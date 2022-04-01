Что такое лонгборд и чем он отличается от скейтборда? Одну доску нельзя заменить другой

Что такое лонгборд? В чём его принципиальные отличия от скейтборда?



Отвечает участница чемпионата мира по лонгборду.

Если наматывать по 10 тысяч шагов стало обыденностью и хочется добавить в прогулки чего-то особенного, пришло время попробовать катание на лонгборде. А там и до других досочных видов спорта недалеко. Надо только начать.

Что такое лонгборд

Это разновидность роликовой доски, которая напоминает собой скейтборд, но об этом чуть позже. Катание на ней приближенно к сёрфингу (и не просто так), но под доской – не океан, а асфальт. Лонгборды отличаются по форме, размеру, назначению. Переменных в конструкции очень много, но разобраться во всём довольно легко. Понимание будет приходить в процессе катания.

Фото: unsplash.com/@coltonsturgeon

Первый лонгборд появился благодаря гавайским сёрферам в 1959-1965 годах. Ребятам хотелось продолжать кататься, даже когда на океане был штиль. Они решили сделать «сёрф» меньшего размера из фанеры и прикрутить к нему колёса. С таким изобретением они стали врываться на улицы и пробовали переносить технику катания с волн на асфальт.

Ольга Тимм профессиональный тренер, участница чемпионата мира по лонгборду Рассказывает о лонгборде подробнее.

Лонгборд и скейтборд: в чём разница

Под термином «лонгборд» сейчас понимают огромное количество досок. Главное отличие от скейтборда — управляемость, манёвренность и нестандартная длина. Дело в том, что скейтбординг — это прыжковая дисциплина. Там доска при приземлении должна быть стабильной. Лонгборд же более манёвренный, чем скейт, и его используют для скоростной езды. Эти доски намного длиннее скейтбордических: длина варьируется от 60 см до 1,5 м. И это только в стоковых вариантах (доски из магазина, без внесений изменений в конструктив. – Прим. ред.). Кастомные (самодельные или те, где были изменены комплектующие. – Прим. ред.) бывают намного длиннее: они более поворотливы и ими легче управлять. Всегда. Пойдём по порядку от самых коротких досок к самым длинным.

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Какие бывают доски

Доски для слалома — это всегда короткие лонгборды, длина которых находится в пределах 60-70 см. Они должны быть очень быстрыми и манёвренными. Здесь стоимость одной спортивной подвески превышает € 100 (около 9 тыс. рублей).

В городских условиях тоже популярны короткие, недорогие и вместе с этим мобильные доски по типу Penny и их аналогов. Их удобно брать с собой, гонять в парке и по оживлённым улицам. Они очень популярны среди любителей досок всех возрастов.

Фото: unsplash.com/@villxsmil

Доски средней длины — 80-100 см – обычно широкие и стабильные. На таких комфортнее всего начинать кататься. В спортивных дисциплинах, прикрутив к хорошей «фанере» очень технологичную подвеску, можно заниматься «даунхиллом» (наверняка видели видео ребят несущихся на запредельных скоростях с холма).

Дисциплина «даунхилл» весьма опасна, мировой рекорд скорости – более 146 км/ч, а комфортная скорость спуска – 60-80 км/ч.

Фото: istockphoto.com

Самые длинные доски — более 100 см. Их выбирают для «дэнсинга». Дисциплина менее скоростная, но не менее техничная. Катаются на таких досках, в основном избегая спусков, а во время движения делают эффектные проходки, совершая множество сложнокоординационных движений.

Фото: unsplash.com/@fiwol

Чему можно научиться во время катания на лонгборде

Лонгборд великолепно развивает координацию, продольно-поперечное равновесие. Он служит великолепным тренажёром для новичков в катании, а спортсменам-любителям будет полезен как летняя альтернатива сноуборду. Профессиональные спортсмены по слалому на досках тренируются зимой на сноуборде, а летом – на лонгборде.

Специальная физическая подготовка для того, чтобы встать на лонг, не требуется. В больших городах огромный выбор школ и инструкторов. Делать первые шаги всегда безопаснее рядом с профессионалом.

Какие перспективы у лонгборда

Перспективы в катании на лонгборде достаточно большие. В мире проходят соревнования по каждой из спортивных дисциплин, однако в список олимпийских лонгборд ещё не попал.

Фото: unsplash.com/@archtects

С чего начать

В Москве существуют прокат и школы по лонгборду практически в каждом парке отдыха, где есть асфальт. Обычно требуется предварительная запись.