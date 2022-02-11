2 вида продуктов, тяга к которым говорит о недостатке сна

Тяга к каким продуктам говорит о недосыпе? Как недосып влияет на предпочтения в еде?



Разбираемся вместе с нутрициологом.

Зачастую организм оказывается куда внимательнее, чем мы сами. Он первый подаёт сигналы, если что-то не так. Главное — уметь этот сигнал распознать. Мы уже рассказывали, чего хочется при нехватке разных микроэлементов. Оказывается, недостаток сна тоже можно «вычислить» по вкусовым предпочтениям.

Валерия Фащенко сертифицированный нутрициолог, специалист по бережному корректированию рациона, health coаch В целом нет каких-то определённых продуктов, на которые тянет при нехватке сна. Но у нас полностью меняется восприятие еды.

Как недосып влияет на аппетит?

Валерия: Отношения с едой и сон тесно связаны друг с другом. Одна из причин такой связи — выработка двух важнейших гормонов, которая происходит только пока мы спим, — лептина и грелина. Первый отвечает за чувство насыщения, а второй — за чувство голода.

Фото: unsplash.com/@twinsfisch

Если мы плохо спали, синтез гормонов нарушается. В итоге голод возвращается уже через полчаса после приёма пищи, а чувство насыщения приходит, когда в вас уже не лезет ни кусочка. Поэтому, если вы постоянно голодны или страдаете перееданиями, смело можно говорить о нехватке сна.

Подтверждают это и научные исследования. Так, учёные из университета Кейптауна в Южной Африке проанализировали семь разных работ, связанных со сном и пищевым поведением. И выяснили: когда мы больше спим, в течение дня голод появляется реже, а сладкого и солёного хочется меньше.

Какой еды хочется, когда не хватает сна?

Конечно, бывает и такое, что с голодом и насыщением всё прекрасно, но сон нельзя назвать полноценным. В таких случаях одним из симптомов нехватки сна может стать тяга к некоторым группам продуктов.

Сладкое

Исследование группы учёных из нескольких университетов США показало, что ограничение сна влияет на процессы в головном мозге и буквально заставляет нас делать выбор в пользу высококалорийных продуктов. Кроме того, при выборе между бутербродом и кексом большинство участников эксперимента предпочитали именно сладкий кекс.

Фото: unsplash.com/@priscilladupreez

Жирное

Когда мы переутомлены, мозг пытается найти хоть что-нибудь приятное. А едва ли не самый быстрый и лёгкий источник дофамина — еда. Поэтому чем меньше вы спите — тем больше утомлены — тем сильнее будете «нападать» на вредную еду.