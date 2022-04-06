Чем заняться на длинных майских каникулах? 5 идей, о которых нужно подумать заранее

Уже совсем скоро нам всем предстоит испытание, с которым придётся столкнуться в очередной раз. Мы говорим о майских праздниках – тех самых выходных, которых многие ждут с особым трепетом. Большинство старается заранее подстроить свои рабочие графики так, чтобы была возможность уехать или посвятить время себе. Сегодня появилась новость о том, что праздничных дней может стать больше – целых 10! А это значит, что уже сейчас нужно задуматься о том, как провести каникулы и чем на них заняться.

С чего начать

Постарайтесь освободить пару-тройку вечеров на раздумья. Чему бы вы хотели посвятить время? Где и с кем провести праздники? Хватит ли на всё это вашего «свободного» бюджета? Это, пожалуй, главные вопросы.

Не пытайтесь загрузить под завязку каждый день. Конечно, в этом случае вы получите море впечатлений и эмоций, но после такого отдыха вам потребуется ещё и отпуск, чтобы дать себе немного порелаксировать.

Мы собрали несколько идей для активного отдыха и готовы поделиться ими с вами.

Фото: istockphoto.com

Велопутешествие

Азамат Ерматов режиссёр монтажа, путешественник В августе 2021 года мы с другом решились на одно из самых знаковых событий и удивительных приключений в нашей жизни, о котором теперь будем помнить ещё долго. Во время поездки на велосипеде из Москвы до Крыма у нас ломались велосипеды, нас обокрали, мы целыми днями крутили педали и противостояли силам природы. Это то, что подарило абсолютно новые эмоции и полное ощущение свободы.

О подобных приключениях вы будете рассказывать до конца жизни, и это не фигура речи, а практика. Чтобы безопасно проехать задуманный маршрут во время «майского отпуска», нужно начинать готовиться уже сейчас.

Выбрать велосипед, определить пункт назначения, рассчитать бюджет, подобрать ночлеги, собрать необходимую экипировку, а главное — наматывать километры в качестве разминки. В интернете можно найти немало подобных историй путешествий, и каждый раз создаётся впечатление, что их писал Джек Лондон.

Фото: istockphoto.com

Сплавы на лодке

Для обитателей крупных городов хождение на вёслах — это диковинка. На самом деле немного людей пробовали этот вид активного отдыха. Скажем сразу, это занятие не из простых, но и скучать оно вас не заставит. Россия вдоль и поперёк исчерчена речными путями, которые обязательно впадают в большие водоёмы. Видов перемещения на вёслах тоже огромное множество. Можно выбрать как простые сплавы по тихим рекам, так и экстремальные варианты с преодолением порогов. Но в любом случае вам придётся уже сейчас продумать, в какой регион ехать за впечатлениями, купить билеты, арендовать номер в отеле или задуматься о покупке рафтинг-тура.

Фото: istockphoto.com

Катание на питбайках

Следующее предложение больше касается любителей мотоспорта и двухколёсной техники, но и тем, кто далёк от подобного, будет интересно. Питбайк — разновидность мини-мотоцикла, на котором можно ездить и по бездорожью, и по ровному асфальту, всё зависит от комплектации. Это исключительно спортивный инвентарь. Поставить его на учёт в ГИБДД не получится и на дороги общего пользования вас не выпустят. Хотя это и не главное. Важно то, что во время занятий на питах вы сможете улучшить свои навыки езды на двух колёсах, научитесь лучше контролировать тело и потренируете мелкую моторику. А пока майские не наступили, стоит поискать подходящие места для катания. Особенно если вы хотите выехать за пределы родного города.

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Поездки на природу: экстремальные и не очень

Отличным вариантом станут всевозможные походы с палатками, куда можно включить рыбалку или катание на лошадях. Можно отправиться в заповедные зоны, в которых есть скалы, и туда добавить время на тренировки по скалолазанию и боулдерингу.

Боулдеринг — один из видов скалолазания, который заключается в серии коротких в 5-8 перехватов трасс с различной сложностью.

Среди нас полно поклонников активного отдыха в горах, которые любят горный туризм и восхождения. Если вы новички в этом нелёгком деле, лучше всего начинать с простых и коротких маршрутов, которые не потребуют от вас транспортировки оборудования, «холодных» ночёвок и сложнейших погодных условий. В горах организованы тропы для акклиматизации, которые тоже способны вас удивить. Да и времени на их прохождение точно хватит, в отличие, например, от покорения Эльбруса.

В любом случае сейчас уже можно выбрать регион, который вам будет близок, и подумать о том, что вы положите в походный рюкзак.

Фото: istockphoto.com

Путешествия на автомобиле

Дальние поездки пропитаны своей атмосферой, романтикой и прекрасно рассказывают о том, что находится вокруг ваших городов в близком доступе или не очень. Отправиться можно в соседний город или к интересным природным местам в другой регион.

В любом случае будет крайне важно заранее проверить техническую исправность транспортного средства, наличие доступных мест для отдыха по дороге и режим работы мест, в которые вы планируете заглянуть.

Фото: istockphoto.com

Тренировочные лагеря

Всегда полезно сменить умственную работу на физическую. Это истина, которую не надо доказывать. Ритмы больших и малых городов схожи тем, что на первом месте стоят далеко не тренировки. Такая возможность, как майские праздничные дни, отлично подходит для того, чтобы можно было перезагрузиться и с головой окунуться в тренировки. В этом случае отлично подойдут тренировочные лагеря, а они есть абсолютно разные. Рекомендуем подумать, какой вид спорта вам больше всего откликается и куда вы хотите поехать. Обязательно свяжитесь с организаторами спортивного лагеря и уточните все интересующие вопросы. Время на подумать ещё есть.