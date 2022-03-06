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8 способов и советов, как быстро уснуть

Что сделать, чтобы быстро уснуть. 8 советов психолога
Анна Кузичева
8 советов, чтобы быстро уснуть
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На качество сна может повлиять и время ужина, и выбор одеяла.
<a href="https://www.championat.com/authors/5597/1.html">Анна Кузичева</a>
Анна Кузичева
психолог, эксперт welness-платформы level3mind

Как быстро уснуть, если мучает беспокойство?

Стресс и переживания напрямую влияют на сон. На фоне тревожности и негативных мыслей заснуть может оказаться не так-то просто. Как помочь себе расслабиться и хорошо отдохнуть?

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Что сделать, чтобы поскорее уснуть?

Согрейтесь

Попробуйте расслабиться в горячем душе или ванне, воспользуйтесь грелкой или наденьте тёплые носки. Также можно взять тяжёлое одеяло, а на глаза положить тёплую салфетку или полотенце (можно нагреть в микроволновке).

Фото: unsplash.com/@brucemars

Сделайте дыхательные упражнения

Расправьте плечи и сделайте круги плечами вперёд и назад. Лягте, сделайте вдох, почувствуйте, как расширились лёгкие. Затем поднимитесь и выдохните.

Если дышать глубоко и размеренно не получается, попробуйте спеть — это окажет примерно тот же эффект.

Подрожите

Если вы чувствуете дрожь или зажатость, позвольте себе подрожать всем телом. Не пытайтесь насильно себя успокоить. Выпустив скопившееся напряжение, вы избавитесь от гормона адреналина и сможете уснуть.

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Ещё несколько советов

  • Если вы ужинаете около 19:00, а ложитесь после 23:00 и при этом имеются проблемы с желудком, за полчаса до сна стоит что-нибудь съесть. Например, кусочек шоколада, сыра или банана.
  • Почитайте, но только на бумажных носителях. Что-нибудь лёгкое, не возбуждающее нервную систему.
  • Используйте «белый шум». Можно включить запись на телефоне или специальном устройстве. Но подойдёт и другой монотонный звук, например, работающего увлажнителя воздуха.

Фото: unsplash.com/@marianarascao

  • Накапайте на подушку эфирного масла лаванды.
  • Если тревожные мысли никак не уходят, попробуйте «заземлиться»: напишите их на заранее приготовленном листе бумаги, будто физически выбрасываете их из головы.
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