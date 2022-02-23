«Китай готовился к Играм около 7 лет». Как создавалась Олимпиада-2022

Эти Игры стали третьими для организатора Александры Серёгиной и начались для неё гораздо раньше, чем для всех остальных.

Олимпийские игры в Пекине завершены. Спортсмены вернулись домой: кто-то сразу ушёл в заслуженный отпуск, а кто-то вернулся к тренировкам. Однако в Пекине всё ещё остаются те, кто был «по ту сторону» экрана — организаторы и волонтёры.

Когда на самом деле начались Игры и как работалось на объектах, рассказала Александра Серёгина, мастер спорта по горным лыжам и член организационного комитета Олимпиады-2022.

Александра Серёгина эксперт по организации Олимпийских игр Это третьи Игры, которые я провожу в составе команды организаторов.

Как и любой другой оргкомитет, Пекинский начал подготовку за 6-7 лет до самих Игр. Это долгий срок, но все Олимпийские и Паралимпийские игры — крупные события, требующие участия многих сторон и организационных органов. Я присоединилась к Пекинской команде раньше, чем за четыре года до соревнований — в качестве эксперта.

Фото: Личный архив Александры Серёгиной

До этого я работала на Олимпийских играх 2014 года в Сочи и на Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. Основные отличия от других Олимпиад — меры профилактики COVID-19 и новые правила, которые привнесла пандемия. Конечно, все игры в любом случае отличаются друг от друга из-за разницы в культурах стран.

Я работала на горнолыжном объекте и отвечала за координацию иностранных судей (около 100 человек). Они помогали в обмене опытом, организации трасс для горных лыж и обеспечении безопасности на них.

Фото: Из личного архива Александры Серёгиной

Мой обычный день во время Олимпийских игр обычно начинался очень рано, примерно в 3:30. Наш автобус до горнолыжного комплекса отправлялся в 4:00-4:30. Мы должны были приезжать настолько заранее, чтобы закончить подготовку трасс до проверки жюри. Когда мы прибывали на место, проводили короткий инструктаж, переодевались и отправлялись готовить трассу.

Как правило, мы находились на объекте до 17:00-18:00 и возвращались в отель около 20:00. Кроме того, во время этих игр я выполняла роль офицера по предотвращению распространения COVID-19. Это был очень напряжённый период, много работы и дополнительных коммуникаций.

Фото: Личный архив Александры Серёгиной

Вместе со мной на этих играх работал мой папа, это была его первая Олимпиада. Он занимается высотными работами и здесь три года участвовал в подготовке сетей безопасности на объекте. Кстати, он мастер спорта СССР по альпинизму.

При организации спортивной части соревнований общение со спортсменами и командами неизбежно. Мы проводили встречи капитанов сборных, на которых присутствовали все тренеры. Пользовались теми же подъёмниками и гондолами, что и спортсмены. Но из-за эпидемиологической ситуации существовали правила, которых все придерживались.

Например, мы должны были держаться на расстоянии не менее двух метров от атлетов, чтобы обезопасить и себя, и спортсменов. Тут каждый делает свою работу. Мы — готовим трассы для честных и безопасных соревнований, участники — показывают результаты.

На мой взгляд, наблюдать за соревнованиями на стадионе намного лучше и интереснее, так как вы можете почувствовать атмосферу и поддержать спортсменов. Это совсем не то же самое, что смотреть Олимпийские игры по телевизору.

Но, как видно из нашего расписания, обычно у организаторов не так много времени, чтобы смотреть какие-либо соревнования, кроме тех, за которые мы ответственны. На горнолыжке мы работаем на самих трассах, поэтому технически наблюдаем за играми, но смотрим как бы с другой стороны. Например, если спортсмен сломал вешку, в голове одна мысль: «Нужно ли менять этот флаг?». Такая вот профессиональная деформация.

Фото: Из личного архива Александры Серёгиной

В Китае я живу уже более четырёх лет. Изучаю язык и могу немного говорить, но использую самые необходимые фразы для обычной жизни. Мне нужно его доучить.

Если говорить про спорт, здесь популярны баскетбол, футбол и другие командные виды. Китайцы в целом очень активны. Многие бегают и посещают фитнес-залы, пожилые люди танцуют в парках. Например, в главном здании Организационного комитета был бесплатный зал для сотрудников. А в прошлом году я основала женскую команду по регби. И у нас действительно много китайских игроков, которые стремятся развивать способности и стараются сделать женщин более заметными в спорте.

Фото: Из личного архива Александры Серёгиной

В данный момент мы всё ещё находимся в Пекине. Во-первых, потому что на объекте мы работали с первого до последнего дня Игр. Горнолыжный спорт очень сильно зависит от погодных условий, и именно поэтому жюри, Международный олимпийский комитет и Оргкомитет приняли решение перенести наши последние соревнования на заключительный день. Во-вторых, впереди Паралимпийские состязания, и мы продолжим работу на нашем объекте.