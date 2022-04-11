Спортивные аксессуары, которые впишутся даже в деловой стиль

У каждого спортсмена есть в запасе аксессуары, изначально предназначенные для тренировок. Но бывают ситуации, когда нужно пойти на официальное мероприятие, а деловой образ получается слишком скучным. Тогда на помощь могут прийти спортивные элементы, которые разнообразят аутфит и привлекут к вам внимание.

Вместе со стилистом рассказываем, какие вещи могут быть полезны для деловых выходов.

Валерия Леонтьева стилист Существующие тренды сейчас позволяют нам быть максимально свободными в самовыражении.



Поэтому спортивные аксессуары легко сочетать с деловыми предметами гардероба, если это позволяет дресс-код.



Кеды и кроссовки

Эти спортивные элементы уже давно можно считать классикой, которая обязана быть в гардеробе каждого. Кроссовки отлично сочетаются как с брючным костюмом, так и со строгой юбкой-карандашом или даже платьем-футляром.

Фото: vk.com/befree_fashion

Валерия: Кеды придают менее формальный вид образу и при этом делают его более повседневным, лёгким и энергичным. Стиль преппи, который не первый сезон мы видим на подиуме и в трендах, можно реализовать в том числе за счёт использования кед в своём повседневном или деловом образе. Аналогичным образом, как и кеды, в гардероб можно вписать кроссовки, сочетая их всё с тем же брючным костюмом.

Они также выдерживают сочетание и с базовым классическим пиджаком мужского кроя, особенно если все остальные элементы образа будут более кэжуальными, например, джинсы и футболка.

Бейсболка

Её можно носить с любой вещью, изначально принадлежавшей классическому стилю. Если вы надеваете пиджак, то в тандеме с бейсболкой лучше подбирать модель свободного кроя, объёмную или удлинённую. Микс кепки и пальто отлично подойдёт для носки ранней весной и осенью. Для гармоничности такого образа лучше надевать пальто прямого кроя – с ним кепка будет смотреться выигрышно.

Фото: vk.com/12storeezshop

Также не бойтесь носить бейсболки с обувью на каблуке. Здесь вообще нет никаких ограничений, поэтому вы будете выглядеть стильно как со шпилькой, так и с широким каблуком.

Фото: vk.com/befree_fashion

Валерия: Бейсболка – самый неожиданный аксессуар, который стилисты подиумов предлагают носить в сочетании с шёлковыми платками. Эта идея прекрасно выглядит с платьями, юбками и брюками классического кроя.

Спортивные носки

Чтобы спортивные носки вписались в деловой образ, лучше всего надеть их с лоферами. С таким тандемом у вас получится более официальный образ, который можно дополнить свободной белой рубашкой. Также спортивные носки хорошо сочетаются с босоножками, туфлями с открытым носком и, конечно, кроссовками.

Фото: vk.com/streetbeat_ru

Главное, не надевайте плотные носки, чтобы нога с лёгкостью вошла в туфли, и обращайте внимание на то, чтобы цвета обуви и носков гармонировали между собой.

Спортивная сумка

Валерия: Ещё один тренд, способный вписаться в стилистику более классических образов – спортивная сумка. Так же, как и очки, этот элемент гардероба понизит градус строгости и сделает внешний вид максимально цепляющим взгляды окружающих. Среди подобных аксессуаров стоит обращать особое внимание на большие массивные сумки, которые сейчас в актуальных трендах сезона. При этом необязательно покупать такую сумку в брендовых марках, можно найти интересные модели и в обычных спортивных магазинах.

Фото: vk.com/hoolitruly

Бандана

В деловых образах бандану носят в качестве аксессуара для волос. Например, вы можете скрутить её в тонкую полоску и завязать вокруг головы. У вас получится подобие ободка, который придаст образу оттенок 60-х годов, но зато аккуратно уберёт волосы с лица. Есть ещё один более современный способ.

Фото: vk.com/befree_fashion

Завяжите бандану вокруг резинки или у основания пучка. Это придаст объём вашей причёске. Также можно вплести её в длинную косу, это сделает причёску более интересной.

Гольфы

Обычно гольфы надевают с юбками разной длины и фасонов. Но есть один нюанс: чтобы спортивные гольфы выгодно смотрелись в деловом образе, нужно подбирать материалы вещей согласно времени года. Для зимних образов обратите внимание на вязаные тёплые гольфы и шерстяную юбку-карандаш, а для летних – на тонкие гольфы из воздухопроницаемой ткани и лёгкую юбку из шёлка, вискозы или хлопка.

Фото: vk.com/baon_club

Есть ещё одно важное правило: юбка не должна закрывать гольфы своей длиной. То есть если гольфы выше колена, то юбка должна быть короткой.