синтезом зрительного пигмента родопсина. Из-за этого возникает так называемая куриная слепота — невозможность чётко видеть предметы в сумерках или в темноте. Также может нарушиться цветовосприятие.

Витамин А можно получить из свежевыжатых овощных соков. Также он содержится в чернике, моркови и грейпфруте, говяжьей и свиной печени и рыбьем жире. Его суточная норма для взрослого человека составляет 1,5 мг. Так как витамин А жирорастворимый, салаты из моркови будет полезно заправить растительным маслом.

Облепиха

Другой жирорастворимый микроэлемент — витамин Е, он важен для нормализации внутриглазного давления и предотвращения изменений сетчатки. Источники этого витамина — орехи, облепиха, нерафинированное масло, авокадо, пророщенная пшеница и шпинат.

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Шпинат и пшеничный хлеб

Витамин B1, или тиамин, отвечает за бесперебойную передачу нервных импульсов между зрительной системой и головным мозгом, а также способствует нормализации внутриглазного давления. Он содержится в пшеничном хлебе из муки грубого помола, сое, горохе, шпинате, а также в свиных и говяжьих почках и печени.

Важно помнить, что продукты не способны «вылечить» близорукость, дальнозоркость или астигматизм. Эти нарушения связаны с неправильной формой глазного яблока и особенностями глаза, поэтому исправить это коррекцией питания не получится. Однако сбалансированный рацион, с учётом всех важных витаминов и микроэлементов, поможет нормализовать работу глаз, притормозить возрастные изменения сетчатки и обеспечить её питание.