Пошаговый рецепт полезных панкейков. Как приготовить американские блинчики дома

На самом деле оригинальный рецепт придумали вовсе не в США.

Елена Доронкина специалист по питанию, основательница сервиса по доставке правильного питания GetVegetable Как сделать панкейки более полезными? Как приготовить американские блинчики дома?

Панкейк, другими словами «традиционный американский блин», на самом деле был впервые приготовлен мигрантами из Шотландии и сразу же получил большую популярность на всей территории США. Блюдо настолько простое в приготовлении, что сделать его может кто угодно. Сегодня есть даже специальная сковорода для панкейков: выглядит она как обычная, но внутри разбита на четыре секции, в каждую из которых заливается тесто. Но готовить блинчики можно и на обычной сковороде с антипригарным покрытием.

Как готовят классические панкейки?

Классический рецепт панкейков включает муку, молоко, яйца, разрыхлитель, сливочное масло, соду, сахар и соль. Но если вы придерживаетесь диеты или следите за питанием, есть альтернативные варианты, позволяющие есть блинчики без вреда фигуре.

Фото: Тереза Данилова, «Чемпионат»

Как можно сделать панкейки более полезными?

К примеру, пшеничную муку можно заменить на цельнозерновую, коровье молоко — на любое ореховое, а в тесто можно добавить различные полезные суперфуды, в том числе семена льна или чиа. Чтобы тесто не получилось чрезвычайно плотным, ингредиенты нужно перемешивать долго и осторожно, контролируя его консистенцию.

В блюдо можно добавлять и полезные фруктовые ингредиенты — хорошим вариантом будет свежее яблоко, которое можно натереть на тёрке и затем добавить в тесто. Главное, не забудьте очистить его от кожуры.

Из диетических панкейков наиболее популярны банановые, овсяные, тыквенные, нутовые, гороховые, морковные, персиковые, огуречные, протеиновые и гречневые.

Плюс приготовления блинчиков – в том, что жарить их нужно на сухой сковороде без использования масла.

Фото: Тереза Данилова, «Чемпионат»

В качестве топпинга американцы часто добавляют кленовый сироп, но заменить его можно и полезными аналогами, которые по вкусу будут ничуть не хуже: мёд, немного топлёного горького шоколада, ПП-варенье или пюре из авокадо, козий сыр и даже красная икра.

Как приготовить ПП-панкейки дома?

Вам понадобятся:

яйца — 2 шт.;

любой подсластитель— 50 г;

альтернативное молоко— 200 мл;

рисовая мука — 250 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

растопленное масло (кокосовое или гхи) — 50 мл;

ягоды.

Отделяем желтки от белков. Желтки взбиваем с подсластителем добела. Добавляем молоко, снова взбиваем. Далее высыпаем просеянную муку и разрыхлитель и перемешиваем до однородности миксером около 1-1,5 минут. Белки взбиваем до плотных пиков. Добавляем их к основной массе, аккуратно вмешивая лопаткой. Жарим на сухой антипригарной сковороде под крышкой до появления пузырьков на поверхности. Затем переворачиваем. Подаём с ягодами и мёдом. Готово!

Пошаговый процесс приготовления можно посмотреть в альбоме.