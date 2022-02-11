2 вида продуктов, тяга к которым говорит о недостатке сна

Тяга к каким продуктам говорит о недосыпе? Как недосып влияет на предпочтения в еде?
Разбираемся вместе с нутрициологом.
Зачастую организм оказывается куда внимательнее, чем мы сами. Он первый подаёт сигналы, если что-то не так. Главное — уметь этот сигнал распознать. Мы уже рассказывали, чего хочется при нехватке разных микроэлементов. Оказывается, недостаток сна тоже можно «вычислить» по вкусовым предпочтениям.
Валерия: Отношения с едой и сон тесно связаны друг с другом. Одна из причин такой связи — выработка двух важнейших гормонов, которая происходит только пока мы спим, — лептина и грелина. Первый отвечает за чувство насыщения, а второй — за чувство голода.
Фото: unsplash.com/@twinsfisch
Если мы плохо спали, синтез гормонов нарушается. В итоге голод возвращается уже через полчаса после приёма пищи, а чувство насыщения приходит, когда в вас уже не лезет ни кусочка. Поэтому, если вы постоянно голодны или страдаете перееданиями, смело можно говорить о нехватке сна.
Подтверждают это и научные исследования. Так, учёные из университета Кейптауна в Южной Африке проанализировали семь разных работ, связанных со сном и пищевым поведением. И выяснили: когда мы больше спим, в течение дня голод появляется реже, а сладкого и солёного хочется меньше.
Конечно, бывает и такое, что с голодом и насыщением всё прекрасно, но сон нельзя назвать полноценным. В таких случаях одним из симптомов нехватки сна может стать тяга к некоторым группам продуктов.
Сладкое
Исследование группы учёных из нескольких университетов США показало, что ограничение сна влияет на процессы в головном мозге и буквально заставляет нас делать выбор в пользу высококалорийных продуктов. Кроме того, при выборе между бутербродом и кексом большинство участников эксперимента предпочитали именно сладкий кекс.
Фото: unsplash.com/@priscilladupreez
Жирное
Когда мы переутомлены, мозг пытается найти хоть что-нибудь приятное. А едва ли не самый быстрый и лёгкий источник дофамина — еда. Поэтому чем меньше вы спите — тем больше утомлены — тем сильнее будете «нападать» на вредную еду.