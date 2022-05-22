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5 спортивных оздоровительных способов и развлечений провести эффективно с пользой время весной и прямо сейчас на улице

Уличные активности, о которых мы забыли за зиму. Сгонять килограммы можно развлекаясь
Михаил Серёженкин Павел Сухоруков
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Уличные развлечения
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Скучать одному или в компании не придётся.

На улицу возвращается долгожданное тепло. А это значит, что нельзя сидеть на месте. Активных развлечений на позднюю весну и лето просто масса. Мы решили напомнить о некоторых из них, чтобы вам точно было чем заняться на улице.

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Игры с фрисби

У многих летающий диск сохранился ещё с детских лет. Поклонников у «тарелочки» всегда было предостаточно. И если у вас её нет, точно есть друзья, которые играли с фрисби и с радостью составят вам компанию в ближайшем сквере, парке или на улицах города. Играть необязательно на открытой площадке, можно использовать и разные городские ландшафты.

Михаил Серёженкин
Михаил Серёженкин
игрок в cityfrisbee, видеооператор

Cityfrisbee — это игра во фрисби в рамках города, используя его инфраструктуру и элементы улицы, с которыми прикольно «взаимодействовать». Всё, что хочешь, можно попробовать. Просто перебрасывать тарелочку с одного конца улицы до другого на дальность или экспериментировать с многоуровневыми отскоками. Всё будет зависеть от твоего навыка броска, а дальше включатся в игру броски и удары ногами, броски из-за головы и спины и т. д.

Фото: unsplash.com/@stefano_zocca

Катание на памп-треке

Асфальт стал сухим, и можно выходить раскатываться на привычных досках, велосипедах и самокатах. Последние несколько лет культура катания на памп-треках набирает обороты и развивается довольно сильно. Вряд ли кого-то удивит бугристая площадка из бетона, которую можно найти в парках города. Вашей задачей будет проехать целый круг, это не так просто. Мы проверяли, и у нас не получалось.

Фото: unsplash.com/@matheusalfaya

Катание на лонгборде

С этим видом досочной культуры для начала необходимо познакомиться. Как минимум вам понадобится доска и пара уроков с инструктором или с тем, кто уже уверенно катается. В самом катании ничего сложного нет, но, чтобы не чувствовать скованность в движении и избежать ссадин и растяжений, пара вводных уроков точно пригодится. А дальше – только в путь. Парки, набережные и улицы откроются вам с новой стороны.

Фото: istockphoto.com

Стритбол

Игры на улице с мячом всегда были уличной классикой. По-другому и не могло быть: американская культура сыграла свою роль. Хип-хоп, широкие штаны и образы разрисованных в граффити площадок хорошенько запечатлелись в наших головах. Уличный баскетбол — это квинтэссенция жизни. Драйв, эмоции и спорт в чистом виде. Что для этого нужно? По сути, ничего уникального: кольцо на стене, минимум разметки и мяч. Если вы не пробовали – сейчас самое время. Улица знает, как побороть страхи, нерешительность и грусть.

Фото: unsplash.com/@solarfri

Cкандинавская ходьба

Если вы не поклонник лёгкого экстрима, но душа и тело требуют физической активности, пешие прогулки в скандинавском стиле могут вас заинтересовать. Из экипировки нужны только палки для ходьбы и подходящая обувь. А дальше останется привыкнуть к темпу.

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