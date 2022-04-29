Наконец, разобрались – можно ли носить их без шорт.

Зачем нужны тайтсы и как правильно их выбрать для тренировок

Комфортная одежда очень важна для занятий спортом, а когда она ещё и функциональна, то становится незаменимой. Одним из неотъемлемых элементов спортивной одежды являются тайтсы. Что же это такое и для чего они нужны, разберёмся в этой статье.

Что такое тайтсы и какие они бывают

Тайтсы – это разновидность спортивных штанов, которые изготовлены из ткани с компрессионными вставками. Тайтсы обтягивают ноги, тем самым обеспечивая гибкость и свободу движения спортсмену. Существуют разные виды тайтсов. Они различаются по длине, плотности и степени утеплённости. На рынке легко можно найти модели, позволяющие заниматься спортом на открытом воздухе при температуре до -10 градусов.

Фото: istockphoto.com

Причины, по которым стоит надевать тайтсы на тренировки, очень разные. Они:

защищают тело от переохлаждения, так как занятия спортом могут быть как на улице, так и в зале;

предохраняют от механических повреждений;

вентилируют поверхность кожи;

поддерживают мышцы за счёт компрессии;

удерживают температурный баланс, тело под ними почти не потеет;

утягивают, облегают тело, что позволяет тренироваться в комфорте;

ускоряют процесс восстановления за счёт лимфодренажных функций.

В чём разница между тайтсами и леггинсами

С английского языка тайтсы переводятся как «колготки» и по своему внешнему виду практически полностью напоминают лосины или леггинсы, но это не одинаковые элементы одежды.

Фото: reebok.com

Всё очень просто – тайтсы это разновидность леггинсов, которая используется исключительно для занятий спортом. У тайтсов есть отличительные черты – компрессионная функция и специальный крой: они изготавливаются из эластичных материалов, что позволяет изделию практически полностью повторять контуры человеческого тела.

Многие производители изготавливают тайтсы из дышащих, влагоотводящих тканей, имеющих компрессионные свойства. Компрессия поддерживает мышечную систему спортсмена, не сковывает движения и снижает уровень травматизма. Кроме того, выступая в качестве «второй кожи», тайтсы обеспечивают высокую аэродинамичность.

Фото: unsplash.com/@leahhetteberg

Изначально тайтсы были изобретены только для занятий бегом, но потом их начали использовать и в фитнесе, особенно они полюбились поклонникам кроссфита и единоборств.

Можно ли носить тайтсы без шорт

Часто можно встретить в фитнес-залах или на пробежке людей, которые носят тайтсы под шорты. Но можно ли их носить отдельно?

Фото: Из личного архива Дмитрия Митяева

Тайтсы — это часть экипировки, которая не нуждается в каких-либо дополнениях. Они были созданы для того, чтобы спортсмену было максимально комфортно заниматься, был эффект «без одежды». Некоторые стесняются слишком обтягивающих вещей, поэтому и надевают шорты. Оба варианта приемлемы.

Мы спросили нескольких спортсменов — как профессионалов, так и любителей — как они носят тайтсы и почему?

Дмитрий Митяев трейлраннер Если рассматривать тайтсы как вид экипировки, то они ничем не отличаются от обычных шорт с точки зрения пользы для бега по равнине. Поэтому выбор шорты или тайтсы — это просто вопрос дизайна. Если мы говорим о горах, то некоторые атлеты используют тайтсы для меньшей тряски мышц, что делает бег с горы немного эргономичней. Я на соревнованиях предпочитаю свободные шорты, на тренировках иногда бегаю в тайтсах.



Никита занимается бегом Я тайтсы ношу, потому что они удобнее чем болоньевые штаны. Когда есть вероятность перепадов температур, накидываю шорты, потому что чаще всего во время пробежки тайтсы мокнут от пота и охлаждаются от ветра. Когда наступает более стабильная погода, необходимость в шортах отпадает. Опытные бегуны чаще всего встречаются только в тайтсах.



Люди реагируют по-разному, но спустя время я перестал обращать на это внимание, потому что личный комфорт стал превыше.

Михаил тоже занимается бегом В тайтсах теплее в зимний период, они защищают от высокой травы весной и летом, позволяют чуть-чуть скрыть свои волосатые ноги. Что касается вариантов носки — обязательно надеваю сверху шорты, считаю это единственно приемлемым вариантом. Равно как и со стороны девушек, которые надевают шорты поверх.

Как выбрать тайтсы

Сегодня ассортимент тайтсов с различными свойствами под всевозможные целевые назначения очень широк. Свои тайтсы нужно подбирать с учётом индивидуальных особенностей и целей:

материал выбирайте в зависимости от погодных условий, в которые вы будете их использовать. На рынке много моделей как для тёплого, так и для холодного времени года. Чаще всего производители информируют о желаемых условиях применения на этикетке;

обращайте внимание на верх — это самая важная часть в изделии. Они могут держаться с помощью вшитой широкой резинки, шнурков или силиконовой вставки. Встречаются модели без резинки — они рассчитаны на атлетически сложенных спортсменов с правильными пропорциями и сидят плотно за счёт упругости материала;

определитесь с наличием карманов. Обязательным является только расположенный сзади на поясе. Соревновательные модели чаще всего карманов не имеют;

обратите внимание, что компрессия в таких изделиях может быть общей, зональной или вовсе отсутствовать. Выбирайте тайтсы в зависимости от вашей цели;

обращайте внимание на швы и вентиляцию: первые должны быть преимущественно плоскими, второе — обязательно присутствовать для терморегуляции.