Профессиональные повара расскажут о лайфхаках, которые вы не найдёте в интернете.

4 причины сходить на кулинарный мастер-класс, даже если вы умеете готовить

Что можно получить на кулинарном мастер-классе?



Отвечает нутрициолог.

Совсем необязательно тратить деньги на кафе и рестораны, чтобы вкусно поесть. Приготовить любимое блюдо можно и дома, если прокачать необходимые навыки. Сделать это можно на кулинарном мастер-классе под руководством опытного шеф-повара.

Зачем идти на кулинарный мастер-класс

Правильное питание – залог здорового внешнего вида, но многие считают, что это невкусно. Это не так. Чтобы привести тело в форму и получить устойчивый результат, необязательно уходить в аскезу. Достаточно знать важные и полезные фишки, которые помогут разнообразить рацион. Подсмотреть лайфхаки и больше узнать о продуктах и вкусовых сочетаниях можно на кулинарных мастер-классах. Новые навыки значительно облегчат диету и здоровый образ жизни.

Фото: istockphoto.com

Узнать больше о правильном питании

Ирина Кононенко нутрициолог, диетолог, эксперт по правильному персонализированному питанию Большинство кулинарных мастер-классов имеют определённое направление, например, с безлактозными и безглютеновыми рецептами. Существуют отдельные мастер-классы по приготовлению палео-блюд и блюд для аутоиммунного протокола питания, строгой разновидности диеты палео.

Фото: istockphoto.com

Освоить полезные навыки

Подобные кулинарные уроки помогут тем, кто уже настроен на здоровый рацион и осознаёт, почему важно придерживаться определённого типа питания. Чаще всего повара делятся своими фишками и лайфхаками, грамотным использованием ингредиентов – например, чем заменить яйца в блюдах.

Научиться грамотно планировать рацион

Ирина: Ежедневное приготовление нескольких блюд требует много энергии и времени. На кулинарных занятиях можно освоить хитрости и приёмы, которые помогут приготовить вкусную и полезную еду за гораздо меньший промежуток времени. Часто подобные мероприятия предполагают приготовление сразу нескольких блюд, которые можно взять на вооружение при составлении своего рациона.

Фото: istockphoto.com

Встретить единомышленников

В кулинарной школе можно встретить людей с похожими интересами. Это своего рода терапия, которая помогает разгрузить голову и снять стресс. При поддержке единомышленников намного проще внедрить теорию в практику, сформировать новые привычки, получить первые результаты.

Фото: istockphoto.com

Насколько полезны мастер-классы для обычной жизни?

Ирина: Всё зависит только от вас. Если вы с уверенностью готовы начать питаться по определённому плану, следуя принципам здоровой диеты, мастер-класс однозначно даст вам полезные навыки по сочетанию и приготовлению продуктов. Как правило, в анонсе мастер-класса можно узнать, какие блюда будут приготовлены, из каких ингредиентов. Это и должно служить основным рычагом для принятия решения.